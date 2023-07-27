Fırınlamış baharatlı nohut, domates, taze otlar ve nar ekşisinin bir arada çok yakıştığı bu leziz salata, vejeteryan ve vegan beslenenler için de gayet besleyici ve doyurucu bir salata oluyor.

Domatesli çıtır nohut salatası için malzemeler

2 su bardağı nohut, haşlanmış ölçü

250 gr çeri domates

7 - 8 dal maydanoz

7 - 8 dal dereotu

1 avuç taze reyhan yaprağı

3 adet taze soğan

1 adet kapya biber

2 yemek kaşığı kapari

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım çay kaşığı karabiber

Sosu için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı tuz

Domatesli çıtır nohut salatası yapılışı

Haşlanmış nohutları iyice kurulayın, zeytinyağı, kimyon, toz kırmızı biber, zerdeçal ve tuzu ilave ederek harmanlayın. Fırın kağıdı serilmiş tepsiye tek sıra halinde olacak gibi yerleştirin. 190 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 30 dakika pişirin.

Domatesleri yıkayıp kurulayarak her birini ikiye veya dörde bölün. Otları ve taze soğanları incecik doğrayın, kapya biberi de minik küpler halinde doğrayın. Tüm malzemeleri karıştırarak üzerlerini maydanoz ve fesleğen yaprakları ile süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın.