Gluten intoleransı nasıl anlaşılır?

Gluten hassasiyeti, başka hastalıkların belirtileri ile karıştırıldığında uzun süre teşhis edilemeyebiliyor.

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Gluten intoleransının 10 işareti

Buğday, çavdar gibi tahıllarda bulunan bir protein türü olan gluten, paketli ve işlenmiş gıdalarda da bulunuyor. Sindirim sisteminin glutene karşı alerjik tepki göstermesi sonucu vücutta bazı belirtilerin ortaya çıkması durumuna ise gluten intoleransı deniliyor.

 

Gluten intoleransının belirtileri:

 

1- Sindirim sorunları

Sıklıkla görülen gaz, şişkinlik, ishal ve kronik kabızlık gibi durumlar gluten intoleransına işaret ediyor olabilir.

 

2- Keratosis Pilaris

Üst kollarda görülen ve ‘tavuk derisi’ de denilen pütürlü deri döküntüsü, glutenin bağırsaklara zarar vermesi sonucu yağ asitleri ve A vitamininin yeterince verimli bir şekilde kullanılamamasından kaynaklanıyor olabilir.

 

3- Yorgunluk

Özellikle glutenli gıdalar tükettikten sonra görülen yorgunluk, beyin sisi ve halsizlik hali, gluten intoleransının en belirgin göstergelerinden biri.

 

 

4- Otoimmün rahatsızlıklar

Hashimato tiroidi, romatoid artirit, ülseratif kolit, lupus, psoriasis, skleroderma ve MS gibi otoimmün rahatsızlıkların da gluten intoleransı ile ilişkili olabileceğine dair araştırmalar mevcut.

 

5- Baş dönmesi

Sıklıkla görülen baş dönmesi, denge hissinin kaybı gibi belirtiler.

 

6- Hormonal dengesizlikler

Özellikle kadınlarda PMS (adet öncesi sendromu) ve polikistik over sendromu (PKOS) gibi hormonal dengesizliğe bağlı gelişen durumlar, gluten intoleransından kaynaklanabilir.

 

7- Baş ağrıları

Migren tipi baş ağrıları sık yaşanıyorsa, gluten intoleransı belirtisi olabilir.

 

8- Fibromiyalji

Kronik yorgunluk ile birlikte görülen fibromiyalji, genellikle semptomların kaynağı bulunamadığında koyulan türde bir teşhistir. Belirtilere gluten hassasiyeti görülen kişilerde daha sık rastlanması dikkat çekicidir.

 

9- Enflamasyon

Parmaklar, dizler ve kalçalarda iltihap, şişkinlik oluşması da gluten intoleransına bağlı gelişebilir.

 

10- Psikolojik sorunlar

Kaygı, depresyon, ani ruh hali değişimleri ve dikkat bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar da gluten intoleransının bir sonucu olarak görülebilir.

 

Gluten intoleransı nasıl test edilir?

Gluten intoleransı olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, eliminasyon diyetidir. En azından 2-3 hafta kadar gluten içeren ürünleri hiç tüketmemek; sonrasında tekrar gluten tüketmeye başlamak ve vücutta meydana gelen değişimleri dikkatlice gözlemleyerek not etmek, glutenin vücudunuzdaki etkilerini anlamanız için önerilir. Eğer hiçbir şekilde gluten duyarlılığınızı test edemediğinizi düşünüyorsanız, bir gastroenteroloji doktoruna danışmanız önerilir. Uygun kan testleri yapılarak gerekli tedaviler önerilebilir.

 

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