Fırında çıtır taze patates nasıl yapılır?

Et, tavuk veya balık yanına çok yakışan baharatlı nefis çıtır patatesler az yağ kullanarak fırında kolaylıkla yapılabilir...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 + 30 dakika

Malzemeler:

700 gr taze patates + 1 çay kaşığı tuz + yeteri kadar su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı tütsülenmiş kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Üzerlerine;

Taze kekik yaprakları

Yapılışı:

*Patatesleri iyice yıkayıp tencereye alın (kabuklarını soymuyoruz), tuz ve üzerini aşana kadar su ekleyin, orta ateşte kaynamaya başlayınca 15 dakika haşlayın (çatal kolay batıyorsa pişmiş demektir).

*Zeytinyağının bir kaşığını fırın tepsisine sürüp hazırda bekletin.

*Patatesler haşlanırken eş zamanlı kalan zeytinyağı, baharatlar ve tuzu küçük bir kasede karıştırın.

*Haşlanan patatesleri süzgeçe alarak sularından süzdürün ve tepsiye aralıklı olarak sıralayın, kalın bir bardağın tabanınıyla bastırarak ezin. Üzerlerine fırça yardımıyla zeytinyağlı sostan sürün.

*200 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar 25 - 30 dakika pişirin. Üzerlerine taze kekik yaprakları serpiştirip sıcak olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...