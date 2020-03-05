Göz kapağı estetiği hakkında bilmeniz gerekenler...

Göz kapağı estetiği (Blefaroplasti) nedir?

Göz kapağı estetiği (Blefaroplasti) nedir? Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? Göz kapağı estetiği sonrası nelere dikkat etmek gerekir? Detaylar haberimizde...

Genetik faktörler, çevresel faktörler, beslenme, uyku ve yaş almaya bağlı olarak ortaya çıkan göz çevresindeki değişiklikler ile en sık karşılaşılan göz kapağı sorunlarına dair bilinmesi gerekenleri paylaşan Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Göz estetiği odaklı cerrahi girişimlerin tümünde sağlam dokuların zarar görmemesi ve sadece gerekli yere müdahalenin yapılması, hangi durumlarda cerrahi operasyona başvurulacağı önemlidir. Göz kapağı düşüklüğü çocuklarda göz bebeğini kapatıyorsa ileride göz tembelliğine neden olmaması için mümkün olduğunca erken cerrahi yapılmalıdır. Üst göz kapağı torbaları için yapılacak cerrahi öncesinde ölçüm dikkatlice yapılmalıdır. Ölçüm hatalı yapılırsa, cerrahi sonrasında göz kapağının kapanma fonksiyonu bozulabilir” diyerek konuya dair bilgi paylaştı.

Göz kapağı cerrahisi; görme alanının sarkmış göz kapağı tarafından kapatılması, göz kapaklarında sürekli ağırlık hissi gibi gerekli durumlarda veya kişinin yorgun ve yaşlanmış görünümünü iyileştirmek için gerçekleştirilir. Göz kapağının sarkması ya da kirpikli uçların saydam tabakayı 4-5 milimetre kapatmasına göz kapağı düşüklüğü (pitozis) denir. Göz kapağı düşüklükleri doğuştan olabileceğini gibi ileri yaşlarda da oluşabilir.

Hangi durumlarda cerrahi operasyonlara başvurulur?

Göz kapak uçlarının ve kirpiklerin içe dönmesi sonucunda batma ve yaşarma gibi şikayetler varsa, gözün saydam tabakasında zamanla hassasiyet oluştuğu anlamına gelir. Eğer müdahale edilmezse görme kaybına kadar giden ciddi bir tablo ortaya çıkabilir.

Göz kapağı düşüklüğü çocuklarda göz bebeğini kapatıyorsa ileride göz tembelliğine neden olmaması için mümkün olduğunca erken cerrahi yapılmalıdır.

Göz kapağı düşüklüğü erişkinlerde yorgun ve yaşlı görünüme neden oluyorsa estetik görünümü düzeltmek için de yapılmaktadır.

Alt göz kapağının uçları içe değil de dışa dönerse, kapağın gözle teması olmayacağından gözyaşı dağılımı düzensiz olacaktır ve gözde sürekli olarak sulanma, kızarıklık ve enfeksiyonlar oluşacaktır. Geçmeyen göz sulanmasını ve enfeksiyonları engellemek için cerrahi gerekmektedir.

Göz estetiği ameliyatlarının riskleri nelerdir?

Göz kapağını açan ve kapayan kas; yağ dokuları, gözyaşı bezi, cilt ve destek dokularından oluşur. Üst göz kapağı torbaları için yapılacak cerrahi öncesinde ölçüm dikkatlice yapılmalıdır vurgusu yapan Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Ölçüm hatalı yapılırsa, cerrahi sonrasında göz kapağının kapanma fonksiyonu bozulabilir. Üst göz kapağı için yapılacak cerrahide dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise olası kaş düşüklüğünün belirlenmesidir. Bu durumda mutlaka kaş düşüklüğü tedavi edildikten sonra kapak cerrahisi yapılmalıdır. Alt göz kapağı torbaları için yapılacak işlemde ise, cerrahın tecrübesi daha da önemlidir. İşlem sırasında yapılacak fazla düzeltme, hastanın yukarı baktığında ve ağzını açtığında alt kapağın dışa dönmesine neden olabilir. Göz estetiği ameliyatlarında hassasiyet gösterilmesi gerekir. Cerrahi girişimlerin tümünde sağlam dokuların zarar görmemesi ve sadece gerekli yere müdahalenin yapılması çok önemlidir. Komplikasyon riskinin az olması ve hızlı bir iyileşme süreci için ameliyatın uzman plastik cerrahlar tarafından gerçekleşmesi önemlidir” dedi.

