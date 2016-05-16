Burcunuza göre düğün konsepti seçin!

Hangi burç nasıl evlenmeli?

Evlenmeye karar verdiniz ama nasıl bir düğün istediğinize bir türlü karar veremiyor musunuz? Burcunuza uygun bir düğün konsepti seçmeyi deneyin!

Düğün için hazırlanmak ve düğününüzün konseptine karar vermek başlıbaşına bir iştir. Neden astrolojiden faydalanmayı denemiyoruz ki?

Ateş g rubu (Aslan-Yay-Koç)

Ateş grubuna mensup olan Aslan, Yay ve Koç burcu gelinleri yapıları gereği hareketli ve eğlenceli kadınlardır. O nedenle düğünleri sade ve kendi halinde olmaz. Genellikle ses getiren, gösterişli düğünler tam bu grubun kadınlarına göredir. Konsept olarak parti tadında geçen yaz düğünleri ateş grubu kadınlarına çok yakışır. Müzik, dans ve eğlence uzayabildiği kadar uzar.

Su grubu (Balık-Yengeç-Akrep)

Zodyak kuşağının sakin, evcimen ve romantik grubudur su gurubu. Ferah ve sade düğünler iç huzurları açısından su grubu gelinlerine çok yakışacaktır. Deniz kenarında aile arasında çok sevdikleri arkadaşlarının da katılacağı düğünler yapabilirler. Eğer deniz kenarında düğün yapmak çok mümkün değilse bile suyu çağrıştıracak renklerle bir tema hazırlayarak elementlerinin onlara sağladığı güçle harika ve hayatları boyu unutmayacakları bir düğün yaşamış olurlar.

Toprak grubu (Boğa-Başak-Oğlak)

Güçlü ve mağrur kadınlar olan toprak grubu kadınları elementlerinin gücünü kır düğünlerinde oldukça kuvvetli hissedebilir. Arkadaşlığa çok önem veren ve çevreleri hayli geniş olan toprak burcu kadınları için evlenirken en uygun sezon sonbahar sezonudur. Kır düğününde kullanacakları sonbahar renkli bir temayla hayallerini süsleyen o harika düğünde, sevdikleri adama evet diyebilirler.

Hava grubu (Terazi-İkizler-Kova)

Hava grubu kadınları genellikle “bilme”yi seven entelektüel kadınlardır. Bu kadınların düğünleri ağırbaşlı, sakin ve sade olacaktır. Bir düğün için onlara en çok yakışan konsept vintage ya da bohem bir düğün konsepti olacaktır. Eski zamanların ruhunu taşıyan, birikimlerin getirmiş olduğu güçle kendilerini oldukça güvende ve rahat hissedeceklerdir.

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