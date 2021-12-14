Haftanın film ve dizileri (13-19 Aralık 2021)

Haftanın filmleri:
Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok
Türü: Aksiyon, Fantastik
Yönetmeni: Jon Watts
Karanlık Kız
Türü: Dram
Yönetmeni: Maggie Gyllenhaal
The Hand of God
Türü: Dram
Yönetmeni: Paolo Sorrentino
Encounter
Türü: Bilim Kurgu, Gerilim
Yönetmeni: Michael Pearce
Sofra Sırları
Türü: Dram, Suç
Yönetmeni: Ümit Ünal
Haftanın dizileri:
The Witcher: 2. Sezon
Türü: Fantastik
Yaratıcısı: Lauren Schmidt
The Expanse: 6. Sezon
Türü: Bilim Kurgu
Yönetmenleri: Jeff Woolnough, Terry McDonough, Robert Lieberman ve Bill Johnson
Elite Öyküler: Phillipe, Caye ve Felipe: 1. Sezon
Türü: Romantik, Gençlik
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