Yay burçları için makyaj tüyoları

Başına buyruk, bağımsız, tuttuğunu koparan, özgür, neşeli yay burçları için makyaj tüyoları hazırladık.

Hafif ten makyajı

Yay kadınları çok enerjik, hareketli olduklarından yoğun ve ağır ten makyajlarından hoşlanmazlar ama bu, baz sürmeyi sevmedikleri anlamına da gelmez. Sağlam bir bazla ciltlerini makyaja hazırlarlar ki makyajları enerjilerini yakalayabilsin. Kapatıcılığı çok yüksek olmayan, hafif yapılı fondötenlerden tercih ederler. Yine sadece T bölgesine uygulayacakları bir transparan pudra ile fondötenlerini sabitleyebilirler.

Belli belirsiz kontür

Yüzlerini boyutlandırmak için çok keskin ve net bir kontür uygulaması yapmazlar. Onun yerine küllü tonlarda bir bronzer ile yüzlerine şekil verirler. Hafifçe elmacık kemiklerini belirginleştirmek için uyguladıkları bu bronzerdan fırça üzerinde kalanı ise hafifçe alınlarına ve çenelerine de gezdirirler ki makyajın bütünlüğü bozulmasın.

Allık

Zaten enerjileri çok yüksek olduğunda yanakları genellikle kızarır. Bu nedenle çok yoğun bir allık uygulamasına gerek duymazlar. Şeftali tonlardaki allıklar makyajlarını tamamlamak için yeterli olacaktır. Eğer kontür uygulaması yaptılarsa bu adımı atlayabilirler bile çünkü çok yoğun makyajdan hoşlanmadıkları için fazla ürün kullanmaktan hoşlanmazlar.

Belirgin gözler

Gözlerindeki uygulamalarda yoğun bir far makyajından kaçınırlar. Eyeliner ve rimel kullanarak gözlerini ön plana çıkartırlar. Zaten yaşam stilleri de daima hızlı ve kolay bir şekilde makyaj yapmalarını gerektirir. Neticesinde de en fazla vakit ayırdıkları makyaj süresi gözleri içindir o bile çok uzun sürmez.

Dudaklar

En çok kullandıkları makyaj malzemesi rujdur. Çünkü hem uygulaması en kolay hem de hemen bakımlı kategorisine atlamak için en kolay adımdır. Zamanlarını makyaj yaparak harcamadan yeni maceralara atılmak için sabırsızlanan yay burçları mat, sürülmesi zor ve koyu renkler yerine daha nude, kremsi yapıdaki rujları tercih ederler. Renkli lipglosslar onların en favori makyaj malzemeleri olabilir.