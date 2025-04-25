Gökyüzünde nadir görülen "Gülen yüz" hizalanması gerçekleşiyor

Gökyüzünde nadir gerçekleşen bir gökyüzü olayı, Cuma NASA tarafından yapılan duyuruya göre bu hafta Ay, Venüs ve Satürn’ün kısa süreliğine ‘gülen yüz’ şeklinde hizalanacak. NASA, bu sıra dışı hizalanmanın dünyanın dört bir yanından gözlemlenebileceğini belirtti. (DHA)

"Gülen yüz" hizalanması nedir?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu hafta Ay, Venüs ve Satürn’ün kısa süreliğine ‘gülen yüz’ şeklinde hizalanacağını açıkladı. Nadir gerçekleşen gökyüzü olayı, Cuma günü sabahın erken saatlerinde yaklaşık bir saat boyunca izlendi.

Ay’ın ince hilal haliyle ‘ağız’ kısmını, Venüs ve Satürn’ün ise ‘göz’leri temsil edeceği bu hizalanmada, Venüs yukarıdaki göz, Satürn ise aşağıdaki göz olarak konumlanıyor. NASA yetkililerine göre Ay, Venüs ve Satürn doğu ufkunda bir araya gelirken, net bir görüş açısına sahip olanlar Merkür’ü de çok alçakta olmakla birlikte parlak şekilde görebiliyor. Fakat bu gökyüzü olayı ufka oldukça yakın bir konumda gerçekleşeceği için her yerden rahatça gözlemlenemeyebiliyor.

Nisan ayı, gökyüzü meraklıları için birden fazla gözlem şansı sunuyor. NASA'dan yapılan açıklamaya göre her yıl Nisan ayında gerçekleşen ve zirve tarihi 21-22 Nisan olan Lir Göktaşı yağmuru, Nisan sonuna kadar gözlemlenme şansına sahip. Lir gök taşları, adını Yunan mitolojisindeki lir adlı müzik aletinden alan Lyra (Çalgı) takımyıldızından yayılıyor. Hızları ve parlaklıklarıyla dikkat çeken Lir Göktaşları, NASA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye de dahil birçok birçok ülkede, şehir ışıklarından uzak ve karanlık alanlarda çıplak gözle izlenme şansına sahip.

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