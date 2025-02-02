Glutensiz çikolatalı muffin 

Müjgan Yurtseven'den, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel glutensiz çikolatalı muffin tarifi...

Glutensiz çikolatalı muffin 
Yaşam
Giriş: 02 Şubat 2025 00:29 Güncelleme: 14 Şubat 2025 00:01
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Glutensiz beslenenler için alternatif nefis lezzet...

Hamuruna yağ yerine krema kullandığım bulut gibi yumuşacık olan çikolatalı muffinleri deneyin derim.


Servis: 16 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 - 30 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 3 yumurta
  • 1 bardak toz şeker
  • 1 portakal kabuğu, rendelenmiş
  • 125 ml krema, % 35 yağlı
  • 2 bardak glutensiz un
  • 1 paket vanilya
  • Yarım bardak maden suyu
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 bardak damla çikolata
  • 2 yemek kaşığı file badem

Üzerlerine;

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri



Yapılışı:

*Tüm malzemeleri yarım saat önceden oda ısısına alın.


*Muffin kalıplarına pişirme kağıdı serip kenarda bekletin.


*Yumurtalar, toz şeker ve rendelenmiş portakal kabuğunu geniş bir kaba alın, kremamsı kıvama gelene kadar mikserin yüksek deviri ile 3 - 4 dakika çırpın.


*Kremayı ekleyip kısa süre çırpın. Elenmiş glutensiz un ve vanilyayı yumurtalı karışıma ilave edin, kabartma tozu ve karbonatı maden suyuna ekleyip karıştırarak unun üzerine akıtın. Hamur homojen kıvama gelene kadar mikserle 2 - 3 dakika daha çırpın. En son damla çikolatayı hamura ilave ederek spatula ile karıştırın.


*Hamuru muffin kalıplarına pay edin, üzerlerine file badem serpiştirin.


*160 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 25 - 30 dakika pişirin.


*Muffinleri fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçince üzerlerine pudra şekeri serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...







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