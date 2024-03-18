Fırında künefe

Coğrafi işaret sahibi, tescilli lezzetimiz Fırında Künefe'nin tarifini Müjgan Yurtseven verdi. Fırında Künefe nasıl yapılır? Malzemeleri ve yapılışıyla bu özel lezzetin tarifini paylaşıyoruz.

Fırında künefe
Yaşam
Giriş: 18 Mart 2024 10:03 Güncelleme: 18 Mart 2024 12:09
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Avrupa Birliği tarafından tescil edilmiş ve coğrafi işaretli nefis tatlılarımızdan biri olan künefe orjinalinde kendi özel tepsinde ocakta çevire çevire pişiriliyor.


Pratik versiyonu olan fırında pişirdiğim tarifi paylaşıyorum sizlerle...


Servis: 23 cm lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika


Fırında Künefe için malzemeler

300 gr tel kadayıf, dondurucuda bekletilmiş

150 gr tereyağı, eritilmiş

250 gr künefe peyniri, dilimlenmiş


Şerbeti için

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu


Üzeri için;

2 yemek kaşığı Antep fıstığı



Fırında Künefe yapılışı

  • Tereyağının 1 tatlı kaşığı ile fırın kabını yağlayın.
  • *Kadayıfı elinizle ufalayıp geniş bir kaba aktarın, tereyağını ekleyip karıştırın.
  • Yağlanmış kadayıfın yarısını fırın kabına yayın ve üzerine kalın bir bardağın tabanıyla iyice bastırın, arasına peyniri yerleştirip kadayıfın diğer yarısını peynirin üzerine yayın ve yine bardak yardımıyla iyice bastırarak sıkılaştırın.
  • 180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.
  • Şerbeti için su, toz şeker ve limon suyunu küçük bir tencereye alın, orta ateşte kaynamaya başlayınca 10 dakika sonra ocağı kapatın ve ılınması için kenara alın.
  • Künefeyi fırından çıkardıktan sonra sıcakken üzerine ılık şerbeti gezdirin, üzerine Antep fıstığı serpiştirip bekletmeden sıcak olarak servis edin.

Kısa notlar;

  • Kadayıfı dondurucuda bekletince bıçakla kesmekle uğraşmadan elinizle kolaylıkla ufalayabilirsiniz.
  • Künefenin en önemli püf noktası; Yağlanmış kadayıfı tepsiye yayınca üzerine iyice bastırarak sıkışmasını sağlamalıyız.
  • Künefede kullandığım tüm malzemeleri Hatay'dan devamlı alışveriş yaptığım esnaftan sipariş vermiştim. Künefe peyniri yerine dil peyniri alternatif olabilir.
  • Künefe sıcak tüketilen bir tatlı olduğundan hazırladıktan sonra pişirmeden bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Ertesi gün servis öncesi fırınlanıp şerbetini dökerek sıcak sıcak servis edilebilir.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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