HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 29 Ekim 2026 Perşembe
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Ekim Perşembe

29 Ekim 2026 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 28 Ekim 2026, Çarşamba 09:23
Güncelleme: 28 Ekim 2026, Çarşamba 09:23
1

Venüs bugün erken saatlerde Şiron'a karşıt açı yapıyor. Bu sırada etkileşimlerimizde güçlü yönlerimizden çok farklılıklara ve zayıflıklara odaklandığımız için hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Bu durum, karar verme sürecinde öz farkındalığın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Öz farkındalık, günün astrolojik etkilerinin temel temalarından biri. Geçici olarak ilişkilerimiz, sosyal hayatımız, öz değerimiz, paramız veya sosyal becerilerimiz konusunda kendimize daha az güvenebiliriz. İlişkilerimizdeki dengesizlikleri daha fazla fark edebilir ve bunlara karşı kırgınlık hissedebiliriz. Sevgimizin ve ilgimizin karşılık bulup bulmadığı konusunda da güvensizlik yaşayabiliriz. Duygularımız ve kişisel tercihlerimizle ilgili konularda, gerçek ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi anlayana kadar kaygı veya sıkıntı yaşayabiliriz. Şu anda karar vermekte zorlandığımız için normalde yapmayacağımız şeylere sırf başkalarına uyum sağlamak adına razı olmamaya dikkat etmeliyiz. Mars bugün Neptün'le küçük bir kare açı yaparken, arzularımıza ulaşmanın dolambaçlı bir yolunu bulmamız gerektiğine inanabiliriz. Dağınıklık yaşayabilir veya gerçekçi olmayan bir hayalin ya da alışılmadık bir dürtünün peşinden gitmek isteyebiliriz. Bu etki altında ne istediğimizi ve hangi yöne ilerlediğimizi anlamak zorlaşabilir. Kendimizi doğrudan harekete geçecek veya açıkça ortaya koyacak kadar güçlü hissetmediğimiz için pasif-agresif davranışlar sergilememiz de mümkün. Ani bir duygunun geçip geçmediğini görmek için acele etmeden beklemek en iyisi olabilir. Planlarımızda, arzularımızda ve girişimlerimizde eksiklikler görmek veya bunlara duyduğumuz güveni kaybetmek, planlarımızın gerçekten kusurlu olduğunun göstergesi olmayabilir. Bu durum, biraz ilhama ya da hak ettiğimiz bir molaya ihtiyaç duyduğumuzu gösterebilir. Elbette, gerçekten eksiklikler varsa bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir. Aksi takdirde, ilerlemeye devam etmeden önce dinlenmeye ve yeniden enerji toplamaya ihtiyacımız olabilir.

2

29 EKİM 2026 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Ay bugünün ve yarının büyük bir bölümünde iletişim alanında ilerleyerek merak duygunu harekete geçiriyor. Genel olarak olaylara biraz mesafeli yaklaşmak ve yeni bilgiler edinmek için uygun bir dönem olsa da bugün erken saatlerde insanlarla iletişiminde kendini biraz huzursuz hissedebilirsin. Birinin sana karşı ne hissettiğini ya da bir bağlılığın ne kadar derin olduğunu merak ediyor olabilirsin. Belirsiz kaygıların ve şüphelerin seni geri çekmesine izin vermemeye çalış; ancak önemli kararlar vermek için daha uygun bir zamanı beklemek daha iyi olabilir. Ayrıca, hassas noktaların kolayca tetikleniyorsa bunu kendine daha yakından bakmak ve bu yaraları nasıl iyileştirebileceğini keşfetmek için bir fırsat olarak değerlendirebilirsin. Bununla birlikte, işler düzelmeden önce biraz karışabileceğini de aklında tut. Birini önce son derece mükemmel bulup ardından onun sadakatini sorgulamaya başlayabilirsin. Bazı belirsizlikler yaşanabilir; ancak kendini aşırı hassas hissediyorsan bu, biraz uzaklaşmaya, mola vermeye veya dinlenmeye ihtiyacın olduğunun işareti olabilir. Enerjini tüketen değil, ruhunu besleyen insanlara, projelere ve fikirlere yönel.

