Gurur duyduk: Hilal Zeyneb Saraç

26 Haziran - 6 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Hilal Zeyneb Saraç iki farklı mesafede altın madalya alarak kürsüye çıktı.
Hilal Zeyneb Saraç Avrupa Şampiyonu!
Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası 1500 metrede ve 3000 metrede Avrupa Şampiyonu olduktan sonraki duygularını HTHayat'a açıklayan Hilal Zeyneb Saraç, madalyaları ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Yarışmanın Tuna Nehri'nin bir kolu olan Sava Nehri'nde yapılıyor olması beni çok heyecanlandırıyordu. Burada altın madalya kazanmak ve Belgrad Kalesi'nde Tuna ve Sava'nın birleştiği yerde bir hatıra fotoğrafı çekmek istiyordum." dedi. Destekleri için ailesine ve şirketi Türk Havacılık Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) teşekkür eden Saraç, şöyle devam etti: "Bu sene Şubat ayında Katar'ın başkenti Doha'da Dünya Şampiyonası'nda bir gümüş bir bronz madalya kazanmıştım. Avrupa altını ile bu sezonu iyi bir şekilde tamamladım."
Saraç, sosyal medya hesabında da "Kürsüye "Princess of Bosphorus" anonsuyla çağrılmak gurur vericiydi." ifadesini kullandı.
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