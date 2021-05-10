Haftalık burç yorumları (10 Mayıs 2021 - 16 Mayıs 2021)

Korhan Kılınçkaya, 10 - 16 Mayıs 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (10 Mayıs 2021 - 16 Mayıs 2021)
Astroloji
10 Mayıs 2021 Pazartesi

Merhaba, bu hafta gezegensel açılara baktığımızda gökyüzünde yumuşak etkilerin hâkim olduğunu görüyoruz. 11 Mayıs’ta Boğa burcunda gerçekleşecek ve detaylarını bir diğer yazıda anlatacağım bir Yeniay meydana gelecek. Hala kare açı içerisinde olan Satürn ve Uranüs’ün etkilerini zayıf da olsa tekrar gündeme getirebilecek olan bu yeniay bu gezegenlerden çok Plüton ve Neptün ile uyumlu etkileşimler içerisinde olacak. Bu da bize bu dönemde özellikle finansal konularda daha disiplinli ve gerçekçi dönüşümler yaşayabileceğimiz bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Daha net bir ifade ile disiplin ile dönüştürülebilen finans kaynakları diyebiliriz. Ayrıca 14 Mayıs’ta büyük iyicil Jüpiter çok güçlü olduğu fedakâr ve iyileştirici Balık burcuna geçecek ve 2.5 aylığına da olsa içerisinde abartı ve fazla gevşeme tehlikesi bulunan bir iyileşme sürecine gireceğiz. Yaz aylarının da başlamasıyla hayatın hareketliliği biraz daha artacaktır. Aşıların dağıtımı da hızlanabilir.


Günlük etkilere geçecek olursak:


Pazartesi

Ay, Boğa burcunda haftaya başlıyoruz. Akşam saatlerine kadar huzur, elimizdekilerin kıymeti, sevdiklerimiz, biraz tembellik ve boğazına düşkünlük bize eşlik ederken gece saatlerine doğru Ay Uranüs kavuşumu ile değişiklik isteğimiz, hareketliliğimiz ve yaratıcı fikirlerimiz artıyor.


Salı

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve bugün Güneş ile kavuşarak bir Yeniay meydana getiriyor. Yeniay derecesinin Plüton ve Neptün ile yaptıkları uyumlu açılar ile hem bugün hem de önümüzdeki 15 gün kadar öz disiplin kullanarak dönüşme ve değişme, yapmak istediklerimizi başarma ve sabitleme anlamında önemli bir gün yaşayacağız, bugün bu konular için güzel bir başlangıç olabilir.


Çarşamba

Ay, İkizler burcuna geçiyor ve iletişim trafiğimiz hızlanıyor. Haftanın en güzel günlerinden çünkü ikizler burcundaki Ay henüz ikizlere yeni geçmiş Venüs ile kavuşuyor ve oldukça romantik bir gün ortaya çıkıyor. Sevdiklerimizle iletişim kurmak, söylemek istediklerimizi söylemek için harika bir gün.


Perşembe

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde yine ikizler burcundaki Merkür ile kavuşarak günün en konuşkan ve hareketli gününe işaret ediyor. Önemli anlaşmalar ve konuşmalar için bugünü değerlendirebilirsiniz.


Cuma

Ay İkizler burcunda devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ile yapacağı uyumlu açı ile eğitim, öğrenme, entelektüel faaliyetler, yine anlaşmalar için oldukça verimli ve özgüvenimizin arttığı rahat bir gün.


Cumartesi

Ay, Yengeç burcuna geçiyor ve hafta sonunu, bayramı sevdiklerimizle birlikte geçirme isteğimiz artıyor. Duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığı oldukça güzel bir gün fakat akşama doğru gerginlikler ve alınganlıklar artabilir dikkat!


Pazar

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesiyle gün içerisinde yine oldukça uyumlu enerji akışı olan açılar yapıyor. Hafta sonunu sevdiklerimizle ve duygusal ihtiyaçlarımız baskın olarak geçireceğimizi söylemiştik. Neptün’le Ay’ın uyumlu açısı ile daha da duygusal, ilişkimiz varsa romantizmi yaşayacağımız, yaratıcı bir gündeyiz, eğer tek geçiriyorsak oldukça ilhamlı bir gün. Bugünü dizi, oyun, kitap vb. hobilerle geçirebiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

