Haftalık burç yorumları (5 - 11 Temmuz 2021)

Merhaba. Bu haftanın en önemli göksel etkileri Merkür’ün Neptün ile yapacağı sert açı ve özellikle Venüs’ün Satürn ve Uranüs ile arka arka yapacağı sert açılar olacak. Ayrıca Merkür İkizler burcundan Yengeç burcuna geçiyor olacak. İletişim trafiği biraz hız kesecek. Daha çok duygulara hitabeden bir iletişim tarzını belirlediğimiz bir temmuz ayı geçireceğiz. Merkür Neptün sert etkileşimi bu hafta zihinleri biraz bulandırabilir. Hatalara, sakarlıklara, maalesef kazalara, yanlış anlaşılmalara bu hafta özellikle dikkat etmek gerekiyor. Olumlu olarak zihinsel yaratıcılığımızın artacağı bir zaman. Eğer yaratıcı entelektüel faaliyetlerimiz varsa bunlar için biçilmiş kaftan bir haftadayız.

Gelelim en belirgin gökyüzü olayına. Bu hafta ilişkiler açısından biraz zorlayıcı geçecek. Zorlayıcı fakat bir o kadar da zincir kırıcı. Belki birtakım zincirleri kırmak için alacağımız sorumluluklar bize tatlı bir zorlanma olarak dönecek. Satürn ile olan etkileşim bu engel, ihtiyaç karşılanmaması duygusu ve alınan sorumlulukları, Uranüs de zincirlerin kırılma ihtiyacını ve sürprizleri temsil ediyor. Ayrıca 10 Temmuz cumartesi günü Yengeç burcunda bir Yeniay yaşayacağız. Bunun da detaylı yazısını hazırlıyorum.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Haftanın sakin günlerinden. Bugün pazartesi sendromundan çok biraz tembellik yapmaya eğilimli olabiliriz. Fırsatımız varsa doğayla iç içe bir gün geçirebiliriz.

Salı

Ay, İkizler burcuna geçiş yapıyor. İletişim trafiği iki günlüğüne hızlanıyor. Gün içerisinde Ay’ın Jüpiter ile yapacağı açı ile daha da abartılı bir iletişimle karşı karşıya kalabiliriz hem iletişimin içeriği hem de iletişimin yoğunluğu açısından.

Çarşamba

Ay, ikizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çokça gezegenle etkileşimde. Zihinsel disiplinimiz Satürn ile güçleniyor, iletişimsel verimliliğimiz Mars ve Venüs ile artıyor.

Perşembe

Ay’ın ikizler burcundaki ilerlemesindeki son gün. Ay akşam saatlerinde Yengeç burcuna geçiş yapacak. Gün içerisinde Merkür ile yapacağı kavuşum iletişim dolu 3 günün son ve yine etkin bir günü olacak.

Cuma

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çok fazla açı yapmayacak olan ay Yengeç burcunda güçlü bir pozisyonda ve duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığı günlerdeyiz. Sevdiklerimize, ebeveynlerimize, çocuklarımıza daha çok vakit ayırıyoruz.

Cumartesi

Ay, Yengeç burcunda bugün bir Yeniay gerçekleştirecek. Yani Güneş ile tam kavuşum yapacak. Bu Yeniay kısaca değinmek gerekirse Neptün’den olumlu açı alan bir durumda olacak ve iyileşme, romantizm, empati ve yoğun duyguların belirgin olduğu bir yeniay olacak. Bu gün bunu maksimumda hissedeceğiz.

Pazar

Ay, Aslan burcuna geçiyor. Yasakların kalkması ile güneşin tadını daha çok çıkarabilir, daha eğlenceli bir gün geçirebiliriz. Tabii maske ve mesafe konularına dikkat ederek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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