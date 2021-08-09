Gurme misiniz? Test edin!

Tat alma duyunuzun herkesten keskin olduğunu düşünüyorsanız basit bir testle bunu kanıtlayabilirsiniz!

Gurme misiniz? Test edin!
Yaşam
09 Ağustos 2021 Pazartesi

Dilin üzerinde bulunan tat alma tomurcukları, yediğiniz yiyeceklerin tadını almanızı sağlayan esas kısımdır. Bu mantar şeklindeki minik tomurcuklar veya üzerlerindeki tat alma reseptörleri her insanda aynı sayıda olmaz. Bu durum da tomurcuk sayısı fazla olan bireylerin daha az tomurcuğa sahip insanlardan daha keskin ve gelişmiş bir tat alma duyusuna sahip olmasına yol açar.


Tat alma tomurcuklarının sayısına göre insanlar süper tadımcılar, ortalama tadımcılar ve tatsızlar olarak 3 gruba ayrılır. İnsanların yarısı ortalama bir tat alma duyusuna sahipken %25’i süper, kalan %25’i ise pek de keskin olmayan bir tat duyusuyla yaşıyor.


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Tat alma duyunuzu test edin!

Bilimsel değerlendirmede tıpta da kullanılan bir madde olan propiltiourasil adlı maddenin tadımıyla yapılıyor olsa da evde basit malzemelerle yapabileceğiniz bir test de size gayet ikna edici sonuçlar sunabilir.


Malzemeler:

  • Kâğıt

  • Delgeç

  • Mavi gıda boyası

Dilinizin ucunu gıda boyasıyla renklendirin. Daha sonra delgeçle bir delik açtığınız kâğıdı hafifçe dilinize yerleştirin ve çekin. Deliğin çevresindeki pembe noktaları gerekirse bir büyüteçle sayın. Eğer 30’dan fazla noktayla karşılaşırsanız, süper tadımcı olduğunuzu, 15’ten az sayarsanız tat alma duyunuzun ortalamanın altında olduğunu söyleyebilirsiniz.


Süper tadımcı nedir?

Çok sayıdaki tat alma tomurcukları sayesinde özellikle yiyeceklerdeki 5 ana tattan biri olan acı tadı daha keskin bir şekilde duyumsayan, daha hafif miktarlardaki acıyı hissedebilen insanlar süper tadımcı olabilir. Sebzelerin içerdiği hafif acı tada karşı daha hassas olacaklarından bu insanlar bazı sebzelerden hoşlanmayabilir, baharatlı yiyeceklerden uzak durup tuz kullanımında aşırıya kaçabilirler.


Referanslar:

Amy Fleming. "Are you a 'supertaster'?". Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2013/feb/12/are-you-a-supertaster (12.02.2013)


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