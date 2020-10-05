Gül suyunun faydaları nelerdir?

Cilde etkileriyle son zamanların en popüler doğal kozmetik ürünü olan gül suyunun faydalarını sizin için derledik...

Gül suyunun faydaları nelerdir?
Güzellik
05 Ekim 2020 Pazartesi

Cilde faydalarıyla bilinen gülün nemlendirici sprey, tonik, gül yağı, parfüm ve gül suyu gibi birçok kullanım alanı var. İşte kullanımının kolaylığı sebebiyle çok tercih edilen gül suyunun cilt üzerindeki olumlu etkileri:


1- Cildi nemlendirir

Gül suyunun gözeneklerinizi temizlerken cildinizin nem dengesini sağlaması gibi bir etkisi de var. Nem dengesini sağlaması son zamanlarda tıraş sonrasında kullanımını dahi yaygınlaştırdı.


2- Yağ dengesini sağlar

Gözeneklerdeki fazla yağı temizlediği için cildinizin yağ dengesini sabit tutar. Fazla yağ üretimine engel olmasından dolayı siyah nokta oluşumunu da önlemeye yardımcı olur.


3- Kızarıklığı alır

Hassas ciltlerin en büyük problemlerinden olan kızarmaların önüne geçmeye yardımcı olur. İlk maddedeki tıraş sonrası kullanımı biraz da bu sebepten.


Ev yapımı gül suyu
Ev yapımı gül suyu

4- Cildin yaşlanmasını geciktirir

Ciltte yarattığı gerinme hissi bunun en açık örneği. Diğer kozmetik ürünlerinde kullanılanın aksine doğal olması sebebiyle de yaşlanmayı geciktirici özelliğe sahip.


5- Cilde parlaklık kazandırır

Cilt üzerindeki dışarıda yüzümüze yapışan kiri ve yağı temizlemesi, cilt temizliğinde tereddüt etmememizi sağlıyor. Tonik etkisi sayesinde temizlerken parlatıyor.


6- Cilde esneklik kazandırır

Kırışıklıkları önlemesinin yanında derinin fazla yumuşamasını engeller ve doğal bir gerginlik sağlar.


7- Sivilce ve akne oluşumunu engeller

Gözeneklerin alt katmanlarına inip fazla yağı alması ve pH dengesini koruması cilt üzerindeki oluşumları engeller.


Gül suyunu kullanmanın 6 yolu
Gül suyunu kullanmanın 6 yolu

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