Saç kırıkları için bakım kürleri

Saç kırıkları nasıl giderilir?

Evde bulunan malzemelerle doğal saç bakım kürleri hazırlayabilirsiniz. İşte saç kırıkları için hazırlayabileceğiniz bakım kürleri…

Saç kırıkları, her kadının şikayetçi olduğu bir problemdir. Pahalı kozmetik ürünleri içerisinde kimyasal maddeler barındırır. Bu kimyasallar saçın nem dengesini bozar. İşte evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz saç bakım maskeleri...

Yumurta maskesi

Yumurta maskesi, saçı nemli tutarak kırılmasını önler. Yumurta maskesini haftada bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.

Yumurta maskesi için malzemeler:

1 yemek kaşığı işlenmemiş bal

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet yumurta sarısı

Hazırlanışı:

Bir çırpma kabının içerisinde bütün malzemeleri karıştırın. Karışımı saç uçlarınıza nazik bir şekilde uygulayın. Maskeyi en az yarım saat saçınızda bekletin.

Bal maskesi

Bal, saçın pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar. Saçı onaran bu maskeyi saç diplerinize de uygulayabilirsiniz.

Bal maskesi için malzemeler:

2 yemek kaşığı işlenmemiş bal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Malzemeleri bir kasenin içerisinde karıştırın. Maskeyi, saç uçlarına ve saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Karışımı, en az bir saat boyunca saçınızda bekletin.

Yoğurt maskesi

Yoğurt, saçın yağ dengesini düzenler, Saçı, kökten uca besleyerek hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

Yoğurt maskesi için malzemeler:

3 yemek kaşığı ev yoğurdu

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı işlenmemiş bal

Hazırlanışı:

Malzemeleri kase içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı, saçınıza masaj yaparak uygulayın. Maske en az yarım saat saçınızda bekletin.





Bitkisel yağ maskesi

Bitkisel yağlar, saçı besleyerek onarır. Saçların parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.

Bitkisel yağ maskesi için malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı çam yağı

1 tatlı kaşığı badem yağı

Hazırlanışı:

Malzemeleri kase içerisinde karıştırın. Saçlarınızın diplerine ve uçlarına masaj yaparak uygulayın. Karışımı yarım saat boyunca saçınızda bekletin.

Avokado maskesi

Avokado, besin değeri yüksek bir meyvedir. Saçınızı avokado ile besleyerek saç kırıklarına engel olabilirsiniz.

Avokado maskesi için malzemeler:

1 adet püre haline getirilmiş avokado

1 adet püre haline getirilmiş muz

1 tatlı kaşığı badem yağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Malzemeleri kase içerisinde karıştırarak krem kıvamına getirin. Karışımı, saç uçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Saçınızı streç film ile sararak en az yarım saat bekleyin.

Aloe vera maskesi

Aloe vera iyileştirici bir bitkidir. Aloe vera saçlarınızı onararak sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Aloe vera maskesi için malzemeler:

Aloe vera jel veya Aloe vera suyu

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı işlenmemiş bal

Hazırlanışı:

Malzemeleri bir kase içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı masaj yaparak saçınıza uygulayın. Karışımı 20 dakika boyunca saçınızda bekletin.





Muz maskesi

Muz içerdiği vitaminler sayesinde saçı güçlendirerek onarır. Potasyum deposu olan bu meyve saçlarınızın sağlı bir şekilde uzamasını sağlar.

Muz maskesi için malzemeler:

2 adet olgun muz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Birkaç damla badem yağı

Hazırlanışı:

Muzu blender yardımıyla püre haline getirin. Sırasıyla bütün malzemeleri karıştırarak krem kıvamı elde edin. Karışımı saçınızda 20 dakika boyunca bekletin.

Aloe vera ve Hindistan cevizi sütü maskesi

Hindistan cevizi sütü ile hasar görmüş saçlarınızı yeniden canlandırabilirsiniz. Hindistan cevizi sütü, saçın ph dengesini sağlar.

Aloe vera ve Hindistan cevizi sütü maskesi için malzemeler:

2 su bardağı Hindistan cevizi sütü

Aloe vera jel

Arzu edilirse püre haline getirilmiş avokado

Hazırlanışı:

Malzemeleri kase içerisinde karıştırın. Saç diplerinden itibaren başlayarak uygulayın. Saçınızda en az 30 dakika boyunca bekletin. Dilerseniz, Hindistan cevizi sütünü belirli aralıklarla saç diplerinize uygulayabilirsiniz.

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