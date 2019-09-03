Eylül ayında nerelere gitmeli?

Tatil ve seyahat denince akla ilk olarak yaz ayları gelse de, eylül ayı da kendine has yumuşak havası ve sakin bir dönem olduğu için çok sayıda kişi tarafından seyahat planı yapmak için tercih ediliyor. İşte eylül ayında keyifle seyahat edebileceğiniz rotalar...

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Eylül ayında gidilebilecek en keyifli tatil rotaları

Karadeniz’den Ege’ye, Anadolu’dan Akdeniz’e özellikle araba ile seyahat etmeyi sevenlere keşif rotalarının sunulduğu bu haberimizde her bölgenin meşhur olan yiyecek ve içecekleri, popüler noktaları, olmazsa olmazları okuyucularla paylaşılıyor.

 

Akdeniz gezi rehberi

Akdeniz Bölgesi, eylül ayında deniz tatili yapmak isteyenler için ideal bir bölge olarak öne çıkıyor. Arabayla yapılacak bir Akdeniz turu rotasında mutlaka görülmesi gereken yerlerden başlıcaları Antalya, Alanya, Side, Kaş ve Kalkan çevresindeki birbirinden güzel sahiller, Olimpos veya Düden Şelalesi gibi doğal ve tarihi güzellikler olarak yerini alıyor.

 

 

Ege gezi rehberi

Tıpkı Akdeniz Bölgesi gibi Ege Bölgesi de eylül ayında deniz tatili yapmak isteyenlere, eşsiz kıyıları ve saklı koyları ile kucak açıyor. Ege demek aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleri de doyasıya yaşamak demek. Ege'deki rotaların başında ise Cunda Adası'ndan Efes Antik Kenti'ne ve Şirince'ye kadar Ege'nin dünya çapında güzelliğe ve öneme sahip destinasyonları yer alıyor.

 

 

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Karadeniz gezi rehberi

Eylül ayı aynı zamanda yaylaları, yemyeşil ormanları ve farklı lezzetleriyle Karadeniz’i keşfetmenin tam zamanı demek. Yedigöller, Ayder Yaylası veya Sümela Manastırı gibi Karadeniz’in meşhur keşif noktalarını siz de eylül ayında keşfedebilirsiniz!

 

 

Anadolu gezi rehberi

Anadolu’da gezilecek ve keşfedilecek pek çok eşsiz nokta seyahat severleri bekliyor. Kapadokya'dan Tuz Gölü'ne ve Nemrut Dağı'na kadar görülmesi gereken yerler, o coğrafyada mutlaka yapılması gereken şeyler, ayrıca yöresel lezzetler şimdiden bizim de merakımızı cezbetmiş durumda.

 

 

İstanbul’a yakın kaçış rotaları

Eylül ayında ve sonbahar boyunca en popüler tatil rotaları arasında İstanbul’a yakın kaçış noktaları da yer alıyor. Ağva, Tirilye, İğneada gibi birbirinden güzel destinasyonlara yapılacak kısa ve keyifli geziler için şimdi tam sırası.

 

 

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EYLÜL 2019 İSTANBUL ETKİNLİK REHBERİ

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