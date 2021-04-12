Haftalık burç yorumları (12 Nisan 2021 - 18 Nisan 2021)

Merhaba. Haftanın en önemli göksel olayları pazartesi yaşayacağımız ve etkilerini bir süredir hissetmeye başladığımız Koç Yeniay’ı olacak. Oldukça Plutonik ve Neptünyen etkilerin olduğu bu Yeniay biraz bulanık, yanılgılara açık, belirsizlik içeren ve ucu açık yeni başlangıçlara işaret ediyor olacak. Ayrıca bu hafta da oldukça Plutonik bir hafta olacak. Haftanın başrolü sistemin kötü çocuklarından biri olan Plüton diyebiliriz. Plüton sevimsiz yüzleşmeler, eziklik duygusu ve güç isteği, üstü kapalı manipülasyon ve baskılar demektir. Olumlu anlamda işlevsiz olanı acılı ve krizli bir süreçten geçerek yok etmekle ve yerine yeni ve çok daha güçlü olanı koymakla alakalıdır. Bu hafta hem Venüs hem Merkür hem Güneş Pluton ile sert açı yapacaklar ve hem genel olarak kriz ve dönüşüm döngüsünü hissedeceğimiz, birtakım yok oluşlar, kopmalar ve bitmeler yaşayacağımız, yoğun tartışmalar yaşayabileceğimiz ve bunun iletişim ve özellikle ikili ilişkilerde hissedileceği bir haftaya giriyoruz. Hafta boyunca gezegenlerin Mars’a yaptığı açılar da oldukça aktif bu da özgüven ve enerjimizin de yüksek olduğuna işaret ediyor olacak. Ayrıca Venüs bütün bunlara inat huzurlu, dengeli, rahat Boğa burcuna geçiyor ve bu burcu çok seviyor. Bu burçta Venüs çok güçlüdür ve denge, huzur, barış artırıcı bir etkidir. Yani güzel Afrodit tüm bu plutonik haftanın üzerine biraz merhem sürebilir.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde yukarıda bahsettiğim ve detaylarını ayrı bir yazıda yazdığım Yeniay’ın kesinleştiği zamanı yaşayacağız. İlerleyen saatlerde Venüs ile kavuşum yapacak olan ay Venüs Plüton karesine dâhil olacak ve bugün iyi gitmesi gereken ilişkiler çok da iyi gitmeyebilir. Yoğun yüzleşmelerin olduğu bir gün olabilir.

Salı

Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor ve gergin enerjilere biraz olsun rahatlık katıyor. İlerleyen saatlerde Uranüs ile kavuşum yapacak olan ay Boğa’nın sakinliğini biraz sıkılganlıkla birleştirebilir ve biraz daha değişik ve yaratıcı bir gün geçirebiliriz.

Çarşamba

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Venüs de Boğa burcuna geçerek Boğa etkisini çok güçlendiriyor. Haftanın akışı en yumuşak günü diyebiliriz. Ay, Neptün ile altmışlık açı içerisinde olduğu için romantizm ve yardımseverliğin de yüksek olduğu bir gün.

Perşembe

Ay Sabah saatlerinde İkizler burcuna geçiş yapıyor ve İletişim trafiğimiz artıyor. Entelektüel faaliyetlerimiz, yolculuklarımız da hız kazanıyor.

Cuma

Ay ikizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve Kova burcundaki Satürn ile bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Bugün hem iletişim trafiği yüksek hem de iletişimin disiplini ve verimliliği. Bugün önemli anlaşmalar ve çalışmalar için çok faydalı bir gün olduğunu söyleyebilirim.

Cumartesi

Ay, İkizler burcunda ilerlerken gün içerisinde Mars ile kavuşum açısı gerçekleştirecek ve tartışma potansiyelini çok artıracak. Ayrıca Güneşin ve Merkür’ün de Plüton ile yaptığı sert açıların yine sert yüzleşmelerle ve tartışmalarla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Haftanın en dikkat edilmesi gereken günü.

Pazar

Ay çok sevdiği Yengeç burcuna geçiyor ve duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığı duygusu, sevdiklerimizle beraber olma isteği daha da artıyor. Haftanın daha sakin ve güzel günlerinden. Ay’ın da açıları, özellikle Venüs ile açıları oldukça iyi. Akışın kolay olduğu bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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