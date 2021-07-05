Haftalık burç yorumları (5 - 11 Temmuz 2021)

Korhan Kılınçkaya, 5 - 11 Temmuz 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (5 - 11 Temmuz 2021)
Astroloji
05 Temmuz 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu haftanın en önemli göksel etkileri Merkür’ün Neptün ile yapacağı sert açı ve özellikle Venüs’ün Satürn ve Uranüs ile arka arka yapacağı sert açılar olacak. Ayrıca Merkür İkizler burcundan Yengeç burcuna geçiyor olacak. İletişim trafiği biraz hız kesecek. Daha çok duygulara hitabeden bir iletişim tarzını belirlediğimiz bir temmuz ayı geçireceğiz. Merkür Neptün sert etkileşimi bu hafta zihinleri biraz bulandırabilir. Hatalara, sakarlıklara, maalesef kazalara, yanlış anlaşılmalara bu hafta özellikle dikkat etmek gerekiyor. Olumlu olarak zihinsel yaratıcılığımızın artacağı bir zaman. Eğer yaratıcı entelektüel faaliyetlerimiz varsa bunlar için biçilmiş kaftan bir haftadayız.


Gelelim en belirgin gökyüzü olayına. Bu hafta ilişkiler açısından biraz zorlayıcı geçecek. Zorlayıcı fakat bir o kadar da zincir kırıcı. Belki birtakım zincirleri kırmak için alacağımız sorumluluklar bize tatlı bir zorlanma olarak dönecek. Satürn ile olan etkileşim bu engel, ihtiyaç karşılanmaması duygusu ve alınan sorumlulukları, Uranüs de zincirlerin kırılma ihtiyacını ve sürprizleri temsil ediyor. Ayrıca 10 Temmuz cumartesi günü Yengeç burcunda bir Yeniay yaşayacağız. Bunun da detaylı yazısını hazırlıyorum.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Haftanın sakin günlerinden. Bugün pazartesi sendromundan çok biraz tembellik yapmaya eğilimli olabiliriz. Fırsatımız varsa doğayla iç içe bir gün geçirebiliriz.


Salı

Ay, İkizler burcuna geçiş yapıyor. İletişim trafiği iki günlüğüne hızlanıyor. Gün içerisinde Ay’ın Jüpiter ile yapacağı açı ile daha da abartılı bir iletişimle karşı karşıya kalabiliriz hem iletişimin içeriği hem de iletişimin yoğunluğu açısından.


Çarşamba

Ay, ikizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çokça gezegenle etkileşimde. Zihinsel disiplinimiz Satürn ile güçleniyor, iletişimsel verimliliğimiz Mars ve Venüs ile artıyor.


Perşembe

Ay’ın ikizler burcundaki ilerlemesindeki son gün. Ay akşam saatlerinde Yengeç burcuna geçiş yapacak. Gün içerisinde Merkür ile yapacağı kavuşum iletişim dolu 3 günün son ve yine etkin bir günü olacak.


Cuma

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çok fazla açı yapmayacak olan ay Yengeç burcunda güçlü bir pozisyonda ve duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığı günlerdeyiz. Sevdiklerimize, ebeveynlerimize, çocuklarımıza daha çok vakit ayırıyoruz.


Cumartesi

Ay, Yengeç burcunda bugün bir Yeniay gerçekleştirecek. Yani Güneş ile tam kavuşum yapacak. Bu Yeniay kısaca değinmek gerekirse Neptün’den olumlu açı alan bir durumda olacak ve iyileşme, romantizm, empati ve yoğun duyguların belirgin olduğu bir yeniay olacak. Bu gün bunu maksimumda hissedeceğiz.


Pazar

Ay, Aslan burcuna geçiyor. Yasakların kalkması ile güneşin tadını daha çok çıkarabilir, daha eğlenceli bir gün geçirebiliriz. Tabii maske ve mesafe konularına dikkat ederek.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün neler söylüyor?

