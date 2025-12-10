Gurur duyduk: Zehra Gemi

WDF Dünya Dart Federasyonu’nun en prestijli organizasyonu olan Lakeside World Championships’te milli sporcumuz Zehra Gemi büyük bir başarıya imza attı. İngiltere’nin Surrey kentinde Frimley Green’in dünyaca ünlü Lakeside Country Club’da gerçekleştirilen turnuvaya 84 ülkeden sporcular katıldı.

Genç Kızlar kategorisinde ay yıldızlı formayla yarışan Zehra Gemi, dünya sıralamasının 1 numarası olan İngiliz rakibi Paige Pauling ile karşılaştığı yarı final mücadelesinde üstün bir performans sergiledi. Genç sporcu karşılaşmayı 2 - 1 kazanarak finale yükseldi. Finalde İrlandalı rakibi Rebecca Allen ile karşılaşan Zehra Gemi, setlerde 3 - 0'lık net bir skorla rakibini mağlup ederek 2025 Lakeside Girls World Champion unvanını kazandı. Bu zaferle Dart Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Genç yaşında büyük başarılar

Pek çok ulusal yarışmada elde ettiği başarılarla yıldızı parlayan ve 2023 yılında İspanya’da düzenlenen Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşan Milli Dartçı Zehra Gemi, bu kez dünya sahnesinde daha büyük bir başarıya imza atarak kariyerinin en anlamlı madalyasını kazandı. Milli Takım Antrenörü Yusufcan Korucu ile birlikte Dünya arenasına çıkan Zehra Gemi, hem disiplinli çalışması hem de azmiyle Türkiye’nin adını bir kez daha zirveye taşıdı. Onun bu başarısı, Türk Dart tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

