Haftalık burç yorumları (12 Nisan 2021 - 18 Nisan 2021)

Korhan Kılınçkaya, 12 - 18 Nisan 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (12 Nisan 2021 - 18 Nisan 2021)
Astroloji
12 Nisan 2021 Pazartesi

Merhaba. Haftanın en önemli göksel olayları pazartesi yaşayacağımız ve etkilerini bir süredir hissetmeye başladığımız Koç Yeniay’ı olacak. Oldukça Plutonik ve Neptünyen etkilerin olduğu bu Yeniay biraz bulanık, yanılgılara açık, belirsizlik içeren ve ucu açık yeni başlangıçlara işaret ediyor olacak. Ayrıca bu hafta da oldukça Plutonik bir hafta olacak. Haftanın başrolü sistemin kötü çocuklarından biri olan Plüton diyebiliriz. Plüton sevimsiz yüzleşmeler, eziklik duygusu ve güç isteği, üstü kapalı manipülasyon ve baskılar demektir. Olumlu anlamda işlevsiz olanı acılı ve krizli bir süreçten geçerek yok etmekle ve yerine yeni ve çok daha güçlü olanı koymakla alakalıdır. Bu hafta hem Venüs hem Merkür hem Güneş Pluton ile sert açı yapacaklar ve hem genel olarak kriz ve dönüşüm döngüsünü hissedeceğimiz, birtakım yok oluşlar, kopmalar ve bitmeler yaşayacağımız, yoğun tartışmalar yaşayabileceğimiz ve bunun iletişim ve özellikle ikili ilişkilerde hissedileceği bir haftaya giriyoruz. Hafta boyunca gezegenlerin Mars’a yaptığı açılar da oldukça aktif bu da özgüven ve enerjimizin de yüksek olduğuna işaret ediyor olacak. Ayrıca Venüs bütün bunlara inat huzurlu, dengeli, rahat Boğa burcuna geçiyor ve bu burcu çok seviyor. Bu burçta Venüs çok güçlüdür ve denge, huzur, barış artırıcı bir etkidir. Yani güzel Afrodit tüm bu plutonik haftanın üzerine biraz merhem sürebilir.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde yukarıda bahsettiğim ve detaylarını ayrı bir yazıda yazdığım Yeniay’ın kesinleştiği zamanı yaşayacağız. İlerleyen saatlerde Venüs ile kavuşum yapacak olan ay Venüs Plüton karesine dâhil olacak ve bugün iyi gitmesi gereken ilişkiler çok da iyi gitmeyebilir. Yoğun yüzleşmelerin olduğu bir gün olabilir.

Salı

Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor ve gergin enerjilere biraz olsun rahatlık katıyor. İlerleyen saatlerde Uranüs ile kavuşum yapacak olan ay Boğa’nın sakinliğini biraz sıkılganlıkla birleştirebilir ve biraz daha değişik ve yaratıcı bir gün geçirebiliriz.


Çarşamba

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Venüs de Boğa burcuna geçerek Boğa etkisini çok güçlendiriyor. Haftanın akışı en yumuşak günü diyebiliriz. Ay, Neptün ile altmışlık açı içerisinde olduğu için romantizm ve yardımseverliğin de yüksek olduğu bir gün.


Perşembe

Ay Sabah saatlerinde İkizler burcuna geçiş yapıyor ve İletişim trafiğimiz artıyor. Entelektüel faaliyetlerimiz, yolculuklarımız da hız kazanıyor.


Cuma

Ay ikizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve Kova burcundaki Satürn ile bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Bugün hem iletişim trafiği yüksek hem de iletişimin disiplini ve verimliliği. Bugün önemli anlaşmalar ve çalışmalar için çok faydalı bir gün olduğunu söyleyebilirim.


Cumartesi

Ay, İkizler burcunda ilerlerken gün içerisinde Mars ile kavuşum açısı gerçekleştirecek ve tartışma potansiyelini çok artıracak. Ayrıca Güneşin ve Merkür’ün de Plüton ile yaptığı sert açıların yine sert yüzleşmelerle ve tartışmalarla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Haftanın en dikkat edilmesi gereken günü.


