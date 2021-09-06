Haftanın film ve dizileri (6-12 Eylül 2021)

Haftanın filmleri:
İnsanlar İkiye Ayrılır
Türü: Dram
Yönetmeni: Tunç Şahin
Çok Satanlar
Türü: Komedi, Dram
Yönetmeni: Lina Roessler
Vinterviken
Türü: Gençlik
Yönetmeni: Alexis Almström
Kan Kardeşler: Malcolm X ve Muhammed Ali
Türü: Belgesel
Yönetmeni: Marcus A. Clarke
Everybody’s Talking About Jamie
Türü: Müzikal, Dram
Yönetmeni: Jonathan Butterell
Haftanın dizileri:
Lucifer
Türü: Suç, Fantastik
Yaratıcı: Tom Kapinos
On The Verge
Türü: Dram, Komedi
Scenes from a Marriage
Türü: Dram, Romantik
Yaratıcı: Hagai Levi
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