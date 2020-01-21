Saç kırıkları için bakım kürleri

Saç kırıkları, her kadının şikayetçi olduğu bir problemdir. Pahalı kozmetik ürünleri içerisinde kimyasal maddeler barındırır. Bu kimyasallar saçın nem dengesini bozar. İşte evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz saç bakım maskeleri...
Yumurta maskesi, saçı nemli tutarak kırılmasını önler. Yumurta maskesini haftada bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.
Bir çırpma kabının içerisinde bütün malzemeleri karıştırın. Karışımı saç uçlarınıza nazik bir şekilde uygulayın. Maskeyi en az yarım saat saçınızda bekletin.
Bal, saçın pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar. Saçı onaran bu maskeyi saç diplerinize de uygulayabilirsiniz.
Malzemeleri bir kasenin içerisinde karıştırın. Maskeyi, saç uçlarına ve saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Karışımı, en az bir saat boyunca saçınızda bekletin.
Yoğurt, saçın yağ dengesini düzenler, Saçı, kökten uca besleyerek hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.
Malzemeleri kase içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı, saçınıza masaj yaparak uygulayın. Maske en az yarım saat saçınızda bekletin.
Bitkisel yağlar, saçı besleyerek onarır. Saçların parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.
Malzemeleri kase içerisinde karıştırın. Saçlarınızın diplerine ve uçlarına masaj yaparak uygulayın. Karışımı yarım saat boyunca saçınızda bekletin.
Avokado, besin değeri yüksek bir meyvedir. Saçınızı avokado ile besleyerek saç kırıklarına engel olabilirsiniz.
Malzemeleri kase içerisinde karıştırarak krem kıvamına getirin. Karışımı, saç uçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Saçınızı streç film ile sararak en az yarım saat bekleyin.
Aloe vera iyileştirici bir bitkidir. Aloe vera saçlarınızı onararak sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.
Malzemeleri bir kase içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı masaj yaparak saçınıza uygulayın. Karışımı 20 dakika boyunca saçınızda bekletin.
Muz içerdiği vitaminler sayesinde saçı güçlendirerek onarır. Potasyum deposu olan bu meyve saçlarınızın sağlı bir şekilde uzamasını sağlar.
Muzu blender yardımıyla püre haline getirin. Sırasıyla bütün malzemeleri karıştırarak krem kıvamı elde edin. Karışımı saçınızda 20 dakika boyunca bekletin.
Hindistan cevizi sütü ile hasar görmüş saçlarınızı yeniden canlandırabilirsiniz. Hindistan cevizi sütü, saçın ph dengesini sağlar.
Malzemeleri kase içerisinde karıştırın. Saç diplerinden itibaren başlayarak uygulayın. Saçınızda en az 30 dakika boyunca bekletin. Dilerseniz, Hindistan cevizi sütünü belirli aralıklarla saç diplerinize uygulayabilirsiniz.
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Bence güzelCevapla
Kırık saçlarım için liquid saç botoksu uygulamıştım ve saçlarım çok güzel oldu keratin saçlarımı bakımlı bir hale getirdiCevapla
faydası varmıCevapla
saçlarım çok ince ve cansız bu sebeple çok çabuk kırılıyor bir de tabi yaptığım işlemler yüzünden sürekli kestirmekten çok sıkıldım bu sebeple saçlarımı onarmak için sürekli bir şeyler denedim bazıları işe yarıyor diye üşündüm ama kullandığım an sanki yıpranma yokmuş gibi oluyor yumuşacık yıkayınca etkisi geçiyordu. kuaförde konuşurken birisi liquid keratin önerdi hemen kullanmaya başladım ve çözümü bulmuş oldum yıkamasam da aylarca kullanmasam da yaptığım işlemler tekrar saçım da yıpranmaya sebep olana kadar yumuşacık canlı parlak ve çok hoş bir görüntüsü oluyor.Cevapla