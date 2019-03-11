Fırça dosyası: Stippling fırça

Yıllar geçtikçe makyaj ürünleri ve yapıları değişiyor. Yeni ürünlerin daha iyi kullanılmaları için yeni fırça çeşitleri ortaya çıkıyor. Eğer stippling fırça ne işe yarar diye düşünüyorsanız, yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Stippling fırça ne demek?

Stippling fırça genellikle fondöten uygulamalarında kullanılıyor. Yapı itibariyle “duo fiber” olarak bilinen, uzunlu kısalı kıllardan oluşuyor. Ürünle temas eden beyaz kıllar daha seyrekken, kısa siyah kıllar daha sık yapıdadır. Sentetik ya da doğal kıllar kullanılarak üretilebilir. Temizlemesi kolaydır ve doğal bir görünüm yakalamayı kolaylaştırır.

Stippling fırça nasıl kullanılır?

Öncelikle seçtiğiniz fondötenin yapısı bu fırçanın kullanımında önemli. İnce yapıda, likit fondötenler için çok uygun olan ürün, yoğun fondötenlerin kullanımına uygun değil çünkü yoğun yapıdaki fondötenleri dağıtması zor olabiliyor. Bu fırça ile fondöten uygularken paletinize ya da elinizin dış kısmına bir miktar likit fondöten döküp fırçaya ürünü almanız gerekiyor. Diğer fırçaların aksine, tampon hareketlerden ziyade yuvarlak hareketlerle fondöteni iyice yedirmeniz gerekiyor. Bu fırçayı makyaj sanatçılarının “airbrushed” olarak tanımladığı doğal görüntüyü yakalamak için rahatça kullanabilirsiniz. Cildinizde makyaj olup olmadığı çok belli olmaz. Bu yüzden, eğer yüksek kapatıcılık umuyorsanız bu fırçanın size uygun olmadığını söyleyebiliriz. Uygulama kısmında biraz sabra ihtiyacınız olabilir. İz kalmaması için tekrar tekrar yuvarlak hareketlerle üstünden geçmeniz gerekebilir. Çok ince bir uygulama yapar. Bu nedenle, katmanlı uygulamalar yapacaksanız bu fırça çok uygundur.

Stippling fırça başka hangi ürünlerle kullanılır?

Fondöten ile kullandığınız gibi krem allık ve krem bronzer uygularken de kullanabilirsiniz. Sürdüğünüz bronzer’ın daha iyi dağılmasını ve doğal bir görünüm elde etmenizi sağlar. Allıkla ise çok daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Toz yapıdaki allık ve bronzerlarda istediğiniz etkiyi vermese de eğer krem ya da likit yapıya sahip ürünlerle uygularsanız çok doğal bir görünüm yakalamanız mümkün.