Kontak lens alerjisi göz kapak düşüklüğüne sebep olabilir

Göz çevresindeki yaşlanma belirtileri genellikle 40’lı yaşlarda başlar ve 50’li yaşlarda üst göz kapağındaki kaslar ve derideki incelme göz kapağı sarkmalarına sebep olur diyen Plastik Cerrah Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Yaşanmanın yanı sıra kaza, travma, felç, beyin problemleri geçirenlerde de ortaya çıkabilir. Kapaktaki sinir ve kas sorunları, göz ameliyatları ve tümör gibi nedenler de bu soruna yol açabilir. Aynı zamanda kontak lens kullanımı da alerji yaparak gözde kapak düşüklüğüne sebep olabilir. Bu düşüklükler görmeyi ve görme alanını etkilerse o zaman düzeltilmesi, cerrahi operasyonun değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Göz çevresinin iyileştirilmesine bir bütün olarak bakmak gerekir

Yaşın ilerlemesiyle birlikte gözün etrafındaki bağ dokusu ve liflerdeki gevşemeyle birlikte göz çukurundaki yağ yastıkçıkları dışarıya fıtıklaşarak göz torbalarını da belirginleştirir diyen Op.Dr. Evrim Uçkunkaya, “Alt göz kapağının kirpiklerle beraber içe veya dışa dönmesi estetik görünümün bozulmasının yanı sıra gözün saydam tabakasını da etkileyerek görme azlığına neden olabilir. Bunun yanı sıra göz çevresinin iyileştirilmesine bir bütün olarak bakmak gerekir. Eğer kazayağı bölgesi, alın çizgilerinin kırışıklıkları tedavisi, kaş kaldırma ve şekillendirme, botoks yöntemleri de gerekiyorsa göz çevresini gençleştirmek için tedaviye eklenebilir” diyor.

Operatör Doktor Ercan Demiray göz kapağı estetiği hakkında bilgiler verdi.

Göz çevresini etkileyen yaşlılık bulguları:

Göz kapakları yaşlanmanın en fazla kendini gösterdiği ve en fazla dikkat çektiği yer. Yapısı gereği hem çok hareketli hem de çok ince derili olan göz kapaklarında cilt kırışması ilerleyen yaşlarda neredeyse kaçınılmaz. Etraflarında başlayan bütün sarkmalar, gevşemeler de göz kapaklarını etkiliyor.

Alın yaş ilerledikçe aşağı doğru iniyor. Alın ile beraber kaşlar da üst göz kapaklarının üzerine düşmeye başlıyor. Böyle bir yükü kaldırma gücü olmayan göz kapakları aşağıya kayıyor.

Göz küresini çevreleyen, ona destek sağlayan yağ torbalarını alt göz kapaklarından ayıran bir zar var. Bu elastik bir zar ve bir bariyer görevi görüyor. İlerleyen yaş ile bu zar gevşiyor ve yağ torbalarının yükünü taşıyamaz hale geliyor. Böylece yağlar dışarıya doğru taşıyorlar ve biz bunları “göz torbaları” olarak görüyoruz.

Göz kapaklarının derisi vücuttaki en ince deri. Ayrıca altındaki çok hareketli kaslara yapışıktır. Dolayısı ile her göz hareketinde göz derisi biraz daha kırışıyor ve sarkıyor. Göz kenarlarında “kazayağı” denilen yan kırışıklıklar buna bir örnek.

Gözaltında yanakların üst sınırında derin bir oyuk ortaya çıkıyor. Bu yanakların aşağı sarkmasından kaynaklanıyor.

Sıvı tutulması sağlayacağından alkolden uzak kalmanız uygun olur.

Ameliyat sonunda göz kapaklarını kapatan bir pansuman uygulanır. Bu sargıların arasından dar bir aralıktan görmeniz mümkün olacaktır. Ertesi gün bir pansuman yapılarak sargılar değiştirilir. Daha sonra 3-7 gün arasında iki pansuman daha yapılarak dikişler tedricen azaltılarak alınır.

Göz kapağı estetiği Plastik Cerrahinin en çok yüz güldüren ameliyatlarından biridir. Ameliyatın göz çevresindeki etkisi 5 - 10 yıl kadar kalacaktır. Daha sonra deri ve diğer dokuların yaşlanmasıyla etki giderek azalacaktır.

