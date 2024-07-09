Gurur duyduk: Hilal Zeyneb Saraç

Hilal Zeynep Saraç, Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda 1.5K ve 3K mesafelerinde Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Gurur duyduk: Hilal Zeyneb Saraç
Yaşam
Giriş: 09 Temmuz 2024 10:22 Güncelleme: 09 Temmuz 2024 10:26
ABONE OL

26 Haziran - 6 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Hilal Zeyneb Saraç iki farklı mesafede altın madalya alarak kürsüye çıktı.


Hilal Zeyneb Saraç Avrupa Şampiyonu!

Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası 1500 metrede ve 3000 metrede Avrupa Şampiyonu olduktan sonraki duygularını HTHayat'a açıklayan Hilal Zeyneb Saraç, madalyaları ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Yarışmanın Tuna Nehri'nin bir kolu olan Sava Nehri'nde yapılıyor olması beni çok heyecanlandırıyordu. Burada altın madalya kazanmak ve Belgrad Kalesi'nde Tuna ve Sava'nın birleştiği yerde bir hatıra fotoğrafı çekmek istiyordum." dedi. Destekleri için ailesine ve şirketi Türk Havacılık Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) teşekkür eden Saraç, şöyle devam etti: "Bu sene Şubat ayında Katar'ın başkenti Doha'da Dünya Şampiyonası'nda bir gümüş bir bronz madalya kazanmıştım. Avrupa altını ile bu sezonu iyi bir şekilde tamamladım."


Saraç, sosyal medya hesabında da "Kürsüye "Princess of Bosphorus" anonsuyla çağrılmak gurur vericiydi." ifadesini kullandı.


Converter regex mismatch: #link#

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hilal Zeyneb Saraç (@hilal.zeyneb)'in paylaştığı bir gönderi

Missing converter: #instagram#center#
Marmara'yı yüzerek geçen ilk Türk kadın: Hilal Zeyneb Saraç
Marmara'yı yüzerek geçen ilk Türk kadın: Hilal Zeyneb Saraç

Olimpiyat madalyası kazanan Türk kadın sporcular

İşte olimpiyat madalyası almaya hak kazanan başarılı Türk kadın sporcularımız...

5
Hülya Şenyurt Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya elde eden ilk kadın sporcusu, judocu. 1992 yılında Barselona'da gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı.
Hamide Bıkçın Çetiner Hamide Bıkçın Çetiner, Türk tekvandocu. Türkiye'yi 2000 Yaz Olimpiyatları'nda temsil etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Nurcan Taylan Nurcan Taylan, Türk kadın halterci. Türkiye'ye Olimpiyat Şampiyonluğu kazandıran ilk kadın sporcu oldu.2004'te Atina'daki olimpiyatlarda 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Azize Tanrıkulu Azize Tanrıkulu olimpiyat ikincisi oldu. Avrupa şampiyonu Türk millî tekvandocu. Azize Tanrıkulu, 2008 Pekin Olimpiyatları kadınlar 57 kg tekvandoda olimpiyat ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
Nur Tatar Askari Nur Tatar Askari, Türk millî tekvandocu. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden takımda yer alan sporcu, finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.