5 Temmuz 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bazen hayatı ve duygularınızı daha farklı, daha uçlarda yaşama isteğiniz olabilir. Sonradan pişman olacağınız şeyler yapmamak için anlık heveslerle değil gerçek tutkularla hareket etmeye çalışın. Bir şey ne kadar uzun süredir sizinle birlikteyse o kadar hakikidir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her şeyi kontrol altına alma isteğinden uzaklaşıp, dizginleri bazı konularda güvenilir kişilere devretmenin zamanı geldi. Bu hayatınızın kontrolünü elden bırakmak değil, yükünüzü azaltıp daha rahat ve konforlu bir yaşam elde etmek anlamına gelir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hangi tarafa koşturacağınızı şaşırmış olabilirsiniz, derin bir nefes alın ve yapılması gerekenleri bir sıraya koyduktan sonra işe başlayın. Aslında her şeyin hallolabileceğini göreceksiniz. Başarıya ulaştığınızda kendinize ufak bir ödül vermeyi ihmal etmeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Değişimi tehdit olarak görürseniz kendinizi tehlikede hissedersiniz. Yenilik hiçbir zaman kötüye denk değildir. Farklılaşan yolları benimsemeye çalışırsanız hayatınızda mutluluğa da yer açmış olacaksınız. Endişelerinizi tecrübeli biriyle paylaşırsanız boşa olduğunu fark edebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir tatil yolculuğu ruhsal bir seyahat haline dönüşebilir. İmkanları zorlayın ve sizinle benzer durumlardaki insanlarla uzaklara gidin. Yeni ve sizden farklı karakterlerdeki insanlarla tanışmak size güzel anılar ve olumlu değişiklikler bırakabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatın sizi rahatsız eden yanlarına göz yummak yerine akılcı ve kalıcı çözümler üretmek için zaman ayırın. Çözüm yolculuğu başta sorunları eşmeyi gerektirdiği için yorucu olsa da size daha tatminkar ve dingin bir yaşam vaat eder.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Oldukça yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Bu telaşta dahi duygularınız baskın olmayı sürdürecektir. Böylesi bir halde kendinizi gerçekleştirmenin önemini bir kez daha kavrayacaksınız. Sular durulunca ertelediğiniz projeleri hayata geçirmenin vakti gelmiş demektir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Günün tadını çıkarmak için öncelikle düşünce yapınızı buna odaklamanız gerekiyor. Hayatınızda iş ve istek dengesini kurduğunuz zaman yaşam çok daha keyifli bir hal alacaktır. Bugün ağzınızdan çıkanlara ekstra dikkat edin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aile hayatınızda bazı tatsızlıklar yaşayabilirsiniz, kişisel sorunlarınızı başkalarına yansıtmamak buna bir çözüm oluşturabilir. Tepkilerinizi doğru olaylara yönlendirebildiğiniz sürece dengeyi koruyacaksınız. Beklenmedik sürprizler sizi hızlı kararlar almak zorunda bırakabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ortaklaşa işler yapmanız gereken insanları fikirlerinize ikna etmekte zorlanabilirsiniz. Sizin için değişebilir şeylerse ortama uyum sağlamak daha çok kazanç getirecektir. Sağlığınız ve mutluluğunuz için düzeninizde bazı değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Planlarınızda olmayan olaylar duygularınızı şaşırtabilir. Olumsuz duygulara kapılmadan önce olaylara ve kişilere objektif bir şekilde yaklaşmaya çalışın. Var olan şartlar içerisinde de kendinize yatırım yapmanız ve rahatlamanız mümkün.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanların sorun olarak gördükleri şeyler sinirinizi bozuyor olabilir, başkalarının derdinin boyutunu asla tam olarak bilemeyeceğinizi unutmayın ve onları kendi haline bırakırken siz de kendinize odaklanın. Çevrenizdekiler kendilerini ifade edecek güvenli bir ortam arayışında olabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Günü oldukça verimi ve pozitif geçirebilirsiniz fakat hayatı sahne gibi görmeyip başkalarına da ışıldamaları için yer bırakmanız, size karşı olan saygıyı arttıracaktır. İşlerin bir süre sarkması genel başarınızı etkilemeyecektir.


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