Göz kapağı estetiği ile birlikte kaş kaldırma ameliyatı yapılabilir. Kaşların kaldırılması yüze daha genç bir ifade verecek, üst göz kapağı da daha gergin olacaktır.

Göz kapağı estetiği hakkında sık sorulan sorular:

Neden göz kapağı ameliyatı ile başka ameliyatları beraber yapmak gerekiyor?

Çünkü yaşlanmaya hep bir bütün olarak yaklaşmak gerekiyor. Göz kapakları genellikle başka bölgelerin problemlerini de üzerlerinde taşıyorlar. Eğer bu problemleri ayrı ayrı görüp düzeltilmezse tek başına göz kapakları sadece yüze hafif bir aydınlık verecektir. Örneğin alın ve kaşlar aşağıya sarkmış ise sadece üst göz kapaklarını düzeltmek hemen hemen hiçbir fark yaratmaz.

Göz torbalarını dolduran yağlar yaşlanmayla mı artıyor?

Bu yağlar aslında artmıyor. Sorun önlerindeki bariyer dokuların zayıflamasında.

İdeal olan tedavi nedir?

İdeal olan göz kapaklarına yüzün bir parçası olarak yaklaşmak. Adım adım şunlar düzetilmeli:

1- Öncelikle gözünüzün altında yanağınıza inen derin bir çukur varsa bu çukur mutlaka doldurulmalı. Standart alt göz kapağı ameliyatları bu sorunu çözmez, hatta daha derinleştirebilir. Bu çukur gözaltı torbalarını oluşturan yağların aşağı doğru yayılması ve yanakların yukarı kaldırılması ile giderilmeli. Bu şekilde elmacık kemiklerinden alt göz kapaklarına doğru uzanan kesintisiz dümdüz bir yüzey oluşmalı. Bu genç ve diri gözükmek için olmazsa olmaz bir kural.

2- Yanaklarınızda ciddi bir sarkıklık varsa bu mutlaka düzeltilmeli. Bunun için endoskopik tekniklerden yararlanmak ve yanakları kaldırmak ya da alt göz kapağı ameliyatı sırasında orta yüzü yukarıya almak mümkün.

3- Üst göz kapağı için alın mutlaka değerlendirilmeli. Eğer alnınız ve kaşlarınız gözlerinizin üzerine yığılmışsa önce bunlar düzeltilmeli, şakak germe (temporal lifting) ile kaşlar doğru konuma alınmalı. Daha sonra üst göz kapağında hala sarkma varsa bu tedavi edilmeli. Kaz ayakları da şakak bölgesindeki sarkmadan ortaya çıkar ve şakak germe ile büyük ölçüde ortadan kalkar.

Her iki göz kapağında da bu yukarıda ki sorunlar giderildikten sonra sadece kas ve deri fazlalıklarını almak yeterli olacaktır.

Blefaroplasti ameliyatı hakkında bilgiler...

Blefaroplasti ameliyatı genellikle bir saat sürer. Alt ve üst göz kapağı birlikte ameliyat edilecekse, önce üst göz kapağı sonra alt göz kapağı ameliyat edilir. Anestezi etkisi geçtikten sonra göz kapağı gergin gibi hissedilebilir, bu normaldir ve doktorunuz tarafından önerilen ağrı kesici ilaçlarla bu huzursuzluk kontrol edilebilir.

Dikişler ameliyattan üç ila yedi gün sonra alınır. Dikişler alındıktan sonra, göz kapağı çevresindeki şişlik ve morluk giderek kaybolacak ve daha iyi bakmaya ve daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. İki ila üç gün sonra okuyup, televizyon seyredebilirsiniz. Genellikle bir hafta içinde günlük hayatınıza dönebilirsiniz. İyileşme hızına ve doktorun önerilerine bağlı olarak kalan morluğu saklamak için makyaj yapabilir.

Birkaç hafta güneş ışığı, rüzgar ve diğer irritanlara duyarlı olabilirsiniz, onun için dışarı çıkarken, güneş gözlüğü takmalısınız. Ameliyat sonrası 3-5 gün süreyle günlük aktivitelerden ve üç hafta kadar ağır aktivitelerden uzak durmanız gerekir. Kan basıncınızı artıran aktiviteler olan eğilme, kaldırma ve ağır spor aktivitelerinden uzak durmak özellikle önemlidir.