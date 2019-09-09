Cilt tonunu eşitleyen maske

Kapatması en kolay cilt sorunu renk eşitsizlikleridir. Kat kat fondöten sürmeden bu sorunu evde yapabileceğiniz kolay maskelerle ortadan kaldırabilirsiniz.

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Cilt tonunu eşitleyen maske
Ezgi Ece Aşkıngil

Cilt eşitsizlikleri neden olur?

Cilt eşitsizliklerine neden olan şeylerin başında zararlı güneş ışınları gelir. Özellikle cildiniz sorunlu, sivilceli ve akneye meyilli bir cilt ise güneş ışınları bu lekeleri daha belirgin hale getirir. UVA ve UVB ışınlarına uzun süre korunmasız maruz kalan ciltte melanin miktarı artar. Melanin de ciltteki lekenlenmelerin sebebidir. Zararlı güneş ışınlarının yanında, stres, akne hormonlar, hamilelik gibi sebeplerle de ciltte lekelenmeler olabilir.

 

Cilt eşitsizlikleriyle mücadele etmek için ilk yapılması gereken cildinizi korumak. Yaz, kış demeden güneş kremi kullanmak gerekir. Öte yandan halihazırda oluşmuş olan cilt lekeleri için evde hazırlayabileceğiniz 3 maske tarifimiz var.

 

Cilt rengini eşitlemek için ev yapımı maske tarifleri

Muz ve yoğurt: Bir adet muzu ezerek püre haline getirdikten sonra içine 5 yemek kaşığı yoğurt ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra tüm yüzünüze sürüp 30 dakika bekletin. Duruladıktan sonra cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile nemlendirin. Haftada 3 defa tekrarlayabilirsiniz. Bu maske güçlü antioksidanlar içerir bunun yanında içeriğindeki laktik asit ise dokuların kendini yenilemesini kolaylaştırır.

 

 

EV YAPIMI AKNE KARŞITI SPREY

 

Maydanoz ve limon: Yarım limon suyunu sapı ile birlikte doğranmış 3 yemek kaşığı maydanoz ve 6 yemek kaşığı gül suyunu blenderdan geçirerek hafif sıvı bir karışım elde edin. Bir pamuk yardımıyla bu karışımı lekeli bölgelere sürün ve 20 dakika bekletin. Ilık su ile durulayın. Bu maskeyi gece uygulamanızda fayda var. Gündüz uyguladığınızda güneş hassasiyetine sebep olabilir. Maydanoz ve limon ciltteki renk eşitsizliklerini gidermek için üretilen melanin miktarını dengeler.

 

 

YÜZ MASKELERİ İÇİN EN İYİ 7 BESİN‏

 

Elma Sirkesi: Eşit miktardaki elma sirkesini ve suyu güzelce karışıtırın. Bir pamuk yardımıyla ciltteki eşitsizliğin olduğu bölgelere sürün. Birkaç dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Haftada iki kez uygulayabilirsiniz. Elma sirkesi cildinizi canlandırır ve yenilenmesine yardımcı olur.

 

 

11 dermatologtan harika cilt tavsiyeleri
+11
1- Her uygun vakitte cilt bakımı yapın Francesca Fusco: Arabamda küçük bir çantada da güzellik bakım ürünlerim olur. Trafik sıkışık olduğunda, serum, göz maskesi, diş beyazlatma çubukları, kaş jeli gibi bir sürü şey uyguluyorum.

 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    10 Ocak 2019 Perşembe 20:30

    Haftada kaç defa uygulamalıyız maskeyi ? ????

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