Güneş fırtınası nedir?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, jeomanyetik bir Güneş Fırtınası'nın tüm Dünya'yı etkileyebileceği açıklandı. Peki ama güneş fırtınası nedir, nasıl olur?

Güneş fırtınası nedir?
Yaşam
12 Ekim 2021 Salı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) yayımladığı uyarı, alçak Dünya yörüngesindeki araçlarda sürüklenmeyi artırabilecek uydu "yönlendirme düzensizlikleri" ve "elektrik şebekelerinde zayıf dalgalanmalar" beklememiz gerektiğini bildirdi.


Fırtına G2 adı ile derecelendiriyor, bu da fırtınanın orta derecede güçlü olduğu anlamına geliyor. Fırtınanın bugün Dünya'ya ulaşması ve birkaç kadar devam etmesi bekleniyor.


Güneş fırtınası nedir?

Güneş'teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılması olarak biliniyor. Bir jeomanyetik olayı olarak bilinen Güneş fırtınasında; uydular, GPS, cep telefonu, internet ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin 'G2' yani 'orta dereceli fırtına' kategorisine koyduğu fırtınanın yarına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar ayrıca İrlanda'nın kuzeyinde aurora yani, Güneş'teki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar görülmesinin de beklendiğini açıkladı.


1859 Güneş Fırtınası

Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 Güneş Fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya’nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.


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