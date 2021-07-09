Gıdalardaki küfler tehlikeli mi?

Yiyeceklerde küf oluşması sıklıkla karşılaşılan bir durum. Peki, böyle durumlarda gıdalar çöpe gitmek zorunda mı? Küfler hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızda...

Gıdalardaki küfler tehlikeli mi?
Sağlık
09 Temmuz 2021 Cuma

Evde durdukça birçok yiyecekte küf oluşumu başlar. Peki gerçekten yiyecekler küflenince çöpe atmak zorunda mıyız? İşte küften korunması ve küflü yiyeceklere yapılması gerekenler:


Küf nedir?

Küfler, bitkiler veya hayvanlar üzerinde yaşayan ve hava, su veya böceklerle taşınabilen küçük mantarlardır. Küflü yiyeceklerde küfle birlikte büyüyen başka görünmez bakteriler de olabilir.


Küf hangi koşullarda oluşur?

Küfler en iyi ılık ve nemli koşullarda büyür, ancak buzdolabı sıcaklıklarında da oluşan küfler olabilir. Küfler tuzu ve şekeri tolere eder ve reçel, turşu, meyve, domates gibi yüksek asitli gıdalarda ve pastırma, jambon ve salam gibi işlenmiş tuzlu etler üzerinde yaşayabilir.


Küf tehlikeli midir?

Bazı küfler, duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara ve solunum problemlerine neden oldukları için tehlikeli olabilir. Bazı küfler, insanları hasta edebilecek zehirli maddeler olan mikotoksinler de üretir. Gıdaların üzerinde küf göründüğü zaman bu küfün sadece yüzeyde oluştuğunu göstermez, küf sporları ürünün derinlerine de nüfuz etmiştir.


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Küften korunmak için ipuçları

Gıdaları temiz tuttuğunuz kadar mutfak gereçlerini de temiz tutmaya özen gösterin. Küflü yiyeceklerden kaynaklanan küf sporları buzdolabında, bulaşık bezinde ve diğer temizlik gereçlerinde birikebilir. Küfleri kontrol etmek veya azaltmak için şu ipuçlarını izleyebilirsiniz:


Buzdolabının içini birkaç ayda bir 1 yemek kaşığı karbonat ve bir litre su ile temizleyin. Temiz su ile durulayın ve kurulayın. Buzdolabınızın kapak lastiklerinde siyah renkli olarak görülebilen küfleri daha kuvvetli bir deterjanla temizleyin.


Bulaşık bezleri, havlular, süngerler ve paspasları temiz ve taze tutun. Küf kokmaları etrafa da küf yaydıkları anlamına gelir. Koku aldıktan sonra temizlendiğinden emin olmadığınız şeyleri bir daha kullanmayın.


Evinizin nem seviyesini %40'ın altında tutun.


Alışveriş yaparken, özellikle ekmek gibi taze ürünleri satın almadan önce kontrol edin.


Küflenmiş et ve et ürünlerini kontrol edin. Bazı salamlar, yenmesi güvenli olan ince, beyaz bir küf kaplamasına sahiptir. Kuru kürlenmiş bazı jambonlar ise pişirmeden önce kazınması gereken bir yüzey küfü içerir. Aldığınız ürünün özelliklerine dikkat ederek tüketin.


Küflü yiyeceklere ne yapmalı?

Küflü yiyeceklerle karşılaşırsanız koklamayın. Bazı küfler burnunuzdan girerek solunum yollarınızda sorunlara yol açabilir. Küflenmiş yiyecekleri küçük bir poşete koyarak çocuklardan ve hayvanlardan uzakta kapalı bir çöp kutusuna atın. Buzdolabını veya kileri, özellikle yiyeceklerin saklandığı alanı temizleyin ve küflü yiyeceklerin dokunmuş olabileceği yakındaki eşyaları ve gıdaları kontrol edin. Küf, özellikle meyve ve sebzelerde hızla yayılır.


Genel olarak, sert peynir, sert salam, kuru kürlenmiş jambon ve havuç ve dolmalık biber gibi sert ürünler dışında küflenmiş yiyecekleri atmak en iyisidir. Küflerin bu ürünlere derinlemesine nüfuz etmesi zor olduğundan, küften çok etkilenmedikleri takdirde kurtarılabilirler. Ürünü kurtarmak için, henüz küflenmemiş kısımlara bulaşı önlemek adına bıçağı küfe değdirmeden, etrafından ve en az 2 santim derinliğinde keserek küflü kısmı çıkarın. Sonrasında yeni bir koruyucuyla örterek saklayın.


Referans: Suzanne Driessen ve Carol Ann Burtness. “Are molds on foods dangerous?”. Şuradan alındı: https://extension.umn.edu/preserving-and-preparing/are-molds-foods-dangerous (2021)


Temiz mutfak için ipuçları
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