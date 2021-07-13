Bayram şekerinizi kendiniz yapın!

Yaklaşan bayramda bir farklılık yapmak ve misafirlerinize ikram edeceğiniz şekerleri kendiniz yapmak istiyorsanız işte sizin için çok basit karamel şeker ve çikolata tarifi!

Bayram şekerinizi kendiniz yapın!
Yaşam
13 Temmuz 2021 Salı

Karamel malzemeleri

  • 150 gram (3/4 su bardağı) şeker

  • 100 mililitre (1/3 su bardağından biraz fazla) sıvı krema

  • 30 gram (1 çorba kaşığı) tereyağı

  • Yapışmaz özellikte bir tava

  • Plastik veya tahta karıştırma kaşığı

  • Yağlı kağıt

  • Kalıp veya derin dikdörtgen bir kap

  • Üzeri için isteğe bağlı çikolata

Karamel nasıl yapılır?

Şekeri orta kısık ateşte eriyinceye kadar durmadan karıştırın.

Eridikten sonra kremayı azar azar ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kıvamının olduğunu anlamak için soğuk su dolu bir kaba bir miktar karamel damlatıp şekil vermeye çalışabilirsiniz. Eğer yuvarlanıp şekil alabiliyorsa karameliniz kıvamını almış demektir.

Kıvam alan karamele tereyağı ekleyin, karamelde hafif tuzlu bir tat seviyorsanız tereyağını tuzlu kullanabilir veya bu aşamada bir çimdik tuz ekleyebilirsiniz.

Homojen bir hale gelinceye dek karıştırdıktan sonra karamelinize şekil verme aşamasına geçebilirsiniz.

Varsa ufak çikolata kalıpları ve buz kalıpları kullanabilirsiniz ya da karamelinizin miktarına ve istediğiniz kalınlığa göre bir düz bir tepsi veya tabak kullanıp sonra şekillendirebilirsiniz.

Eğer kalıp kullanamayacaksanız dibini hafifçe ıslattığını kaba yağlı kağıdı yerleştirin, karameli ayırmayı kolaylaştırmak için kağıdın üzerinde bir miktar tereyağı gezdirin. Sonrasında hazırladığınız karameli kaba dökün ve oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 1 saat bekletip istediğiniz boyutlarda kesin. Bu şekilde ikram etmek isterseniz yağlı kağıtları kesip bayram şekeri gibi paketleyebilirsiniz. Dilerseniz benmari usulü erittiğiniz çikolataya batırıp bu şekilde servis edebilirsiniz.

Eğer kalıbınız varsa ve şekerinizi çikolata ile kaplamak istiyorsanız, karameli dökmeden önce erittiğiniz çikolatayla kalıbı kaplayıp soğutabilir, sonrasında içerisine karameli boşaltabilirsiniz. Her hâlükârda, hazırladığınız çikolata ve şekerlerin sıcaklarda şeklini kaybetmesini önlemek için buzdolabında saklayın.


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