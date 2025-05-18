Fırında sebzeli tavuk

Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 1 saat
Malzemeler
1 kg kemiksiz tavuk but, kuşbaşı doğranmış
2 patates
1 havuç
2 sivri biber
2 kapya biber
2 domates
7 - 8 adet arpacık soğan
4 - 5 diş sarımsak
1 su bardağı bezelye
Yarım su bardağı zeytinyağı, 100 ml
1 yemek kaşığı kuru kekik
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı
- Patates ve havuçların kabuklarını soyun, biberlerin çekirdeklerini çıkartın ve domates ile birlikte hepsini küp küp doğrayın, arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını soyarak bütün bırakın.
- Sebzelerin hepsini geniş bir döküm tencereye veya fırın kabına aktarın, kuşbaşı doğranmış tavuk etleri, bezelye, zeytinyağı, baharatlar ve tuzu ilave ederek iyice harmanlayın. Tencerenin kapağını kapatın (fırın kabında yapacaksanız üzerini pişirme kağıdı ve folyo ile kaplayın).
- 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin, bu süre sonunda tencerenin kapağını açarak üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika daha pişirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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