3

29 EKİM 2026 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugünün ve yarının büyük bir bölümünde Ay'ın güneş haritandaki ikinci evinde ilerlemesi, kendini daha dengeli hissetmene yardımcı oluyor ve dikkatini pratik konulara yöneltiyor. Buna rağmen bugün zaman zaman kendini kararsız veya değişken bir ruh hâli içinde bulabilirsin. Bazı etkileşimler şu sıralar hassas bir hâl alabilir; çünkü kendini istediğin kadar takdir edilmiş veya değer görmüş hissetmeyebilirsin. Başkalarından ihtiyaç duyduğun desteği alamadığın konusunda endişelenebilirsin. Ancak gün içinde yaşananlar, kendine özen gösterme konusundaki sorumluluğunu daha iyi anlamanı sağlayabilir. Eğer sana karşılık vermeyen bir şeye gereğinden fazla enerji harcadıysan artık bazı değişiklikler yapma ihtiyacı hissedebilirsin. Mümkünse kararlarını daha sonraya ertele; özellikle kafan karışıksa veya kendini kötü hissediyorsan acele etme. Bugün işlerini veya sorumluluklarını düzene koymak ve kontrolü ele almak konusunda güçlü bir istek duyabilirsin. Ancak tüm gücünle harekete geçmek biraz zor olabilir. Dinlenme ihtiyacını ihmal ettiysen veya özellikle ev ve özel yaşamınla ilgili konularda kendini fazla zorladıysan geçici olarak motivasyonunu ve harekete geçme isteğini kaybedebilirsin. Enerjindeki bu düşüş, yanlış kararlar verme veya yanlış yönlere sapma olasılığını biraz artırabilir. Bu nedenle dinlenmeye ve iyileşmeye öncelik ver.

4

29 EKİM 2026 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Ay bugün burcunda ilerliyor ve bu nedenle özellikle şu sıralar oldukça renkli ve yoğun olan duygularına daha fazla dikkat etme eğilimindesin. Duyguların anlık ve yüzeye oldukça yakın; yani onları hemen hissedebilir ve kolayca dışa vurabilirsin. Bugün erken saatlerde sosyal ortamlarda yaşayabileceğin rahatsızlık, kendini aşırıya kaçarken bulmana neden olabilir. Örneğin, aslında biraz geri çekilip kendine zaman ayırman gerekirken bir şeyleri gereğinden fazla yapabilirsin. Mümkünse daha sık mola ver veya dinlenmek için kendine zaman ayır. Şu anda ortaya çıkan duygularına dikkat et. Bunlar anlık hevesler gibi görünse de aslında geçmişte bastırdığın ya da fark etmeden gözden kaçırdığın meselelerle ilgili olabilir. Bugün olayları geçiştirmemek önemli; ancak kendini gereğinden fazla zorlamaktan da kaçınmalısın. Bir şeye söz verecek veya kendini bir işe adayacaksan, bunu gerçekten isteyip istemediğinden emin ol.

5

29 EKİM 2026 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Ay bugün güneş haritandaki on ikinci evinde ilerliyor. Bu durum, enerjini yeniden toplama, biraz geri çekilme ve iyileşme ihtiyacına işaret ediyor. Ay döngüsünün bu döneminde biraz daha içe kapanık olabilirsin. Yarın günün ilerleyen saatlerinde başlayacak yeni bir döngüye hazırlanırken böyle hissetmen son derece doğal ve senin için faydalı. Yine de bugün zaman zaman başkalarıyla kendinden emin bir şekilde iletişim kurmakta zorlanabilirsin. İtibarın ve kariyerinle ilgili konuları şu anda net bir şekilde değerlendirmek de zor olabilir. Uzun vadede hangi yöne ilerlediğine dair yaşadığın belirsizlik, kişisel ilişkilerini etkileyebilir. Buna rağmen, bugün özellikle aile ilişkilerinde doruk noktasına ulaşan sorunlar, önemli bir eşiği aşmanı da sağlayabilir. Bundan sonraki süreçte işlerin daha kolay ilerlemesi beklenebilir. Başka bir deyişle, bugün bir dönüm noktası yaşayabilirsin! Mümkünse önemli kararlar almayı başka bir zamana bırak. Yanıtları kendi içinde ara ve kendine düşünmek için zaman tanı. Para konusundaki anlaşmazlıklar veya görev paylaşımıyla ilgili tartışmalar bazen daha derin sorunları gizleyebilir. Asıl mesele, başkalarının sana değer verip vermediği ve sana saygı gösterip göstermediği olabilir.

