Fırında sakız kabaklı makarna

Servis: 22*30 cm ilk dikdörtgen fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

250 gr burgu makarna

2 lt su + 1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı, fırın kabına sürmek için

3 orta boy kabak

1/2 kapya veya kırmızı dolmalık biber

1/2 sarı dolmalık biber

1/2 mor soğan

3-4 sap taze fesleğen

1/2 demet dereotu

2 yumurta

100 gr minik top mozzarella

50 gr beyaz peynir

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı pul biber

100 gr rende mozarella

50 gr toz parmesan

Yapılışı:

*Makarna için; Derin bir tencerede suyu kaynatıp tuz ve makarnayı ilave ederek 10 dakika haşlayın. Haşlanan makarnanın suyunu süzdürüp tekrar tencereye alın, üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirip karıştırarak hazırda bekletin. Fırın kabının tabanına ve yanlarına 1 tatlı kaşığı zeytinyağı sürün.

*Sebzeleri ve otları yıkayın, kabakları rendeleyin (fazla suyunu elinizle sıkarak atın). Soğan ve biberleri minik küpler halinde, yeşillikleri de incecik doğrayın.

*Rende mozarella ve parmesan haricindeki tüm malzemeleri makarnaya ekleyip karıştırın. Makarnalı karışımı fırın kabına aktarın, spatula ile hafifçe bastırarak düzeltin. Üzerine rende mozarella ve parmesan serperek 10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Afiyetle, sağlıkla ve sevgiyle kalın...