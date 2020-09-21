Fırında sakız kabaklı makarna

Müjgan Yurtseven'den kabak mevsimi bitmeden yapabileceğiniz leziz fırın yemeğini tarifi... Fırında sakız kabaklı makarnayı yanında salata ve yoğurt ile öğün olarak tüketebilirsiniz.

Fırında sakız kabaklı makarna
Yaşam
21 Eylül 2020 Pazartesi

Servis: 22*30 cm ilk dikdörtgen fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 250 gr burgu makarna

  • 2 lt su + 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, fırın kabına sürmek için

  • 3 orta boy kabak

  • 1/2 kapya veya kırmızı dolmalık biber

  • 1/2 sarı dolmalık biber

  • 1/2 mor soğan

  • 3-4 sap taze fesleğen

  • 1/2 demet dereotu

  • 2 yumurta

  • 100 gr minik top mozzarella

  • 50 gr beyaz peynir

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 100 gr rende mozarella

  • 50 gr toz parmesan


Yapılışı:

*Makarna için; Derin bir tencerede suyu kaynatıp tuz ve makarnayı ilave ederek 10 dakika haşlayın. Haşlanan makarnanın suyunu süzdürüp tekrar tencereye alın, üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirip karıştırarak hazırda bekletin. Fırın kabının tabanına ve yanlarına 1 tatlı kaşığı zeytinyağı sürün.


*Sebzeleri ve otları yıkayın, kabakları rendeleyin (fazla suyunu elinizle sıkarak atın). Soğan ve biberleri minik küpler halinde, yeşillikleri de incecik doğrayın.


*Rende mozarella ve parmesan haricindeki tüm malzemeleri makarnaya ekleyip karıştırın. Makarnalı karışımı fırın kabına aktarın, spatula ile hafifçe bastırarak düzeltin. Üzerine rende mozarella ve parmesan serperek 10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.


Afiyetle, sağlıkla ve sevgiyle kalın...




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