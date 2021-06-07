Haftanın yeni film ve dizileri (6 Haziran-13 Haziran 2021)

Haftanın dizileri:
Billions: 4. Sezon
Türü: Dram
Yaratıcıları: Brian Koppelman, David Levien ve Andrew Ross Sorkin
Lupin: 2. Sezon
Türü: Gizem
Yönetmenleri: Marcela Said, Ludovic Bernard ve Louis Leterrier
Limetown
Türü: Dram
Yönetmeni: Zach Akers, Skip Bronkie ve Dave Yim
Flack
Türü: Komedi, Dram
Yaratıcı: Oliver Lansley
Haftanın filmleri:
Pinokyo
Türü: Fantastik, Dram
Yönetmeni: Matteo Garrone
Trajik Orman
Türü: Dram, Gerilim
Yönetmeni: Yulene Olaizola
You Were Never Really Here
Türü: Dram, Gizem
Yönetmeni: Lynne Ramsay
We Own The Night
Türü: Suç, Dram
Yönetmeni: James Gray
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