Pazar

Ay çok sevdiği Yengeç burcuna geçiyor ve duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığı duygusu, sevdiklerimizle beraber olma isteği daha da artıyor. Haftanın daha sakin ve güzel günlerinden. Ay’ın da açıları, özellikle Venüs ile açıları oldukça iyi. Akışın kolay olduğu bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

12 Nisan 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün siyasi veya sosyal konular hakkında düşünüyor olabilirsiniz, özellikle de gezegenin dengesinin bozulması hakkında. Geleceğiniz ve çocuklarınız hakkında endişeleniyor olabilirsiniz. Konuyu sosyal bir toplantıda gündeme getirmeyi deneyebilirsiniz. Orada tanıştığınız biri size konu hakkında bir şeyler öğretebilir. İnsanların bu konudaki farkındalığını artırmak için ne yapmanız gerekiyorsa, yapın!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu, herkesin size karşı olduğunu düşündüğünüz günlerden biri ve çok zorlayıcı bir zaman. Kaçacak hiçbir yeriniz yok. Kaçacak bir yeriniz olsaydı bile bu durumda ortadan yok olmak mantıksız olurdu. Ne kadar zorlarsanız, o kadar fazla dirençle karşılaşırsınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinize birçok önemli soru sormalısınız. Evren sizi kendini keşfetme yolculuğunuza zorluyor. Direnirseniz, pek iyi bir ruh hali içinde olmayacaksınız. Bu dönemi kolaylaştırmak için yoga veya meditasyon yapmak isteyebilirsiniz. Bir rüya günlüğü başlatabilirsiniz. Kendinizi sezgisel olarak dinlemeye çalışın. Muhtemelen cevaplara zaten sahip olduğunuzu göreceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çevrenizdeki insanlar tarafından takdir edilmediğini hissediyorsanız başka bir yere gitmeyi deneyin.Takdir edildiğinizi bildiğiniz, hikayelerinizin insanları güldürdüğü, kendinizi evinizde hissedeceğiniz yere gidin. Bulunduğunuz yerde kalırsanız, deneyeceğiniz hiçbir şeyin işe yaramayacağını bilin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın bir arkadaş veya meslektaş, bugün sizi iyi işler için özel olarak takdir edilebilir. Arkadaşınızın bu davranışından memnunsunuz ve kendi şansınız için minnettarsınız. Görünüşe göre uzun vadeli bir hedefe ulaşmışsınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son zamanlarda bir arkadaş hakkında ilginç bir hikaye duymuş olabilirsiniz ve bunu çevrenizle paylaşmak için can atıyor olabilirsiniz. Bu dürtüye dikkat edin! Söz konusu taraf, ne yaptığınızı duymaktan hoşlanmayacaktır. Birinin itibarına gereksiz yere zarar verebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İyi finans haberleri getirecek bir e-posta veya çağrı almanız olasıdır. Zihniniz, bu beklenmedik haber karşısında şaşırmaya başlayabilir. Herhangi bir alışveriş çılgınlığına sürüklenmemeye dikkat edin. Akıllıca yatırım yaparsanız bu para size oldukça uzun bir süre yetebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün tüm çabalarınızın karşılığını bulabilirsiniz. Hızlı düşünmeniz ve zekice gözlem yeteneğiniz sayesinde bunu başarıyorsunuz. Sonunda spot ışığında olduğunuzda övgüler karşısında kızarırsanız şaşırmayın. Bu muhtemelen özgüveninize büyük bir destek verecek ve kariyerinizi ilerletmek için başka yollar düşünmenize neden olacaktır.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Alışılmadık derecede ikna edicisiniz, bu da herhangi birinin size hayır demesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Tüm işaretler, üstlendiğiniz her şeyde başarılı olacağınızı gösterir. Bu uğurlu zamandan yararlanın. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen fırsatlar karşınızda!
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sevdiğiniz biriyle vakit geçirmek için iyi bir gün. Birlikte bir parka gidip yürüyüş yapmak hoşunuza gidebilir. Belki birlikte kurabiye pişirmek de eğlenceli olabilir. Neye karar verirseniz verin, sıcaklık ve sevgi havaya nüfuz edecek ve harika anılar yaratırken sizi birbirinize yaklaştıracak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün odak noktanız muhtemelen insanlığın durumu ve başkalarından daha az şanslı olanlara yardım etmek için neler yapabileceğinizdir. Bazı telefon görüşmeleri yapın veya çevrimiçi araştırma yapın. Nasıl dahil olabileceğinizi öğrenin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çevrenizdeki insanları her durumda desteklemeye hazırsınız, özellikle iş ortamında. Bu kesinlikle çok verimli bir iş günü için zemin hazırlayacaktır. Genelde diğerleri de sizinle aynı kafa yapısındadır. Geçtiğimiz haftanın karmaşıklığından uzak kalacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün size söylenen bir yalanı yakalayabilirsiniz. Bu yalanı söyleyen kişinin yüzüne vurmak yerine elinizde bir koz olarak saklamalısınız. İlerleyen günlerde daha büyük bir olay olduğunda bu kozunuzu kullanabilirsiniz. Kimse sizi hafife almasın!


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