6

29 EKİM 2026 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Ay bugünün ve yarının büyük bir bölümünde hayaller, dilekler ve arkadaşlıklar alanında ilerliyor. Bu etki, seni mutluluk hedeflerine yönelmeye veya başkalarıyla bağlantı kurmaya teşvik ediyor. Bununla birlikte, bugün enerjiler biraz değişken olabilir. Sosyal etkileşimlere ve iletişime karşı yine daha hassas olabilirsin. Başkalarının davranışlarına gereğinden fazla anlam yüklememeye dikkat etmen en iyisi olacaktır. Bilmediğin şeyler hakkında endişelenmek yerine olumlu olasılıklara odaklanmayı kendine borçlusun. Ayrıca, gerçekte ne hissettiğini yansıtmayan davranışlarda bulunmaktan veya yorumlar yapmaktan kaçın. Bugün zaman zaman memnun edilmesi zor bir ruh hâlinde olabilirsin; bunun nedeni, seni gerçekten neyin tatmin edeceğinden emin olmaman olabilir. Kendini son zamanlarda gereğinden fazla zorladıysan enerjinin azaldığını şimdi daha belirgin hissedebilirsin. Yavaşlaman gerektiğini gösteren beden sinyallerini dinlemezsen kendini belirsiz bir şekilde keyifsiz veya her zamankinden daha hassas hissedebilirsin.

7

29 EKİM 2026 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugünün ve yarının büyük bir bölümünde hedeflerine daha fazla odaklanabilirsin. Başkalarının beklentilerine veya görüşlerine yönelik tutumunun değişmesi, seni alışılmışın dışında bir şeyler yapmaya yöneltebilir. İlerleme kaydetmek için geliştirdiğin fikirler özgün ve farklı olabilir. Bugün erken saatlerde duygusal ilişkiler veya maddi konular söz konusu olduğunda hassas noktaların ön plana çıkabilir. Güvene ve alışılmış olana mı ihtiyaç duyduğunu, yoksa heyecan ve yenilik mi aradığını anlamakta zorlanabilirsin. Kararların duyguların tarafından yönlendirilebilir veya korku ve güvensizlikten etkilenebilir. Bu nedenle önemli seçimler yapmadan önce koşulların daha da netleşmesini beklemek isteyebilirsin. Birisi şu sıralar güvenlik veya finansal konular hakkında seninle aynı şekilde düşünmüyorsa sabırlı olmaya çalış. Gün ilerledikçe kendini işlerine veya projelerine yoğun bir şekilde verme, hatta tümüyle kaptırma arzusu duyabilirsin. Ancak bu isteğini destekleyecek yeterli enerjiyi bulamayabilirsin. Kendini tükenmiş hissediyorsan hayatına neleri dâhil ettiğini düşünmen önemlidir. Beslendiğin kaynakların ve deneyimlerin kalitesini artırmaya odaklanmak, genel enerji düzeyini ve canlılığını önemli ölçüde iyileştirebilir.

