Fırında baharatlı peynirli karnabahar dilimleri

Tarif defterimden;

Karnabaharın en lezzetli hali olan yapılışı pratik bol baharatlı & peynirli leziz fırın yemeği...

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 + 10 dakika

Malzemeler:

1 küçük karnabahar, 700 gr

Sosu için malzemeler;

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı toz biber, opsiyonel

1 çay kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

2 yemek kaşığı soya sosu

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100 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

1 yemek kaşığı maydanoz, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip hazırda bekletin.

*Karnabaharı yıkayıp sularından arındırın, önce ortadan ikiye kesin, sonrasında boylamasına 2 şer cm lik dilimler halinde olacak gibi kesin ve tepsiye yerleştirin.

*Sos malzemelerini bir kaseye alarak karıştırın ve karnabahar dilimlerinin her iki tarafına fırça yardımıyla bol miktarda sürün.

*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Tepsiyi fırından çıkartıp kızarmış karnabahar dilimlerinin üzerine rendelenmiş mozarella serpiştirerek tekrar fırına verin, peynirler eriyene kadar 10 dakika daha fırınlayıp servis tabağına geçirin. Üzerlerine maydanoz serpiştirin.

Kısa notlar;

*Sarımsak tozu yerine 1 - 2 diş ezilmiş sarımsak kullanabilirsiniz.

*Soya soyu ve parmesan tuzlu olduğundan sosuna ekstra tuz eklemeye gerek kalmıyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...