Göz kapağı estetiği hakkında bilmeniz gerekenler...

Genetik faktörler, çevresel faktörler, beslenme, uyku ve yaş almaya bağlı olarak ortaya çıkan göz çevresindeki değişiklikler ile en sık karşılaşılan göz kapağı sorunlarına dair bilinmesi gerekenleri paylaşan Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Göz estetiği odaklı cerrahi girişimlerin tümünde sağlam dokuların zarar görmemesi ve sadece gerekli yere müdahalenin yapılması, hangi durumlarda cerrahi operasyona başvurulacağı önemlidir. Göz kapağı düşüklüğü çocuklarda göz bebeğini kapatıyorsa ileride göz tembelliğine neden olmaması için mümkün olduğunca erken cerrahi yapılmalıdır. Üst göz kapağı torbaları için yapılacak cerrahi öncesinde ölçüm dikkatlice yapılmalıdır. Ölçüm hatalı yapılırsa, cerrahi sonrasında göz kapağının kapanma fonksiyonu bozulabilir” diyerek konuya dair bilgi paylaştı.
Göz kapağı cerrahisi; görme alanının sarkmış göz kapağı tarafından kapatılması, göz kapaklarında sürekli ağırlık hissi gibi gerekli durumlarda veya kişinin yorgun ve yaşlanmış görünümünü iyileştirmek için gerçekleştirilir. Göz kapağının sarkması ya da kirpikli uçların saydam tabakayı 4-5 milimetre kapatmasına göz kapağı düşüklüğü (pitozis) denir. Göz kapağı düşüklükleri doğuştan olabileceğini gibi ileri yaşlarda da oluşabilir.
Göz kapağını açan ve kapayan kas; yağ dokuları, gözyaşı bezi, cilt ve destek dokularından oluşur. Üst göz kapağı torbaları için yapılacak cerrahi öncesinde ölçüm dikkatlice yapılmalıdır vurgusu yapan Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Ölçüm hatalı yapılırsa, cerrahi sonrasında göz kapağının kapanma fonksiyonu bozulabilir. Üst göz kapağı için yapılacak cerrahide dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise olası kaş düşüklüğünün belirlenmesidir. Bu durumda mutlaka kaş düşüklüğü tedavi edildikten sonra kapak cerrahisi yapılmalıdır. Alt göz kapağı torbaları için yapılacak işlemde ise, cerrahın tecrübesi daha da önemlidir. İşlem sırasında yapılacak fazla düzeltme, hastanın yukarı baktığında ve ağzını açtığında alt kapağın dışa dönmesine neden olabilir. Göz estetiği ameliyatlarında hassasiyet gösterilmesi gerekir. Cerrahi girişimlerin tümünde sağlam dokuların zarar görmemesi ve sadece gerekli yere müdahalenin yapılması çok önemlidir. Komplikasyon riskinin az olması ve hızlı bir iyileşme süreci için ameliyatın uzman plastik cerrahlar tarafından gerçekleşmesi önemlidir” dedi.
Göz çevresindeki yaşlanma belirtileri genellikle 40’lı yaşlarda başlar ve 50’li yaşlarda üst göz kapağındaki kaslar ve derideki incelme göz kapağı sarkmalarına sebep olur diyen Plastik Cerrah Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Yaşanmanın yanı sıra kaza, travma, felç, beyin problemleri geçirenlerde de ortaya çıkabilir. Kapaktaki sinir ve kas sorunları, göz ameliyatları ve tümör gibi nedenler de bu soruna yol açabilir. Aynı zamanda kontak lens kullanımı da alerji yaparak gözde kapak düşüklüğüne sebep olabilir. Bu düşüklükler görmeyi ve görme alanını etkilerse o zaman düzeltilmesi, cerrahi operasyonun değerlendirilmesi gerekir” dedi.
Yaşın ilerlemesiyle birlikte gözün etrafındaki bağ dokusu ve liflerdeki gevşemeyle birlikte göz çukurundaki yağ yastıkçıkları dışarıya fıtıklaşarak göz torbalarını da belirginleştirir diyen Op.Dr. Evrim Uçkunkaya, “Alt göz kapağının kirpiklerle beraber içe veya dışa dönmesi estetik görünümün bozulmasının yanı sıra gözün saydam tabakasını da etkileyerek görme azlığına neden olabilir. Bunun yanı sıra göz çevresinin iyileştirilmesine bir bütün olarak bakmak gerekir. Eğer kazayağı bölgesi, alın çizgilerinin kırışıklıkları tedavisi, kaş kaldırma ve şekillendirme, botoks yöntemleri de gerekiyorsa göz çevresini gençleştirmek için tedaviye eklenebilir” diyor.
