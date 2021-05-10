Haftalık burç yorumları (10 Mayıs 2021 - 16 Mayıs 2021)

Merhaba, bu hafta gezegensel açılara baktığımızda gökyüzünde yumuşak etkilerin hâkim olduğunu görüyoruz. 11 Mayıs’ta Boğa burcunda gerçekleşecek ve detaylarını bir diğer yazıda anlatacağım bir Yeniay meydana gelecek. Hala kare açı içerisinde olan Satürn ve Uranüs’ün etkilerini zayıf da olsa tekrar gündeme getirebilecek olan bu yeniay bu gezegenlerden çok Plüton ve Neptün ile uyumlu etkileşimler içerisinde olacak. Bu da bize bu dönemde özellikle finansal konularda daha disiplinli ve gerçekçi dönüşümler yaşayabileceğimiz bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Daha net bir ifade ile disiplin ile dönüştürülebilen finans kaynakları diyebiliriz. Ayrıca 14 Mayıs’ta büyük iyicil Jüpiter çok güçlü olduğu fedakâr ve iyileştirici Balık burcuna geçecek ve 2.5 aylığına da olsa içerisinde abartı ve fazla gevşeme tehlikesi bulunan bir iyileşme sürecine gireceğiz. Yaz aylarının da başlamasıyla hayatın hareketliliği biraz daha artacaktır. Aşıların dağıtımı da hızlanabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Boğa burcunda haftaya başlıyoruz. Akşam saatlerine kadar huzur, elimizdekilerin kıymeti, sevdiklerimiz, biraz tembellik ve boğazına düşkünlük bize eşlik ederken gece saatlerine doğru Ay Uranüs kavuşumu ile değişiklik isteğimiz, hareketliliğimiz ve yaratıcı fikirlerimiz artıyor.

Salı

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve bugün Güneş ile kavuşarak bir Yeniay meydana getiriyor. Yeniay derecesinin Plüton ve Neptün ile yaptıkları uyumlu açılar ile hem bugün hem de önümüzdeki 15 gün kadar öz disiplin kullanarak dönüşme ve değişme, yapmak istediklerimizi başarma ve sabitleme anlamında önemli bir gün yaşayacağız, bugün bu konular için güzel bir başlangıç olabilir.

Çarşamba

Ay, İkizler burcuna geçiyor ve iletişim trafiğimiz hızlanıyor. Haftanın en güzel günlerinden çünkü ikizler burcundaki Ay henüz ikizlere yeni geçmiş Venüs ile kavuşuyor ve oldukça romantik bir gün ortaya çıkıyor. Sevdiklerimizle iletişim kurmak, söylemek istediklerimizi söylemek için harika bir gün.

Perşembe

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde yine ikizler burcundaki Merkür ile kavuşarak günün en konuşkan ve hareketli gününe işaret ediyor. Önemli anlaşmalar ve konuşmalar için bugünü değerlendirebilirsiniz.

Cuma

Ay İkizler burcunda devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ile yapacağı uyumlu açı ile eğitim, öğrenme, entelektüel faaliyetler, yine anlaşmalar için oldukça verimli ve özgüvenimizin arttığı rahat bir gün.

Cumartesi

Ay, Yengeç burcuna geçiyor ve hafta sonunu, bayramı sevdiklerimizle birlikte geçirme isteğimiz artıyor. Duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığı oldukça güzel bir gün fakat akşama doğru gerginlikler ve alınganlıklar artabilir dikkat!

Pazar

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesiyle gün içerisinde yine oldukça uyumlu enerji akışı olan açılar yapıyor. Hafta sonunu sevdiklerimizle ve duygusal ihtiyaçlarımız baskın olarak geçireceğimizi söylemiştik. Neptün’le Ay’ın uyumlu açısı ile daha da duygusal, ilişkimiz varsa romantizmi yaşayacağımız, yaratıcı bir gündeyiz, eğer tek geçiriyorsak oldukça ilhamlı bir gün. Bugünü dizi, oyun, kitap vb. hobilerle geçirebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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