Evlenmeden önce sormanız gereken sorular

Evlenmeden önce sorulacak sorular nelerdir?

Herkes ruh eşini bulup dünya evine girme derdinde ama yanlış bir evlilik gerçekten can yakıcı olabilir. Evlenmek üzere ya da karar arifesindeyseniz kendinize karşı dürüst olun ve aşağıdaki maddelere bir göz atın.

Aile kavgalarınız nasıl son bulurdu?

The Couples Institute (Çiftler Enstitüsü) kurucularından Peter Pearson’a göre bir ilişkinin ne kadar mükemmel olduğu, problemlerin nasıl çözüldüğüyle alakalı. Bu sorunun cevabı, aile kavgalarında gizli. Sakince oturulup konuşulur muydu yoksa tabaklar havada mı uçuşurdu? Eşinizin ilişkinizdeki problemlere nasıl yaklaşacağı konusunda aile kavgaları size fikir verebilir.

Çocuk istiyor muyuz?

Ya da bebeğin altını kim değiştirecek? Boşanma ve ilişki koçu Debbie Martinez’e göre çocuk konusunda eşinizin duymak istedikleri yerine ne istediğinizi söylemeniz önemli. Evlenmeden önce çiftler mutlaka çocuk sahibi olmak isteyip istemediklerini dürüstçe konuşmalı. Eğer isteniyorsa kaç çocuk ve evliliğin hangi noktasında isteniyor? Seks ve evlilik terapisti Marty Klein ise doğum kontrol planlamasının da en az hamilelik planlaması kadar önemli olduğu kanısında.

Ev işleri konusunda ne düşünüyorsun?

Çok az insan bu soruyu sormayı akıl ediyor; ama söylenmesi gerekiyor – isteyeceğiniz son şey, evlendikten sonra partnerinizin ev işlerine alerjisi olduğunu öğrenmeniz olurdu.

Eski sevgililer

Virginia Üniversitesi’nde yürütülen National Marriage Project (Ulusal Evlilik Projesi) yöneticisi Bradford Wilcox, “Birçok ciddi ilişki tecrübesi, daha yüksek boşanma riski ve daha sorunlu bir evlilik anlamına gelebilir” diyor. Bunun nedeni ise çok sayıda büyük ayrılık yaşamış birinin, eşini eski sevgilileriyle kıyaslama potansiyeli olabilir. Dr. Klein’a göre insanlar geçmiş tecrübelerinden bahsetmekten çekinir, üstelik bu durum kıskançlığa ve yargılayıcı tavırlara yol açabilir. Bu sorunun üstesinden gelmenin en sağlıklı yolu, partnerinizin sizden önce de bir yaşama sahip olduğu gerçeğiyle barışık olmak ve buna saygı duymaktır.

Benim borcum senin borcun mu?

Gerektiğinde bana kefil olur musun? Boşanma avukatı Frederick Hertz’e göre partnerler, finansal yeterlilik ve gelir kaynaklarını ayrı tutma konusundaki düşüncelerini birbirlerine açmalı. Yine tarafların birbirlerine borçlarından söz etmeleri de önemli. Eğer gelirler arasında ciddi bir farklılık varsa, Dr. Scuka gelir oranlarına göre temel bir aile bütçesi oluşturmayı öneriyor.

Sensiz de bir şeyler yapabilir miyim?

PAIRS (Practical Application of Intimate Relationship Skills) Başkanı Seth Eisenberg’e göre birçok kişi eşiyle kurduğu ortak yaşamın yanı sıra belli konularda münferit olmak ister. Yani hobilerinizi ya da arkadaşlarınızı paylaşmak istemeyebilirsiniz ve bu durum konuşulmadığı takdirde karşı tarafta kıskançlığa ya da dışlanmışlık hissine sebep olabilir. Dr. Klein’a göre ilişkide tarafların farklı mahremiyet anlayışları olabilir. Dr. Wilcox, çiftlerin birbirlerine yalnızlığa ihtiyaç duydukları anlar konusunda dürüst olmalarını öneriyor.

Annemi seviyor musun?

Dr. Scuka’ya göre eşler ne kadar uyum içinde olursa olsun büyüklerle olan ilişkiler sorun yaratabilir ama partnerlerin ebeveynleriyle ilgili sorunları çözmeye yanaşmamaları, sağlıklı ve uzun bir ilişki için pek hayra alamet olmayabilir. Ayrıca, Dr. Pearson’a göre ebeveynlerin güçlü ve zayıf yönlerini bilmek, insanların kendi ilişkilerindeki sorunları çözmesine de yardımcı olacaktır.

