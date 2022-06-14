Haftanın film ve dizileri (13-19 Haziran 2022)

Haftanın filmleri:
Okul Tıraşı
Türü: Dram
Yönetmeni: Ferit Karahan
Senkronik
Türü: Bilimkurgu, Dram
Yönetmenleri: Justin Benson ve Aaron Moorhead
Geçmişe Dönüş
Türü: Gerilim, Aksiyon
Yönetmeni: Martin Campbell
Yaşamaya Bak
Türü: Dram
Yönetmeni: Mike Mills
Mezarlık
Türü: Polisiye drama
Yönetmeni: Abdullah Oğuz
Spiderhead
Türü: Aksiyon, Suç
Yönetmeni: Joseph Kosinski
Haftanın dizileri:
The Summer I Turned Pretty
Türü: Dram, Romantik
Yaratıcısı: Jenny Han
The Lake
Türü: Komedi, Dram
Kim Olduğumu Bilmiyorsunuz
Türü: Suç, Dram
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