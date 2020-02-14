Sevgililer günü makyajınız nasıl olacak?

Sevgililer gününüzü nasıl bir makyajla geçirmek istersiniz?

+ Sonra Oku
Sevgililer günü makyajınız nasıl olacak?
Ezgi Ece Aşkıngil

Sevgililer Günü'nde özel bir planı olanlar ya da spontane de olsa özel bir şey yapmak isteyenler için farklı makyaj fikirleri hazırladık. Sevgililer gününüzü nasıl bir makyajla geçirmek istediğinize karar veremiyorsanız listemizden ilham alabilirsiniz.

 

Doğallığın masumiyeti

Eğer günlük hayatta da çok makyaj yapmayı sevmiyorsanız Sevgililer Günü için uygulayabileceğiniz en basit görünüm. Nude ve pastel tonlardan yararlanarak, yüzünüzde çok keskin hatlar oluşturmayarak masum bir görüntü yakalayabilirsiniz. Pastel tonlarda bir göz makyajı, nude tonlarda bir ruj ve kirpik diplerinde kahverengi bir göz kalemi ile bu makyajı uygulayabilirsiniz.

 

Eyeliner çekiciliği

Vintage bir görünüm seviyorsanız 1960’lardan ilham alabileceğiniz bir eyeliner makyajı size çok yakışacaktır. Göz pınarlarından ince başlayan kuyruklu bir eyeliner, mat bir ten makyajı ve nude tonlarda bir ruj ile makyajı tamamlayabilirsiniz.

 

Kırmızı ruj cazibesi

Sevgililer Günü rengi olan kırmızı tonlarını dudaklarınızda kullanarak partnerinizi etkileyebilirsiniz. Porselen gibi bir cilt makyajı, ince bir eyeliner ve dolgun kirpikler isteyen bu makyajı kolayca uygulayabilirsiniz.

 

Dumanlı göz gizemi

Dumanlı göz makyajı bakışlarınızı buğulandıracak ve size bir gizem kazandıracaktır. Kirpik diplerinize sürdüğünüz göz kalemini dağıtarak çok yoğun olmayan bu görüntüyü elde edebilirsiniz. Çok ince bir uğraşa da ihtiyaç duymayacağınız için hazırlık aşamanızı hızlandıracaktır. Bu makyajı bej tonlarda bir rujla tamamlarsanız bütün ilgi gözlerinize yoğunlaşacaktır.

 

Koyu ruj albenisi

Eğer Sevgililer Günü'nde daha seksi görünmek istiyorsanız koyu renk rujlardan yararlanabilirsiniz. Bu makyajı özellikle gece planı yapanlar için öneriyorsuz. Koyu renk bir dudak kalemi ile dudaklarınızı çerçeveleyip içini doldurduktan sonra koyu renk rujunuzu sürebilirsiniz. Cildinizi çok iyi kapatmasnız daha çekici bir sonuç verecektir.

 

Sevgililer Günü'nde gidilebilecek restoranlar
+8
Atelier Real Food - The Ritz-Carlton Sevgililer Gününü Boğaz manzarası eşliğinde kutlamak isterseniz Ritz Carlton’da bulunan Atelier Real Food’u deneyebilirsiniz. Orka White Trio orkestrasının akustik performansının eşlik edeceği Sevgililer Günü yemeğinde, kaz ciğeri, soslarla tatlandırılmış çıtır karidesler, kuşkonmaz ve yer alması püresi ile sunulan bonfile ve brisket gibi nefis tatlar bulunuyor. Karşılama kokteyli ile başlayan Sevgililer Günü yemeğinin çiftlere özel fiyatı 610 TL.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Rujunuzun daha kalıcı olması için 4 pratik yol
Rujunuzun daha kalıcı olması için 4 pratik yol
Makyaj tazelemenin püf noktaları
Makyaj tazelemenin püf noktaları
Corrector nasıl kullanılır?
Corrector nasıl kullanılır?
Yay burçları için makyaj tüyoları
Yay burçları için makyaj tüyoları
1960’lı yıllarda makyaj
1960’lı yıllarda makyaj
Makyaj malzemeleri nasıl taşınmalı?
Makyaj malzemeleri nasıl taşınmalı?
Kusursuz makyajın mimarı kapatıcılar
Kusursuz makyajın mimarı kapatıcılar
Kaş boyamanın incelikleri
Kaş boyamanın incelikleri

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Kol sarkmalarına karşı egzersiz
    Kol sarkmalarına karşı egzersiz

    Süresi : 02:09 İzlenme : 3128

  • Sezaryen mi normal doğum mu?
    Sezaryen mi normal doğum mu?

    Süresi : 01:53 İzlenme : 14383

  • Dövme nasıl yapılır?
    Dövme nasıl yapılır?

    Süresi : 01:38 İzlenme : 5174

  • Boş kavanozdan nasıl çerçeve yapılır?
    Boş kavanozdan nasıl çerçeve yapılır?

    Süresi : 00:54 İzlenme : 2473

  • Bebek banyosu nasıl yaptırılır?
    Bebek banyosu nasıl yaptırılır?

    Süresi : 05:37 İzlenme : 3562

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X