Haftalık burç yorumları (12 - 18 Temmuz 2021)

Korhan Kılınçkaya, 12 - 18 Temmuz 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (12 - 18 Temmuz 2021)
Astroloji
12 Temmuz 2021 Pazartesi

Merhaba. Oldukça güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. Gökyüzündeki olumlu açılar saymakla bitmeyecek türden. Merkür’ün Jüpiter ile altmışlığı iletişim, önemli anlaşmalar, konuşmalar, yazışmalar gibi konularda, özellikle ticaret konularında oldukça şanslı bir döneme işaret ediyor. Venüs Mars kavuşumu ise ikili ilişkileri ateşleyen türden. Tutku ve gerginliği bir araya getiren bu açı ilişkilerimizi tabiri caizse “biberliyor”. Ayrıca yine bir biberleme etkisi Güneş Plüton karşıtlığını da bu hafta yaşayacağız ki bu da gerçekten biraz gerginlik yaratabilecek bir açı ve duygu oktavımızı yükseltecek bir açı fakat Güneş aynı zamanda Neptün ile de bir üçgen açı yaparak bu etkiyi oldukça yumuşatacak. Yani hem romantik hem tutkulu, biraz gergin, çokça biberli bir hafta bizleri bekliyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın en ateşli günlerinden. Çünkü Venüs ve Mars ile temasa geçecek olan ay hem tutkuyu hem aşkı hem de özgüven ve gösterişi tetikleyecek.


Salı

Ay, öğle saatlerinde Başak burcuna geçerek bize işlerimizi hatırlatacak ve işlerimize odaklanmamızı sağlayacak. Ayrıca temizlik, sağlık, hijyen gibi konular da ön planda.


Çarşamba

Ay, Başak burcunda ilerlerken Uranüs ile bir olumlu açı gerçekleştirecek bu da sıkıcı başak günlerini birazcık heyecanlandıracak, değişiklik isteği ve yaratıcılığı da beraberinde getirecek.


Perşembe

Ay günün büyük bölümünde Başak burcundaki seyrine devam edecek. Akşam saatlerinde Terazi burcuna geçerek bu tatil gününde ikili ilişkiler ve sosyallik vurgusunu artıracak.


Cuma

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün yine ikili ilişkiler ve sosyallik odaklı fakat Ay’ın Satürn ile açısı ilişkilerimizde ciddiyet veya sadakat veya hafif de olsa kendimizi işlerimize, sorumluluklarımıza odaklayarak sosyal ortamdan izole etmek şeklinde gerçekleşebilir.


Cumartesi

Ay akşam saatlerinde Akrep burcuna geçiş yapıyor. Güneş Plüto karşıtlığı etkisi devam ederken bu gün özellikle akşam saatlerinde biraz daha sorgulayıcı, fazla sahiplenici, krizlere girmeye istekli bir yapı sergileyescbiliriz. Ayrıca tutkunun da oldukça yüksek olduğu bir gün.


Pazar

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın Ay Merkür olumlu açısı sebebiyle iletişim açısından etkin fakat Satürn karesi sebebiyle biraz daha olumsuz düşüncelerle geçebilecek bir günü olacak.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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