Haftanın film ve dizileri (2-8 Ocak 2023)

Haftanın filmleri:
Sevda Mecburi İstikamet
Türü: Dram
Yönetmeni: Çağan Irmak
Metronom
Türü: Dram
Yönetmen: Alexandru Belc
Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
Türü: Animasyon
Yönetmeni: İsmail Fidan
Fabelmanlar
Türü: Biyografik, Dram
Yönetmeni: Steven Spielberg
Haftanın dizileri:
The Rig: 1. Sezon
Türü: Dram, Gizem, Korku
Yaratıcısı: David Macpherson
Ginny & Georgia: 2. Sezon
Türü: Komedi, Dram
Yaratıcısı: Sarah Lampert
The Lying Life of Adults
Türü: Dram
Yönetmenleri: Edoardo De Angelis, Giordana Marengo, Alessandro Preziosi, Pina Turco ve Valeria Golino
Facebook Yorumları