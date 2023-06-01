Fırında çıtır taze patates nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden hem sağlıklı hem pratik fırında çıtır taze patates...

Fırında çıtır taze patates nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 01 Haziran 2023 11:10 Güncelleme: 01 Haziran 2023 11:10
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Et, tavuk veya balık yanına çok yakışan baharatlı nefis çıtır patatesler az yağ kullanarak fırında kolaylıkla yapılabilir...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 + 30 dakika





Malzemeler:

  • 700 gr taze patates + 1 çay kaşığı tuz + yeteri kadar su
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
  • 1 tatlı kaşığı tütsülenmiş kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı kuru kekik
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerlerine;

Taze kekik yaprakları


Yapılışı:

*Patatesleri iyice yıkayıp tencereye alın (kabuklarını soymuyoruz), tuz ve üzerini aşana kadar su ekleyin, orta ateşte kaynamaya başlayınca 15 dakika haşlayın (çatal kolay batıyorsa pişmiş demektir).


*Zeytinyağının bir kaşığını fırın tepsisine sürüp hazırda bekletin.


*Patatesler haşlanırken eş zamanlı kalan zeytinyağı, baharatlar ve tuzu küçük bir kasede karıştırın.


*Haşlanan patatesleri süzgeçe alarak sularından süzdürün ve tepsiye aralıklı olarak sıralayın, kalın bir bardağın tabanınıyla bastırarak ezin. Üzerlerine fırça yardımıyla zeytinyağlı sostan sürün.


*200 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar 25 - 30 dakika pişirin. Üzerlerine taze kekik yaprakları serpiştirip sıcak olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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