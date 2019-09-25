Doğal cilt bakımı nasıl yapılır?

Doğru ve doğal ürünleri kullanarak cildinizi ışıl ışıl yapabilirsiniz! Bunun için günde birkaç dakika ayırmanız yeterli.

Kozmetikten yorulmuş cildinize bakım yapmak ve doğal ürünler kullanmak istiyorsanız bu önerilerimiz çok işinize yarayacak.

5 dakikada cilt bakımı

Cilt bakım ürünleri kullanmak istemiyorsanız ama sabun da cildinizi kurutuyorsa, sabahları yüzünüzü bebek şampuanı ile yıkayın. Ardından nemlendirici olarak yumuşak avokado sürün. Birkaç dakika bekleyecek vaktiniz yoksa duru suyla yıkayın. Doğal cilt bakımının tamamlayıcısı nemlendiricidir, unutmayın.

KURUYAN CİLDİNİZE KARPUZLU NEMLENDİRİCİ YAPIN!

Bir doğal nemlendirici olarak süt

Yüzünüzü yıkayın. Bir kahve fincanına süt doldurun. Pamuk yardımıyla yüzünüze ve boynunuza sürün. 10 dakika bekleyin. Sütü iyice emen cildinizi yıkayın. Üzerine krem sürmeyin. Sütün içerdiği yağ yüzünüzü nemlendirecektir.

Mevsim meyvelerinin gücünden yararlanın!

Yediğiniz meyvelerin aynı zamanda doğal cilt bakımı ürünleri olduğunu biliyor muydunuz? Çilek, elma, muz, avokado ve üzüm cildi onarıcı, sıkılaştırıcı ve nemlendirici özelliklere sahiptir. Yumuşak avokadoyu krem haline getirerek, diğer meyveleri rendeleyerek veya ezerek yüzünüze sürebilirsiniz. Kuruyana kadar bekleyip yıkadığınızda yüzünüzün canlandığını göreceksiniz.

Cildi yıpratmadan makyaj temizlemek mümkün

Fondöten ya da pudra, göz kalemi, eyeliner, göz farı ve kullandığınız diğer kozmetik ürünler cildinizin yeterince hava almasını engeller. Bu sebeple mutlaka uyumadan önce temizlemeniz gerekir. Makyajınızı badem yağı ile kolayca çıkarabilirsiniz. Ardından sıkıştırıcı olarak gülsuyu ile silebilirsiniz. Kimyasal içeren makyaj malzemeleri kullanmanız, doğal cilt bakımı yapmanıza engel değil.

CİLT TEMİZLEYEN MASKELER Cildinizi temizlemede yardımcı o... DOĞAL MASKE NASIL YAPILIR? Cildinize avokado ile canlılık g...