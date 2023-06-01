Fırında çıtır taze patates nasıl yapılır?

Et, tavuk veya balık yanına çok yakışan baharatlı nefis çıtır patatesler az yağ kullanarak fırında kolaylıkla yapılabilir...
Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 15 + 30 dakika
Malzemeler:
- 700 gr taze patates + 1 çay kaşığı tuz + yeteri kadar su
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
- 1 tatlı kaşığı tütsülenmiş kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı kuru kekik
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Üzerlerine;
Taze kekik yaprakları
Yapılışı:
*Patatesleri iyice yıkayıp tencereye alın (kabuklarını soymuyoruz), tuz ve üzerini aşana kadar su ekleyin, orta ateşte kaynamaya başlayınca 15 dakika haşlayın (çatal kolay batıyorsa pişmiş demektir).
*Zeytinyağının bir kaşığını fırın tepsisine sürüp hazırda bekletin.
*Patatesler haşlanırken eş zamanlı kalan zeytinyağı, baharatlar ve tuzu küçük bir kasede karıştırın.
*Haşlanan patatesleri süzgeçe alarak sularından süzdürün ve tepsiye aralıklı olarak sıralayın, kalın bir bardağın tabanınıyla bastırarak ezin. Üzerlerine fırça yardımıyla zeytinyağlı sostan sürün.
*200 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar 25 - 30 dakika pişirin. Üzerlerine taze kekik yaprakları serpiştirip sıcak olarak servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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