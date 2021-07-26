Gurur duyduk: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Filenin Sultanları olarak bilinen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin’le karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, son şampiyon Çin’i set vermeden maç sonucu 3-0 olacak şekildi net bir skorla yendi. Milliler, ilk seti 21-25, ikinci seti 14-25 ve son seti 14-25 kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir sonraki maçta İtalya ile karşı karşıya gelecek. 27 Temmuz Salı günü gerçekleşecek maç TSİ 10.25’te başlayacak.

Aldığımız bu galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Eda Erdem Dündar şu ifadeleri kullandı: “Sahanın her alanında üstün olan taraf bizdik, hak eden taraf da bizdik. Kızlara ilk olarak şunu söyledim: ‘Oraya gittiğimizde nasıl bir ortamda olduğumuzu çok iyi anlayacaksınız çünkü artık siz de dünyanın en elit sporcuları arasındasınız.’ İlk yaptığım iş, onlara çıktıkları seviyeyi hatırlatmaktı.”

Maçın ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Resmi Instagram Hesabı'ndan yapılan paylaşım ise büyük beğeni topladı: