Galette des rois, kralların pastası 

Fransız mutfağından;

İki milföy arasında badem, tereyağı, yumurta ve şekerden yapılan bir krema olan ''frangipane'' ile doldurulan ve üzerine yumurta sarısı sürülerek çeşitli şekiller verilip fırında pişirilen nefis lezzetin orijinal adı ''Galette Des Rois'' yani Kralların Pastası olarak adlandırılıyor.

Fransa'da her yıl 6 Ocak'ta Epifani gününde paylaşılan bir pasta olan Galettes Des Rois Ocak ayı boyunca pastane ve fırınlarda bulunuyor. Pastanın yanında verilen kartondan yapılmış taç ve içindeki minik biblo, fasulye (fève) gibi olan objenin de hikayesi var;

Her ne kadar Hristiyan geleneği olarak bilinse de rivayete göre Epifani tarihi, başlangıçta bir Pagan festivaline karşılık geliyordu. Kölelerin Romalılar tarafından pastayı paylaşmaya davet edilmesi nedeniyle çok özeldi. Pastanın içindeki fasulyeye (fève) ulaştıklarında Saturnalia prensleri, kralları veya kraliçeleri oldular ve bir gün boyunca istediklerini alma hakkına sahip oldular.

Şimdilerde pastanın içine badem veya minik biblolar saklanıyor, sunumda kullandığım minik balık biblo da Fransa'da bana denk gelenlerden biriydi...

Servis: 6 - 8 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi:30 dakika

Malzemeler:

8 adet kare milföy hamuru

1 yemek kaşığı un, milföyleri açarken kullanmak için

Bademli frangipane dolgusu için;

80 gr tereyağı, oda ısısında yumuşamış

100 gr badem unu

2 yumurta

90 gr toz şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 küçük portakalın rendelenmiş kabuğu

1 yemek kaşığı badem likörü, opsiyonel

Üzerine sürmek için;

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı süt

Yapılışı:

*Milföy hamurlarını dondurucudan çıkartıp açılacak kıvama gelene kadar oda ısısında bekletin.

*Bademli frangipane dolgusu malzemelerini bir kaseye alarak çatal yardımıyla iyice ezerek karıştırın ve buzdolabına kaldırın.

*Milföy hamurlarının 4 adetini elinizle toparlayıp disk haline getirin. Pişirme kağıdını fırın tepsisi boyutunda keserek tezgaha alın ve az miktarda un serperek hamuru üzerine alın, 20 cm çapında olacak gibi merdane yardımıyla açın (hamurun merdaneye yapışma eğilimi olursa üzerine de az miktarda un serpin).

*Diğer 4'lü milföy hamurunu da toparlayıp disk haline getirerek ayrı bir pişirme kağıdı üzerinde 20 cm çapında olacak gibi açın (eğer hamurlar tam yuvarlak olmamışsa 1 cm daha geniş açarak 20 cm çapındaki bir tabağı hamurun üzerine yerleştirip kenarlarını hamur kesici veya bıçak ile kesebilirsiniz).

*Açtığınız hamurun ilkini pişirme kağıdı ile birlikte fırın tepsisine geçirin. Bademli dolguyu hamurun kenarından 2 - 3 cm pay bırakarak hamurun üzerine aktarın (dolgu yaklaşık 3 cm yüksekliğinde oluyor). Bu aşamada isterseniz bademli dolgunun bir kenarına badem veya minik bibloyu kime çıkarsa ödül olsun diye yerleştirebilirsiniz. Kenarlardaki bölüme fırça yardımıyla su sürün ve diğer hamur ile üzerini kaplayın. Hamurun kenarlarını parmak uçlarınızla sabitleyin. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı & süt karışımını sürün ve keskin bir bıçak veya hamur kesici ile dilediğiniz gibi çizikler atın. Hamur pişerken buharın çıkmasını sağlamak için ortalara doğru kürdan yardımıyla delikler açın.

*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Piştikten sonra kabarık olan Galette Des Rois soğudukça sönecektir bu normal bir durumdur. Soğuyana kadar beklettikten sonra dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...