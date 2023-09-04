Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan mücadele karşılıklı sayılarla başlarken Sırbistan ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci sette Ebrar Karakurt'un etkili oyunuyla seti 25-21 kazandı ve durum 1-1'e geldi. Üçüncü sete iyi başlayan ve farkı 4 sayıya kadar çıkaran Filenin Sultanları, bu farkı koruyamadı ve seti 25-22 kaybetti. Dördüncü setin sonunu iyi oynayan ve 25-22 kazanan Ay-Yıldızlılar mücadeleyi karar setine taşıdı. Son sete de etkili başlayan Filenin Sultanları, 15-13 kazanarak durumu 3-2'ye getirdi ve Avrupa şampiyonu oldu.

Filenin sultanları ilk kez Avrupa Şampiyonu

Sırbistan'ı finalde 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-Yıldızlı ekip, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Namağlup şampiyon

Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanan Filenin Sultanları, namağlup şampiyon oldu. Millletler Ligi'ndeki son 6 maçtan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Kupayı kaptan Eda Erdem kaldırdı

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem, kupayı CEV Başkanı Aleksandar Boricic'ten aldı.