10 Mayıs 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün okuduğunuz bir şeyin hayatınız üzerinde dramatik bir etkisi olabilir. Rüya psikolojisine özellikle dikkat edin. Tekrarlayan bir rüya için bir açıklama bulabilirsiniz. Açıklamanın doğruluğu sizi daha fazla okumak için endişelendirebilir. Bu özel alanı incelerken kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmeniz kaçınılmazdır.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çocukları ve eşinizi sizinle birlikte evde zaman geçirmeye teşvik edin. Biraz mısır patlatın ve masa oyunlarını ortaya çıkarın. Evde sakin bir günün ne kadar eğlenceli olabileceğine şaşıracaksınız. Bu gece pizza sipariş edin ve bir film izleyin. Battaniyeden altında ailenizle kucaklaşın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bir makale veya TV şovu, zihninizi garip yönlere çevirebilir. İlgi alanlarınıza kendinizi kaptırın. Bazen "ciddi" olarak görmediğiniz konuların peşine düşmezsiniz. Bugün bu yolda devam edin ve karanlık tarafınızı keşfedin!
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir roman yazmayı veya yağlı boya yapmayı düşünüyorsanız, bugün buna başlama günü. Bahaneniz yok. Siz de herkes kadar yeteneklisiniz, öyleyse neden bunu kullanmayasınız? Başlamanıza ve motive olmanıza yardımcı olmak için online bir destek grubuna katılın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU İş yerindeki kilit bir oyuncu, sizin için hiç beklemediğiniz bir şekilde ilerleyecektir. Bu kişinin size olan sadakati sandığınızdan çok daha derinlere iniyor. Sahip olabileceğiniz herhangi bir mevkiye yükselebilmek için bu insanlara güvenebileceğinizi bilin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Herhangi bir duruma denge getirmek hakkında konuşmak bunu yapmaktan daha kolay olacaktır. Birlikte çalıştığınız insanlarla uyum yaratmanın en iyi yolunun işleri aşırı uçlara götürmek olduğunu keşfedebilirsiniz. Sadece spektrumun her iki ucunu da anlayarak bir denge yakalayabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizi harekete geçirecek bir mektup veya telefon alabilirsiniz. Uzun vadeli bir hedefe ulaşmaya ne kadar yakın olduğunuzu fark edebilir ve bitiş çizgisine giden o son hamle için enerjinizi kullanabilirsiniz. Artık hedef görünürde olduğuna göre, bir sonraki hedefinizin ne olacağını düşünüyorsunuz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu, günü geçirmek için tercih ettiğiniz yol olmayabilir, ancak evde biriken işleri bitirmek için ideal bir zaman olacaktır. Evde temizlik yapmak veya daha organize olmak size iyi gelir. Evet bu geçmiş senelerin eskilerini çöpe atmak anlamına geliyor. Şimdiye kadar kullanmadıysanız, muhtemelen kullanmayacaksınızdır!
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Konunun özüne inmek için herhangi bir durumun yüzeysel yönlerini görebiliyorsunuz. Bu yetenek, böyle bir zamanda son derece güçlü ve son derece değerli olacaktır. Her zamankinden daha derinlemesine araştırmaktan korkmayın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün biriyle "kim daha çok biliyor" yarışmasına girmemeye çalışın. Dostça bir şaka olarak başlayabilecek şey, çok çabuk çirkinleşebilir. Hiçbir kavgaya başlamamanız daha iyi. Hiçbir şeyden ötürü öfkelenmenin bir anlamı yok.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu beklemede duran projeleri takip etmenin tam zamanı. Elinizdeki her işi bitirmek için muazzam bir dürtüye sahipsiniz, bu yüzden bu olumlu yörüngede devam edin. Kesinlikle hedeflediğinizi tutturacaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Güçlü ve enerjik hissediyorsunuz ve evin içinde iş yapmak için ilham alacaksınız. Kitap raflarını yeniden düzenlemek veya artık giymediğiniz kıyafetleri gözden geçirmek gibi en sıradan işlere odaklanın. Bu gün entelektüel faaliyetlerle ilginiz olmayacak, ancak düzenli bir yaşam alanı ile ödüllendirileceksiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Pek çok sorunun yüzeyini gözden geçirmek yeterli olmayacaktır. İnsanlar kapsamlı bir analiz istiyor. Eldeki durumun iyice araştırılmasını istiyorlar. Verdiğiniz herhangi bir rapor, sözlü veya yazılı olarak çok derinlemesine sunulmalıdır. Fazladan çalışmanız gerekecek.


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