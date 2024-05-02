Gonca Vuslateri'nin bebeği Asya

Oyuncu Gonca Vuslateri, eşi Levent Yaşar ile birlikte dört gözle bekledikleri bebeği Asya Mone’yi 27 Nisan’da sezaryenle kucağına almıştı. Vuslateri, merakla beklenen doğum hikâyesini ve doğum fotoğraflarını takipçileriyle Instagram hesabında paylaştı. Gonca Vuslateri, “İçimdeki çocuk, yıllardır beklediği oyun arkadaşını buldu” diye ifade etti.

Doğuma doğru olan giden süreçte yaşadığı duyguları anlatan Vuslateri, şöyle ifade etti:

“Hoşgeldin Asya Mone. Levent Ankara’da ve bir gün sonra yanıma gelecek. Küçük bir kasılma ve kedim (Arte-sfenks olan) anında kucağımda, yırtınıyor. Haberciymiş meğer. Kasılmalar artıyor. Yalnızca kontrol için gittiğim hastanede ‘NST yükseliyor, bu gece doğum olabilir’ deniyor ve hoop Gonca sezaryene! Kordonumuz 40 cm kısa zaten normale giremezmişiz.”

"Seni tuttum kızım, seni tutuyorum, korkma"

Gonca Vuslateri, doğum gerçekleştikten sonraki önemli süreçlerden biri olan ilk süt verme hikayesini de şöyle paylaştı;

"Süt gelmesi lazım nasıl gelecek diye endişe ederken Asya’yı küvezde solunuma bağlı görünce yüzümden akan gözyaşlarım bile süte dönüşüyor çünkü kendine acıyan bir anne bir bebek için zaman kaybından başka bir şey değildir deyip super mario edasıyla odama gidip sağıyorum.. ilk gün 40 cc’ye yakın geliyor. Herkes takdir ediyor kimileri de çok şaşkın... ben alışkınım kendime oysa... uğruna kendimi feda ettiğim bir konu var ise sonuçları canımı acıtmaz... Asya’ya sütler gidiyor... kendi sütümün sesini eski bir radyo gibi plastik bir zeminde çırılçıplak haliyle duyarken kızımın şapkası yollanıyor... Onu kokluyorum... ve sütlerim çoğalıyor... iki gün sonra kavuşuyoruz... Abartılacak bir şey yok anne diye geliyor kızım.. ama masayı kurmuşuz: sütlerce hazır bekliyordu”

Vuslateri sözlerini, "Ben hep korkardım çocuk yapma fikri hakkında konuşurken bile 'Yahu ben, bebek tutamam, düşürürüm Allah, korusun. Çok küçükler' derdim ve daha neler... Onu kucağıma aldığım 3'üncü fotoğrafta şöyle ağlamıştım; 'Seni tuttum kızım, seni tutuyorum, korkma' Şimdi içimdeki çocuk yıllardır beklediği oyun arkadaşını buldu. Allah’a bin şükür. Arayan, gelen tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz" diye noktaladı ve süreç boyunca yanında olan uzmanlara da teşekkür etti.