8

29 EKİM 2026 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Ay bugün güneş haritandaki dokuzuncu evinde ilerleyerek merak duygunu ve yeni şeyler keşfetme arzunu harekete geçiriyor. Hayata biraz daha fazla anlam katmaya çalışırken yeni bir şeyler keşfetmek isteyebilirsin. Bununla birlikte, bugün istediklerinin peşinden doğrudan gitmek zor olabilir. Bir partnerinle veya yakın ilişkide olduğun biriyle sağlıklı ve tatmin edici bir iletişim kurmak da kolay olmayabilir. Maddi konular hakkında endişeleniyorsan, bir plan yapmak için plan yapmaya başla! Şu an ayrıntılı bir plan hazırlamak için en uygun zaman olmayabilir; ancak bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu kabul edebilir ve bunu gerçekleştirmeye karar verebilirsin. Somut adımlar atmak yerine, şimdilik üzerinde düşünmeyi ve kendini değerlendirmeyi tercih et. Neyse ki ilişkilerin sayesinde kendin hakkında daha fazla şey öğreniyorsun. İlişkilerini onarmak ve geliştirmek için karşına çıkan fırsatları değerlendirmelisin. Bugün arkadaşlıklar ve kişisel sınırlar konusunda da bazı hassas meseleler gündeme gelebilir. Başkalarının sözlerine, yorumlarına ve tepkilerine karşı özellikle duyarlı olabilirsin. Bu dönem, hayatında enerjini tüketen veya gücünü fark ettirmeden azaltan durumları belirlemek için oldukça uygun. Özellikle sosyal çevreni genişletmeye yönelik faaliyetlerinin ve arkadaşlıklarının sana ne kadar enerji verdiğini, senden ne kadar enerji götürdüğünü gözden geçirebilirsin.

9

29 EKİM 2026 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Ay bugünün ve yarının büyük bir bölümünde güneş haritandaki sekizinci evinde ilerliyor. Bu dönemde kendi içine dönerek kendini iyileştirmeye yönelik bir iç gözlem yapma eğiliminde olabilirsin. Şu anda bir finansal meseleyi veya mahrem bir konuyu hızla çözüme kavuşturmak istesen bile acele etmemek önem taşıyor. Bugün erken saatlerde bazı güvensizliklerle mücadele edebilirsin. Ancak bu dönem, hedeflerinin peşinden gitmeni engelleyen davranışlarını fark etmek için oldukça uygun. Bu süreçte kendine karşı biraz fazla acımasız davranma eğilimine de dikkat et. Sorumluluklarından kaçınmamalısın; ancak onları kendini kaybedecek kadar ciddiye almamaya da çalışmalısın. Düşüncelerin sürekli en iyi ve en kötü olasılıklar arasında gidip geliyorsa bu durumu henüz başındayken durdurmaya çalış. Böyle düşünmek sana hiçbir fayda sağlamayacaktır. Gerçekler muhtemelen bu iki uç noktanın arasında bir yerde bulunuyor. Bugün olayları net bir şekilde değerlendirmek için pek uygun bir gün değil. Olumlu düşünmeye çalış ve başkalarının tutarsız davranışlarının kendi enerjini tüketmesine izin verme.

10

29 EKİM 2026 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün başkalarıyla bağlantı kurmak ve onlardan bir şeyler öğrenmek için oldukça uygun bir dönemdesin. Birinin geri bildirimi seni şaşırtabilir. Bununla birlikte, bugün zaman zaman kafa karıştırıcı etkiler de söz konusu olabilir. Geçici olarak kime ya da neye değer vermen gerektiği konusunda netlik kazanamayabilirsin. Bu nedenle, ileride pişmanlık duymana neden olabilecek davranışlarını kontrol altında tutman en iyisi olacaktır. Örneğin, bir ilişkiyle ilgili aceleyle karar vermekten veya düşünmeden para harcamaktan kaçınmalısın. Geçmişte yapmadığın şeyler yüzünden suçluluk duygusuna kapılıp durmamaya çalış. Mümkün olduğunca bu duygudan uzaklaş ve yapman gereken değişikliklere odaklan. Şu anda geçmişinden ders çıkarman önemli.

