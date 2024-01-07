Galette des rois, kralların pastası 

Fransız mutfağından bir tarif olan galette des rois, kralların pastası olarak da adlandırılıyor. Müjgan Yurtseven tarifi defterinden...

Galette des rois, kralların pastası 
Yaşam
Giriş: 07 Ocak 2024 11:40
ABONE OL

Fransız mutfağından;

İki milföy arasında badem, tereyağı, yumurta ve şekerden yapılan bir krema olan ''frangipane'' ile doldurulan ve üzerine yumurta sarısı sürülerek çeşitli şekiller verilip fırında pişirilen nefis lezzetin orijinal adı ''Galette Des Rois'' yani Kralların Pastası olarak adlandırılıyor.


Fransa'da her yıl 6 Ocak'ta Epifani gününde paylaşılan bir pasta olan Galettes Des Rois Ocak ayı boyunca pastane ve fırınlarda bulunuyor. Pastanın yanında verilen kartondan yapılmış taç ve içindeki minik biblo, fasulye (fève) gibi olan objenin de hikayesi var;


Her ne kadar Hristiyan geleneği olarak bilinse de rivayete göre Epifani tarihi, başlangıçta bir Pagan festivaline karşılık geliyordu. Kölelerin Romalılar tarafından pastayı paylaşmaya davet edilmesi nedeniyle çok özeldi. Pastanın içindeki fasulyeye (fève) ulaştıklarında Saturnalia prensleri, kralları veya kraliçeleri oldular ve bir gün boyunca istediklerini alma hakkına sahip oldular.


Şimdilerde pastanın içine badem veya minik biblolar saklanıyor, sunumda kullandığım minik balık biblo da Fransa'da bana denk gelenlerden biriydi...


Servis: 6 - 8 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi:30 dakika


Malzemeler:

  • 8 adet kare milföy hamuru
  • 1 yemek kaşığı un, milföyleri açarken kullanmak için

Bademli frangipane dolgusu için;

  • 80 gr tereyağı, oda ısısında yumuşamış
  • 100 gr badem unu
  • 2 yumurta
  • 90 gr toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
  • 1 küçük portakalın rendelenmiş kabuğu
  • 1 yemek kaşığı badem likörü, opsiyonel

Üzerine sürmek için;

  • 1 yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı süt




Yapılışı:

*Milföy hamurlarını dondurucudan çıkartıp açılacak kıvama gelene kadar oda ısısında bekletin.


*Bademli frangipane dolgusu malzemelerini bir kaseye alarak çatal yardımıyla iyice ezerek karıştırın ve buzdolabına kaldırın.


*Milföy hamurlarının 4 adetini elinizle toparlayıp disk haline getirin. Pişirme kağıdını fırın tepsisi boyutunda keserek tezgaha alın ve az miktarda un serperek hamuru üzerine alın, 20 cm çapında olacak gibi merdane yardımıyla açın (hamurun merdaneye yapışma eğilimi olursa üzerine de az miktarda un serpin).


*Diğer 4'lü milföy hamurunu da toparlayıp disk haline getirerek ayrı bir pişirme kağıdı üzerinde 20 cm çapında olacak gibi açın (eğer hamurlar tam yuvarlak olmamışsa 1 cm daha geniş açarak 20 cm çapındaki bir tabağı hamurun üzerine yerleştirip kenarlarını hamur kesici veya bıçak ile kesebilirsiniz).


*Açtığınız hamurun ilkini pişirme kağıdı ile birlikte fırın tepsisine geçirin. Bademli dolguyu hamurun kenarından 2 - 3 cm pay bırakarak hamurun üzerine aktarın (dolgu yaklaşık 3 cm yüksekliğinde oluyor). Bu aşamada isterseniz bademli dolgunun bir kenarına badem veya minik bibloyu kime çıkarsa ödül olsun diye yerleştirebilirsiniz. Kenarlardaki bölüme fırça yardımıyla su sürün ve diğer hamur ile üzerini kaplayın. Hamurun kenarlarını parmak uçlarınızla sabitleyin. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı & süt karışımını sürün ve keskin bir bıçak veya hamur kesici ile dilediğiniz gibi çizikler atın. Hamur pişerken buharın çıkmasını sağlamak için ortalara doğru kürdan yardımıyla delikler açın.


*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Piştikten sonra kabarık olan Galette Des Rois soğudukça sönecektir bu normal bir durumdur. Soğuyana kadar beklettikten sonra dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.