Haftanın film ve dizileri (2-8 Ağustos 2021)

Haftanın filmleri:
The Swarm
Türü: Korku, Dram
Yönetmeni: Just Philippot
Yeşil Şövalye
Türü: Fantastik
Yönetmeni: David Lowery
Venom Zehirli Öfke
Türü: Bilim Kurgu, Aksiyon ve Macera
Yönetmeni: Ruben Fleischer
Aşkın (500) Günü
Türü: Romantik, Dram
Yönetmeni: Marc Webb
The Iron Lady
Türü: Tarihi drama
Yönetmeni: Phyllida Lloyd
Haftanın dizileri
Fin
Türü: Belgesel
Yönetmeni: Eli Roth
Code Black: 1-2 ve 3. Sezonlar
Türü: Dram
Yaratıcısı: Michael Seitzman
Control Z: 2. Sezon
Türü: Dram
Yönetmeni: Alejandro Lozano
Mr. Corman
Türü: Komedi, Dram
Yönetmeni: Joseph Gordon-Levitt
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