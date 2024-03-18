Avrupa Birliği tarafından tescil edilmiş ve coğrafi işaretli nefis tatlılarımızdan biri olan künefe orjinalinde kendi özel tepsinde ocakta çevire çevire pişiriliyor.

Pratik versiyonu olan fırında pişirdiğim tarifi paylaşıyorum sizlerle...

Servis: 23 cm lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Fırında Künefe için malzemeler

300 gr tel kadayıf, dondurucuda bekletilmiş

150 gr tereyağı, eritilmiş

250 gr künefe peyniri, dilimlenmiş

Şerbeti için

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için;

2 yemek kaşığı Antep fıstığı

Fırında Künefe yapılışı

Tereyağının 1 tatlı kaşığı ile fırın kabını yağlayın.

*Kadayıfı elinizle ufalayıp geniş bir kaba aktarın, tereyağını ekleyip karıştırın.

Yağlanmış kadayıfın yarısını fırın kabına yayın ve üzerine kalın bir bardağın tabanıyla iyice bastırın, arasına peyniri yerleştirip kadayıfın diğer yarısını peynirin üzerine yayın ve yine bardak yardımıyla iyice bastırarak sıkılaştırın.

180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

Şerbeti için su, toz şeker ve limon suyunu küçük bir tencereye alın, orta ateşte kaynamaya başlayınca 10 dakika sonra ocağı kapatın ve ılınması için kenara alın.

Künefeyi fırından çıkardıktan sonra sıcakken üzerine ılık şerbeti gezdirin, üzerine Antep fıstığı serpiştirip bekletmeden sıcak olarak servis edin.

Kısa notlar;

Kadayıfı dondurucuda bekletince bıçakla kesmekle uğraşmadan elinizle kolaylıkla ufalayabilirsiniz.

Künefenin en önemli püf noktası; Yağlanmış kadayıfı tepsiye yayınca üzerine iyice bastırarak sıkışmasını sağlamalıyız.

Künefede kullandığım tüm malzemeleri Hatay'dan devamlı alışveriş yaptığım esnaftan sipariş vermiştim. Künefe peyniri yerine dil peyniri alternatif olabilir.

Künefe sıcak tüketilen bir tatlı olduğundan hazırladıktan sonra pişirmeden bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Ertesi gün servis öncesi fırınlanıp şerbetini dökerek sıcak sıcak servis edilebilir.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...