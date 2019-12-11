Kendin yap: Koltuk altı deodorantı

Evde koltuk altı deodorantı nasıl yapılır?

Evde kendinizin yaptığı, içeriğini bildiğiniz koltuk altlarınız için doğal bir deodorant tarifi hazırladık.

Deodorant’lar ve roll-onlar olmazsa olmaz kozmetik ürünlerimizden biri. Lakin içeriklerindeki zararlı maddeler sağlığınıza ciddi zarar veriyor olabilir. En güzel yöntem evde kendinizin yaptığı içeriğini, temizliğini bildiğiniz bir ürün kullanmak. Koltuk altlarınız için doğal bir deodorant tarifi hazırladık.

Lavantalı koltuk altı deodorantı

Malzemeler

2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı

2 çorba kaşığı shea yağı

2 tepeleme çorba kaşığı balmumu

1 tepeleme çorba kaşığı mısır nişastası

yarım çay kaşığı karbonat

3 damla çay ağacı yağı

7 damla lavanta yağı

Yapılışı

Öncelikle hindistancevizi yağı, shea yağı ve balmumunu büyükçe cam bir kaseye koyun. Cam kaseyi ocakta ısınmakta olan su dolu tencerenin içine yerleştirin. Malzemeleri sık sık karıştırarak benmari usulü eritmeye başlayın. Balmumu biraz zor eriyecektir, sabırlı olmanızda fayda var. Bütün malzemeler eridikten sonra mısır nişastası ve karbonatı ekleyin. Ürünlerin homojen bir şekilde karıştığından emin olun. Donmaya başladıkça içine lavanta yağı ve çay ağacı yağını ekleyebilirsiniz. Daha önceden kullanmış olduğunuz bilyeli olmayan antiperspirant kutunuzu geri dönüştürüp bütün karışımı onun içine dökebilirsiniz. Böylece tamamen doğal, bakteri karşıtı mis kokulu deodorantınız hazır. Koltukaltı detoksu ardından rahatça kullanabilirsiniz.