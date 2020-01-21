Saç kırıkları nasıl giderilir?

Evde bulunan malzemelerle doğal saç bakım kürleri hazırlayabilirsiniz. İşte saç kırıkları için hazırlayabileceğiniz bakım kürleri…

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Saç kırıkları için bakım kürleri

Saç kırıkları, her kadının şikayetçi olduğu bir problemdir. Pahalı kozmetik ürünleri içerisinde kimyasal maddeler barındırır. Bu kimyasallar saçın nem dengesini bozar. İşte evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz saç bakım maskeleri...

 

Yumurta maskesi

Yumurta maskesi, saçı nemli tutarak kırılmasını önler. Yumurta maskesini haftada bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.

 

Yumurta maskesi için malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı işlenmemiş bal
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet yumurta sarısı

 

Hazırlanışı:

Bir çırpma kabının içerisinde bütün malzemeleri karıştırın. Karışımı saç uçlarınıza nazik bir şekilde uygulayın. Maskeyi en az yarım saat saçınızda bekletin.

 

 

 

Bal maskesi

Bal, saçın pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar. Saçı onaran bu maskeyi saç diplerinize de uygulayabilirsiniz.

 

Bal maskesi için malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı işlenmemiş bal
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

 

Hazırlanışı:

Malzemeleri bir kasenin içerisinde karıştırın. Maskeyi, saç uçlarına ve saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Karışımı, en az bir saat boyunca saçınızda bekletin.

 

 

 

DOĞAL SAÇ BAKIMI NASIL YAPILIR?

 

Yoğurt maskesi

Yoğurt, saçın yağ dengesini düzenler, Saçı, kökten uca besleyerek hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

 

Yoğurt maskesi için malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı ev yoğurdu
  • 1 çay bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı işlenmemiş bal

 

Hazırlanışı:

Malzemeleri kase içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı, saçınıza masaj yaparak uygulayın. Maske en az yarım saat saçınızda bekletin.


 

Bitkisel yağ maskesi

Bitkisel yağlar, saçı besleyerek onarır. Saçların parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.

 

Bitkisel yağ maskesi için malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
  • 2 yemek kaşığı çam yağı
  • 1 tatlı kaşığı badem yağı

 

Hazırlanışı:

Malzemeleri kase içerisinde karıştırın. Saçlarınızın diplerine ve uçlarına masaj yaparak uygulayın. Karışımı yarım saat boyunca saçınızda bekletin.

 

 

 

SAÇ BAKIMINDA ETKİLİ 7 BİTKİSEL YAĞ

 

Avokado maskesi

Avokado, besin değeri yüksek bir meyvedir. Saçınızı avokado ile besleyerek saç kırıklarına engel olabilirsiniz.

 

Avokado maskesi için malzemeler:

  • 1 adet püre haline getirilmiş avokado
  • 1 adet püre haline getirilmiş muz
  • 1 tatlı kaşığı badem yağı
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı


Hazırlanışı:

Malzemeleri kase içerisinde karıştırarak krem kıvamına getirin. Karışımı, saç uçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Saçınızı streç film ile sararak en az yarım saat bekleyin.

 

 

 

Aloe vera maskesi

Aloe vera iyileştirici bir bitkidir. Aloe vera saçlarınızı onararak sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Aloe vera maskesi için malzemeler:

  • Aloe vera jel veya Aloe vera suyu
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı işlenmemiş bal

 

Hazırlanışı:

Malzemeleri bir kase içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı masaj yaparak saçınıza uygulayın. Karışımı 20 dakika boyunca saçınızda bekletin.

 

 

SAÇ BEYAZLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN MASKE

 

Muz maskesi 

Muz içerdiği vitaminler sayesinde saçı güçlendirerek onarır.  Potasyum deposu olan bu meyve saçlarınızın sağlı bir şekilde uzamasını sağlar. 

 

Muz maskesi için malzemeler: 

  • 2 adet olgun muz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
  • Birkaç damla badem yağı

 

Hazırlanışı: 

Muzu blender yardımıyla püre haline getirin. Sırasıyla bütün malzemeleri karıştırarak krem kıvamı elde edin. Karışımı saçınızda 20 dakika boyunca bekletin. 

 

 

 

Aloe vera ve Hindistan cevizi sütü maskesi 

Hindistan cevizi sütü ile hasar görmüş saçlarınızı yeniden canlandırabilirsiniz. Hindistan cevizi sütü, saçın ph dengesini sağlar.  

 

Aloe vera ve Hindistan cevizi sütü maskesi için malzemeler: 

  • 2 su bardağı Hindistan cevizi sütü
  • Aloe vera jel 
  • Arzu edilirse püre haline getirilmiş avokado 

 

Hazırlanışı: 

Malzemeleri kase içerisinde karıştırın. Saç diplerinden itibaren başlayarak uygulayın. Saçınızda en az 30 dakika boyunca bekletin. Dilerseniz, Hindistan cevizi sütünü belirli aralıklarla saç diplerinize uygulayabilirsiniz.

 

 

 

SAÇ UZAMASI İÇİN NELER YAPILIR? Saçların sağlıklı ve hızlı uzama... 2018 İLKBAHAR/YAZ SEZONUNUN 7 SAÇ TRENDİ 2018 yılının İlkbahar/Yaz sezonu...

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Yorumlar
5
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:00

    Sizin tafsiyeniz varmı?

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  • Misafir
     
    26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:56

    Bence güzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Temmuz 2019 Cuma 16:08

    Kırık saçlarım için liquid saç botoksu uygulamıştım ve saçlarım çok güzel oldu keratin saçlarımı bakımlı bir hale getirdi

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  • Misafir
     
    03 Mart 2019 Pazar 13:32

    faydası varmı

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  • Misafir
     
    11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:35

    saçlarım çok ince ve cansız bu sebeple çok çabuk kırılıyor bir de tabi yaptığım işlemler yüzünden sürekli kestirmekten çok sıkıldım bu sebeple saçlarımı onarmak için sürekli bir şeyler denedim bazıları işe yarıyor diye üşündüm ama kullandığım an sanki yıpranma yokmuş gibi oluyor yumuşacık yıkayınca etkisi geçiyordu. kuaförde konuşurken birisi liquid keratin önerdi hemen kullanmaya başladım ve çözümü bulmuş oldum yıkamasam da aylarca kullanmasam da yaptığım işlemler tekrar saçım da yıpranmaya sebep olana kadar yumuşacık canlı parlak ve çok hoş bir görüntüsü oluyor.

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