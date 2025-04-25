Gökyüzünde nadir görülen "Gülen yüz" hizalanması gerçekleşiyor

Nadir görülen bir gökyüzü olayı bu hafta gerçekleşiyor. Gülen Yüz hizalanması nedir, hangi illerden izlenecek? İşte detaylar!

Gökyüzünde nadir görülen "Gülen yüz" hizalanması gerçekleşiyor
Yaşam
Giriş: 25 Nisan 2025 09:18 Güncelleme: 25 Nisan 2025 09:44
ABONE OL

Gökyüzünde nadir gerçekleşen bir gökyüzü olayı, Cuma NASA tarafından yapılan duyuruya göre bu hafta Ay, Venüs ve Satürn’ün kısa süreliğine ‘gülen yüz’ şeklinde hizalanacak. NASA, bu sıra dışı hizalanmanın dünyanın dört bir yanından gözlemlenebileceğini belirtti. (DHA)


"Gülen yüz" hizalanması nedir?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu hafta Ay, Venüs ve Satürn’ün kısa süreliğine ‘gülen yüz’ şeklinde hizalanacağını açıkladı. Nadir gerçekleşen gökyüzü olayı, Cuma günü sabahın erken saatlerinde yaklaşık bir saat boyunca izlendi.


Ay’ın ince hilal haliyle ‘ağız’ kısmını, Venüs ve Satürn’ün ise ‘göz’leri temsil edeceği bu hizalanmada, Venüs yukarıdaki göz, Satürn ise aşağıdaki göz olarak konumlanıyor. NASA yetkililerine göre Ay, Venüs ve Satürn doğu ufkunda bir araya gelirken, net bir görüş açısına sahip olanlar Merkür’ü de çok alçakta olmakla birlikte parlak şekilde görebiliyor. Fakat bu gökyüzü olayı ufka oldukça yakın bir konumda gerçekleşeceği için her yerden rahatça gözlemlenemeyebiliyor.


Nisan ayı, gökyüzü meraklıları için birden fazla gözlem şansı sunuyor. NASA'dan yapılan açıklamaya göre her yıl Nisan ayında gerçekleşen ve zirve tarihi 21-22 Nisan olan Lir Göktaşı yağmuru, Nisan sonuna kadar gözlemlenme şansına sahip. Lir gök taşları, adını Yunan mitolojisindeki lir adlı müzik aletinden alan Lyra (Çalgı) takımyıldızından yayılıyor. Hızları ve parlaklıklarıyla dikkat çeken Lir Göktaşları, NASA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye de dahil birçok birçok ülkede, şehir ışıklarından uzak ve karanlık alanlarda çıplak gözle izlenme şansına sahip.


(Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.)


Nefes kesen gökyüzü manzaraları

Manzara fotoğrafçısı Marcin Zajac'ın objektifinden gece çekilmiş gökyüzü fotoğrafları...

21
Polonyalı manzara fotoğrafçısı Marcin Zajac, 2 yıldır geceleri gökyüzünü fotoğraflıyor.
Karanlık bir yerde yeni modern kameralarla Samanyolu fotoğrafları çekmekten çok zevk aldığını söyleyen Zajac, yeni kameraların insan gözünün görebileceğinden çok daha fazla güzellik yakaladığını belirtiyor.
Gelin bu etkileyici fotoğraflara beraber bakalım...



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.