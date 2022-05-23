Gurur duyduk: VakıfBank Kadın Voleybol Takımı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ile karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanarak, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyen Vakıfbank, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

VakıfBank, 2010-2011 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alarak bu kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk Türk takımı oldu. Sarı-siyahlı takım, 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında Şampiyonlar Ligi'ni namağlup şekilde kazandı. VakıfBank dışında, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde birer kez şampiyonluk yaşadı.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım rekorunu elinde bulunduran VakıfBank, bu kulvarda 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında namağlup şampiyon oldu. VakıfBank, dört altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan takım olarak zirvede yer alıyor.

VakıfBank'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından milli voleybolcumuz Zehra Güneş ise şu açıklamada bulundu: "İlk önce Kadınlar Boks Şampiyonası'nda aldığımız madalyalar sonra Anadolu Efes'in şampiyonluğu. Şimdi de bizim şampiyonluğumuz. Bizim ülkemize bu yakışırdı."