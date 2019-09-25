Doğal cilt bakımı nasıl yapılır?

Kozmetikten yorulmuş cildinize bakım yapmak ve doğal ürünler kullanmak istiyorsanız bu önerilerimiz çok işinize yarayacak.
Cilt bakım ürünleri kullanmak istemiyorsanız ama sabun da cildinizi kurutuyorsa, sabahları yüzünüzü bebek şampuanı ile yıkayın. Ardından nemlendirici olarak yumuşak avokado sürün. Birkaç dakika bekleyecek vaktiniz yoksa duru suyla yıkayın. Doğal cilt bakımının tamamlayıcısı nemlendiricidir, unutmayın.
Yüzünüzü yıkayın. Bir kahve fincanına süt doldurun. Pamuk yardımıyla yüzünüze ve boynunuza sürün. 10 dakika bekleyin. Sütü iyice emen cildinizi yıkayın. Üzerine krem sürmeyin. Sütün içerdiği yağ yüzünüzü nemlendirecektir.
Yediğiniz meyvelerin aynı zamanda doğal cilt bakımı ürünleri olduğunu biliyor muydunuz? Çilek, elma, muz, avokado ve üzüm cildi onarıcı, sıkılaştırıcı ve nemlendirici özelliklere sahiptir. Yumuşak avokadoyu krem haline getirerek, diğer meyveleri rendeleyerek veya ezerek yüzünüze sürebilirsiniz. Kuruyana kadar bekleyip yıkadığınızda yüzünüzün canlandığını göreceksiniz.
Fondöten ya da pudra, göz kalemi, eyeliner, göz farı ve kullandığınız diğer kozmetik ürünler cildinizin yeterince hava almasını engeller. Bu sebeple mutlaka uyumadan önce temizlemeniz gerekir. Makyajınızı badem yağı ile kolayca çıkarabilirsiniz. Ardından sıkıştırıcı olarak gülsuyu ile silebilirsiniz. Kimyasal içeren makyaj malzemeleri kullanmanız, doğal cilt bakımı yapmanıza engel değil.
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