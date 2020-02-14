Sevgililer günü makyajınız nasıl olacak?

Sevgililer gününüzü nasıl bir makyajla geçirmek istersiniz?

Sevgililer Günü'nde özel bir planı olanlar ya da spontane de olsa özel bir şey yapmak isteyenler için farklı makyaj fikirleri hazırladık. Sevgililer gününüzü nasıl bir makyajla geçirmek istediğinize karar veremiyorsanız listemizden ilham alabilirsiniz.

Doğallığın masumiyeti

Eğer günlük hayatta da çok makyaj yapmayı sevmiyorsanız Sevgililer Günü için uygulayabileceğiniz en basit görünüm. Nude ve pastel tonlardan yararlanarak, yüzünüzde çok keskin hatlar oluşturmayarak masum bir görüntü yakalayabilirsiniz. Pastel tonlarda bir göz makyajı, nude tonlarda bir ruj ve kirpik diplerinde kahverengi bir göz kalemi ile bu makyajı uygulayabilirsiniz.

Eyeliner çekiciliği

Vintage bir görünüm seviyorsanız 1960’lardan ilham alabileceğiniz bir eyeliner makyajı size çok yakışacaktır. Göz pınarlarından ince başlayan kuyruklu bir eyeliner, mat bir ten makyajı ve nude tonlarda bir ruj ile makyajı tamamlayabilirsiniz.

Kırmızı ruj cazibesi

Sevgililer Günü rengi olan kırmızı tonlarını dudaklarınızda kullanarak partnerinizi etkileyebilirsiniz. Porselen gibi bir cilt makyajı, ince bir eyeliner ve dolgun kirpikler isteyen bu makyajı kolayca uygulayabilirsiniz.

Dumanlı göz gizemi

Dumanlı göz makyajı bakışlarınızı buğulandıracak ve size bir gizem kazandıracaktır. Kirpik diplerinize sürdüğünüz göz kalemini dağıtarak çok yoğun olmayan bu görüntüyü elde edebilirsiniz. Çok ince bir uğraşa da ihtiyaç duymayacağınız için hazırlık aşamanızı hızlandıracaktır. Bu makyajı bej tonlarda bir rujla tamamlarsanız bütün ilgi gözlerinize yoğunlaşacaktır.

Koyu ruj albenisi

Eğer Sevgililer Günü'nde daha seksi görünmek istiyorsanız koyu renk rujlardan yararlanabilirsiniz. Bu makyajı özellikle gece planı yapanlar için öneriyorsuz. Koyu renk bir dudak kalemi ile dudaklarınızı çerçeveleyip içini doldurduktan sonra koyu renk rujunuzu sürebilirsiniz. Cildinizi çok iyi kapatmasnız daha çekici bir sonuç verecektir.

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