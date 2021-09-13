Haftanın film ve dizileri (13-19 Eylül 2021)

Haftanın filmleri:
Baba
Türü: Dram
Yönetmeni: Florian Zeller
Patron Bebek 2: Aile Şirketi
Türü: Animasyon, Komedi, Aile
Yönetmeni: Tom McGrath
Belalı Karakol
Türü: Gerilim, Aksiyon
Yönetmeni: Joe Carnahan
The Mad Women's Ball
Türü: Gerilim
Yönetmeni: Mélanie Laurent
Schumacher
Türü: Belgesel, Biyografi
Yönetmenleri: Vanessa Nöcker, Hanns-Bruno Kammertöns ve Michael Wech
Haftanın dizileri:
Do, Re & Mi: 1. Sezon
Türü: Animasyon, Aile
Yaratıcıları: Michael Scharf ve Jackie Tohn
The World's Most Amazing Vacation Rentals: 2. Sezon
Türü: Reality
Jack Whitehall: Travels with My Father: 5. Sezon
Türü: Seyahat, Belgesel
Yönetmenleri: Christian Watt ve John Hodgson
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