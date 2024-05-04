Haftanın astrolojik gündemi (6-12 Mayıs 2024)

6 - 12 Mayıs haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri artık her hafta HTHayat Youtube kanalında!

6 Mayıs haftasının astrolojik gündemi ve burçlara etkiler

Astrolog Şeyda Özsoy 6 Mayıs Pazartesi gününün astrolojik gündemini şöyle değerlendirdi;

"Ay tüm gün Koç burcunda ilerleyecek. Hızlı, atak, türlü girişimlere açık, gerekiyorsa mücadele enerjisinden yararlanılabilecek bir gündeyiz. Ayrıca Şiron, Merkür birlikteliği var. Ön planda olmak, bireysel gücü destekleyen konuşmalar yapmak, kararlar almak, özgüvenli ve cesur olmak açısından destekleniyoruz. Bugüne ait en önemli risk konusu düşünmeden ve fevri davranışlar olabilir. 6 Mayıs Pazartesi gün geneli; sözle yaralamak, fazla agresif hislerle harekete geçmek, hızlı ve sabırsız eylemlerde bulunabilmek gibi davranışlara karşı dikkat gerektiriyor. Özellikle sabah saatlerinde trafikte, yolculuklarda tedbiri elden bırakmamak, acelecilikten uzak durmak iyi olacaktır. Şiron’un Ay ve Merkür’de kavuşumda olması dikkatsizce ve dürtüsel davranışlara karşı bizleri yaralanmalara açık hale getiriyor."

Astrolojik gündem değerlendirmesinin devamı ve 6 Mayıs Pazartesi, 7 Mayıs Salı, 8 Mayıs Çarşamba, 9 Mayıs Perşembe, 10 Mayıs Cuma, 11 Mayıs Cumartesi, 12 Mayıs Pazar günlerinin astrolojik gündemi ve burçlara etkiler Astrolog Şeyda Özsoy yorumuyla HTHayat Youtube kanalında!