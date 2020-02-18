Dudakları dolgun gösteren teknik: Dudak kontürü

Son dönemde moda olan dudak kontörüyle dudaklarınız daha dolgun gösterebilrsiniz. Peki dudak kontürünü nasıl yapacağınızı biliyor musunuz?

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Dudakları dolgun gösteren teknik: Dudak kontürü
Ezgi Ece Aşkıngil

Son dönemde moda olan dolgun dudaklar için botoks, dolgu gibi estetik uygulamalar yerine dudak kontürüyle dudaklarınızı daha dolgun gösterebilirsiniz. Makyaj gölge ve ışık oyunlarıyla yapıldığı zaman en az estetik kadar etkili olabilir ancak uygulama sırasında çok dikkat etmek gerekir. Dudak kontörü yapayım derken dudaklarınızın 80’li yılların çerçeveli dudaklarına dönüşmesi an meselesi olabilir.


 

 

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Dudak kalemi rengi önemli

Dudak kalemi seçimi dudak kontürünün en önemli aşamasıdır. Çerçeveli bir dudak görünümünden uzak durmak için seçtiğiniz dudak kalemi hem dudak renginize hem de ruj renginize uygun olmalıdır. Bu nedenle nude tonlarda bir dudak kalemi tercih etmek en mantıklısı olacaktır. Farklı renkte bir dudak kalemi seçecekseniz rujunuzla aynı tonda olmasına özen gösterin. Rujunuzdan açık ya da koyu olması istediğiniz görüntüyü elde etmenizi zorlaştırır.

  

Dudak çerçevesini belirle

Uygulamayı gerçekleştirirken dudak çerçevesini belirginleştirin. Eğer daha dolgun dudaklara sahip olmak istiyorsanız çerçevenin dışına biraz taşırabilirsiniz. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli şey dolgunlaştırma işlemini dudak çukurunuza değil özellikle dudak kenarlarına uygulamanızdır. Bir diğer önemli şey ise sivri bir dudak çukuru dudaklarınızı daha ince gösterir bu nedenle mümkün olduğunca yuvarlak hatlar elde etmeniz gerekir.

  

 

DUMANLI DUDAK MAKYAJI

 

Dudak içi kontürü

Dudaklarınızı daha dolgun göstermek için bir ton koyu bir dudak kaleminden yardım alabilirsiniz. Bu dudak kalemi ile alt dudağınızın ortasının dikine hafif kalın bir çizgi çizin. Üst dudağınızı da bu çizgilerle üçe bölün. Böylece dudaklarınızın daha dolgun olduğuna dair bir illüzyon yaratmış olursunuz.

  

Dudak etrafını temizle

Dudak makyajının kusursuz olması için son olarak kapatıcıdan yardım alıp dudak kenarlarınızı temizlemeniz gerekir. Bu aşama hem uygulama sırasında yaptığınız hatalardan kurtulmanızı hem de dudak makyajında gerçekleşen dağılma ya da bulaşmalara karşı dayanıklılığı sağlayacaktır.

 

MÜKEMMEL MAKYAJ NASIL OLMALI?

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Yorumlar
4
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:24

    peki :D

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  • Misafir
     
    13 Temmuz 2019 Cumartesi 08:45

    bırakın hile işlerini yoksa yoktur yada saglam bi estetikçi lazım yok ısıktı yok bilmem neydi kimse yemez o hileleri

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  • Misafir
     
    05 Nisan 2018 Perşembe 13:27

    Tamam

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  • Misafir
     
    03 Nisan 2018 Salı 14:03

    dd

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