Operatör Doktor Ercan Demiray göz kapağı estetiği hakkında bilgiler verdi.
Göz kapakları yaşlanmanın en fazla kendini gösterdiği ve en fazla dikkat çektiği yer. Yapısı gereği hem çok hareketli hem de çok ince derili olan göz kapaklarında cilt kırışması ilerleyen yaşlarda neredeyse kaçınılmaz. Etraflarında başlayan bütün sarkmalar, gevşemeler de göz kapaklarını etkiliyor.
Göz kapağı estetiği hakkında sık sorulan sorular:
Çünkü yaşlanmaya hep bir bütün olarak yaklaşmak gerekiyor. Göz kapakları genellikle başka bölgelerin problemlerini de üzerlerinde taşıyorlar. Eğer bu problemleri ayrı ayrı görüp düzeltilmezse tek başına göz kapakları sadece yüze hafif bir aydınlık verecektir. Örneğin alın ve kaşlar aşağıya sarkmış ise sadece üst göz kapaklarını düzeltmek hemen hemen hiçbir fark yaratmaz.
Bu yağlar aslında artmıyor. Sorun önlerindeki bariyer dokuların zayıflamasında.
İdeal olan göz kapaklarına yüzün bir parçası olarak yaklaşmak. Adım adım şunlar düzetilmeli:
1- Öncelikle gözünüzün altında yanağınıza inen derin bir çukur varsa bu çukur mutlaka doldurulmalı. Standart alt göz kapağı ameliyatları bu sorunu çözmez, hatta daha derinleştirebilir. Bu çukur gözaltı torbalarını oluşturan yağların aşağı doğru yayılması ve yanakların yukarı kaldırılması ile giderilmeli. Bu şekilde elmacık kemiklerinden alt göz kapaklarına doğru uzanan kesintisiz dümdüz bir yüzey oluşmalı. Bu genç ve diri gözükmek için olmazsa olmaz bir kural.
2- Yanaklarınızda ciddi bir sarkıklık varsa bu mutlaka düzeltilmeli. Bunun için endoskopik tekniklerden yararlanmak ve yanakları kaldırmak ya da alt göz kapağı ameliyatı sırasında orta yüzü yukarıya almak mümkün.
3- Üst göz kapağı için alın mutlaka değerlendirilmeli. Eğer alnınız ve kaşlarınız gözlerinizin üzerine yığılmışsa önce bunlar düzeltilmeli, şakak germe (temporal lifting) ile kaşlar doğru konuma alınmalı. Daha sonra üst göz kapağında hala sarkma varsa bu tedavi edilmeli. Kaz ayakları da şakak bölgesindeki sarkmadan ortaya çıkar ve şakak germe ile büyük ölçüde ortadan kalkar.
Her iki göz kapağında da bu yukarıda ki sorunlar giderildikten sonra sadece kas ve deri fazlalıklarını almak yeterli olacaktır.
Blefaroplasti ameliyatı genellikle bir saat sürer. Alt ve üst göz kapağı birlikte ameliyat edilecekse, önce üst göz kapağı sonra alt göz kapağı ameliyat edilir. Anestezi etkisi geçtikten sonra göz kapağı gergin gibi hissedilebilir, bu normaldir ve doktorunuz tarafından önerilen ağrı kesici ilaçlarla bu huzursuzluk kontrol edilebilir.
Dikişler ameliyattan üç ila yedi gün sonra alınır. Dikişler alındıktan sonra, göz kapağı çevresindeki şişlik ve morluk giderek kaybolacak ve daha iyi bakmaya ve daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. İki ila üç gün sonra okuyup, televizyon seyredebilirsiniz. Genellikle bir hafta içinde günlük hayatınıza dönebilirsiniz. İyileşme hızına ve doktorun önerilerine bağlı olarak kalan morluğu saklamak için makyaj yapabilir.
Birkaç hafta güneş ışığı, rüzgar ve diğer irritanlara duyarlı olabilirsiniz, onun için dışarı çıkarken, güneş gözlüğü takmalısınız. Ameliyat sonrası 3-5 gün süreyle günlük aktivitelerden ve üç hafta kadar ağır aktivitelerden uzak durmanız gerekir. Kan basıncınızı artıran aktiviteler olan eğilme, kaldırma ve ağır spor aktivitelerinden uzak durmak özellikle önemlidir.