11

29 EKİM 2026 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Ay bugünün ve yarının büyük bir bölümünde iş ve sağlık alanını temsil eden altıncı evinde ilerliyor. Küçük sorunlar veya aksaklıklar seni rahatsız ederek bunları çözmek için harekete geçmeni sağlayabilir. Bir şeyleri düzeltmeye hazırsın. Her ne kadar günlük rutinlerle ilgili konular öne çıksa da bugün yöntemlerin ve yaklaşımların alışılmışın dışında olabilir. Yine de bugün erken saatlerde bir durumu güvensizlik duygusuyla değerlendirmemeye dikkat et. Sorunlu alanlara takılıp kalmak yerine, başkalarıyla etkileşimlerinden olabildiğince çok şey öğrenmeye karar ver. Gözlemle ve dinle; ancak bunu yaparken korkularını ve bunların sağlıklı ilişkiler kurmanı nasıl engelleyebileceğini de göz önünde bulundur. Aşırı hassasiyetinin gününü yönetmesine izin vermemeye çalış. Kendini dengesiz hissediyorsan bunun nedeni, enerjini nerelerde kaybettiğine yeterince dikkat etmiyor olman olabilir. Bu enerji kayıpları; olumsuz ve seni tüketen düşüncelerle, insanlarla veya platformlarla gereğinden fazla ilgilenmekten kaynaklanabilir. Bazen de yeterince iyi beslenmemek ya da uyumamak kadar basit nedenleri olabilir. Bu dönem, genel iyilik hâlini olumsuz etkileyen sağlıksız alışkanlıkları ve davranış kalıplarını fark etmek için oldukça uygun.

12

29 EKİM 2026 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Ay bugünün ve yarının büyük bir bölümünde neşe ve keyif alanından geçiyor. Enerjinin ve motivasyonunun zaman zaman yükselip düşebileceğini göz önünde bulundurmalısın; ancak genel olarak hoşlandığın aktivitelerle rahatlamak ve üzerindeki baskıyı azaltmak için uygun bir dönemdesin. Bugün etkili olan birkaç zorlayıcı astrolojik açı nedeniyle sözler ve jestler türlü sorunlara yol açabilir. Bir ilişkide dönüm noktasına gelmişsin gibi hissedebilirsin. Bugün yaşananlar geçmişteki kırgınlıkları veya eski sorunları yeniden gündeme getirebilir. Sorunlu alanlarla yüzleşmek pek rahat olmasa bile bugün ortaya çıkan durumlardan ders çıkarmaya çalış. Özellikle bir ilişkiyle bağlantılı olarak, bir şeyleri gereğinden fazla zorladığın artık daha açık hâle gelebilir. Ancak bu durum bir projeyle de ilgili olabilir. Hem fiziksel hem de zihinsel açıdan kendini aşırı yormaktan kaçınarak daha iyi bir denge kurmaya çalış. Ardından, enerjini tüketen etkenleri ortadan kaldırmaya odaklan. Bunlar, hakkında gereğinden fazla endişelendiğin kişiler veya projeler olabilir.

13

29 EKİM 2026 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Ay bugünün ve yarının büyük bir bölümünde ev ve özel yaşam alanında ilerliyor. Kendini toparlamak, iç dengeni bulmak ve rahatlamak için konfora, zamana ve kişisel alana ihtiyaç duyabilirsin. Buna rağmen bugünün enerjileri seni bir miktar inişli çıkışlı bir sürecin içine çekebilir. Kaygı, hatta suçluluk duygusu uyandıran sorunlar ortaya çıkabilir; ancak bunların davranışlarını yönlendirmesine izin vermemek için elinden geleni yap. İnsanların geçici olarak kişilerin, durumların ve maddi şeylerin gerçek değerini göremeyebileceğini göz önünde bulundur. Bazen bir şeyin önemini abartabilir, bazen de gerçekten önemli olanı gözden kaçırabiliriz. Bu nedenle önemli kararları vermeden önce biraz beklemek en iyisi olacaktır. Kendini dağınık ve dikkati kolayca dağılan biri gibi hissedebilirsin. Bunun nedeni, dikkatini dağıtan unsurların artması ya da senin bunlara karşı daha hassas olman olabilir. Son zamanlarda bedenini ve/veya ruhsal gücünü fazla zorladıysan bugün bunun yorgunluğunu hissedebilirsin. Artık kendine daha şefkatli davranmanın zamanı. Şu anda önceliklerini belirlemek ve hayatını sadeleştirmek temel hedeflerin olmalı.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar