Makyaj dersleri: Pudra nedir?

Günlük hayatınızdan eve döndüğünüzde cilt makyajınız uçmuş alın bölgeniz parlıyorsa makyaj rutininize pudrayı eklemenin zamanı gelmiş demektir.

Yağlı ciltlerin kahramanı: Pudra

“Pudra kullanmam şart mı?” diye düşünüyorsanız öncelikle pudranın makyajınızı nasıl etkileyeceğini bilmek gerek. Genellikle fondöten ile harika bir birliktelik yakalayan pudra özellikle yağlı bir cilde sahipseniz çok işinize yarar.

Pudra nedir?

Pudra, fondöteninizin ve kapatcınızın üzerine uyguladığınızda cildinizi daha pürüzsüz gösteren bir kozmetik ürünüdür. Aynı zamanda cildinize uyguladığınız ürünlerin kırışıklıklara dolmasını engeller. Teninizi matlaştırır ve makyajınızı sabitler. Cildiniz gün içerisinde terleyip yağlanabilir, yüzünüze uyguladığınız pudra yağı ve teri emerek makyajınızın bozulmasını engeller ve cildinizdeki parlamalara engel olur.

Pudra çeşitleri nelerdir?

“Hangi pudrayı kullanmalıyım?” diye düşünenler bu kısımdan yararlanabiliriler. Pudranın toz ve sıkıştırılmış olmak üzere iki çeşidi vardır. Makyajınızı bir pudra ile sabitleyecekseniz transparan, fondöten yerine kullanacaksanız ten renginize uygun bir pudra kullanmanızı tavsiye ederiz.

Toz pudra: Talk pudrası gibidir. Daha çok makyajı sabitlemek için kullanılır. Kolayca dağıtılabilen bir yapısı vardır. Makyaj pişirmek için de kullanılır. Sünger ya da tombik bir pudra fırçası ile uygulanabilir.

Sıkıştırılmış (kompakt) Pudra: Daha yoğun bir kıvama sahiptir. Toz pudraya kıyasla daha kapatıcıdır. Fondöten yerine kullanılabilen ürünlerdir. Farklı renkleri mevcuttur. Basınç altında fırınlanmış bir üründür. Kapatıcılıkları yüksektir.

Pudra kullanımı gerekli mi ve nasıl seçilmeli?

Pudra neyden yapılır?

Pudra hangi maddeden yapılır diye merak edenler için bir açıklama yapalım. Eskiden pirinç unundan yapılırmış. Günümüzde daha farklı maddelerden yararlanılır. Çinko, nişasta, kalsiyum karbonat, talk, gibi maddeler içerebilir. İçinde parfüm ve renklendirici de bulunabilir.

Pudra nasıl kullanılır?

Toz pudranızı ürünün kapağına biraz döküp sünger ya da tombik bir pudra fırçasıyla yüzünüze dağıtabilirsiniz. Kompakt pudralar içinse ince makyaj süngerlerinden faydalanabilirsiniz. Kuru bir cilde sahipseniz pudranın yüzünüzde topaklanmaması ve güzel dağılması için cildinizi mutlaka nemlendirin. Yağlı ciltler özellikle T bölgesinde kullanabilirler. Pudranın yüzünüzde maske gibi durmasını engellemek için az miktarda uygulamaya özen göstermelisiniz.