Annen/baban/ailen beni gerçekten seviyor mu?

Potansiyel kayınvalidenizin sizden nefret ettiğini öğrenmekten daha moral bozucu olan yalnızca birkaç şey vardır. Ama bu durumu yeterince erken öğrenebilirseniz, pohpohlama sanatı konulu alıştırmalar yapabilirsiniz.

Yaşlı ebeveynlerle kim ilgilenecek?

Kimi insanlar huzurevlerine iyi niyetle yaklaşırken kimileri ise varlıklarını şiddetle lanetler. Partnerinizin ebeveynlerini yaşları çok ilerlediğinde eve getirip getirmeyeceğini önceden öğrenmeniz gerekiyor.

Seks ne kadar önemli?

Eisenberg’e göre çiftler partnerlerinin çekici olmalarını bekler. Dr. Klein’a göre ise sağlıklı bir ilişki için partnerlerin seksten ne anlamda zevk aldıklarını ve ne sıklıkla seks yapmak istediklerini bilmeleri önemlidir. Partnerinizle seksten ne beklediğini konuşmanız iki tarafın da tatmin olması için şart.

Farklı yollardan ‘Seni seviyorum’

Gary Chapman “The 5 Love Languages” (Aşkın Beş Dili) adlı kitabında, evliliği güçlendirmek için aşkı ifade etmenin farklı yollarını kategorize ediyor. Martinez ise müşterilerine evlilik öncesi aşkı ifade etmenin beş farklı yolunu liste şeklinde sunuyor: Açıkça söylemek, beraber vakit geçirmek, hediye alışverişi, eşine hizmet etme ve fiziksel dokunuşlar. Martinez bu tür davranışların önceden belirlenmesini ve partnerlerinin bu davranışları hakkında görüş bildirmesini öneriyor. Eisenberg ise çiftlerin ilişkiyi kendilerine has yöntemlerle beslemeleri gerektiğini düşünüyor.

Neyime hayransın? Seni neler kızdırır?

Zorluklar, karşı tarafa duyduğunuz hayranlıktan üstün mü? Anne Klaeysen’e göre çiftler, nadiren ikinci soru üzerinde dururlar. Evlilik, birlikte yaşamaktan daha fazlası olmalıdır, ömürlük bir sözleşmedir.

On yıl sonra neredeyiz?

Eisenberg’e göre bu sorunun cevabını aklımızın bir köşesinde tutmak, hedeflere ulaşmaya çalışırken karşılaşılan zorluklarla baş ederken son derece faydalı. Dr. Wilcox’a göre bu soru, partnerlerden birinin aklında boşanma ihtimalinin olup olmadığını ortaya çıkarmak konusunda da işe yarar olabilir.

Evlenmeden önce bunları kendinize mutlaka sorun!

İşte kısa kısa evlenmeden önce sormanız gereken sorular:

İş

Kendi seçtiğiniz bir meslekte misiniz?

Haftada kaç saat çalışıyorsunuz?

İşiniz neden gereklidir?

Hayalinizdeki iş nedir?

Sizi 'işkolik'olarak adlandırabilir miyiz?

Emeklilik planınız nedir, çalışmayı bıraktığınızda ne yapmayı planlıyorsunuz?

İşinizi kariyer olarak mı yoksa sadece iş olarak mı görüyorsunuz?

İşiniz yüzünden hiç ilişkinizi bitirmek zorunda kaldınız mı?

DOĞUM SIRANIZA GÖRE KİMİNLE EVLENMENİZ GEREKİR? Doğum sırası evlilikte önemli mi... EŞİMİ NASIL SEÇMELİYİM?

Yaşam

Dünyanın hangi ülkesinde yaşamak istersiniz?

Şehir mi yoksa kırsal alanları mı tercih edersiniz?

Evizi bir koza olarak mı görüyorsunuz yoksa kapınız herkese açık mıdır?

Evinizde sessizliği mi yoksa arka planda görültüyü mü tercih edersiniz?

Yıllık geliriniz nedir?

Şimdiye kadar sizi 'cimri' diye adlandıran oldu mu?

Evlilik içinde ortak hesaplara ek olarak kişinin kendisine ait ayrı hesapları olmalı mı?

Faturaları eşinizle ortak mı ödemelisiniz?

Para, bir ilişkinin dağılması için faktör olabilir mi?

İlişki tarihi

Bir ilişki içerisinde kendinizi güvensiz hissettiniz mi?

Sevdiğiniz adam sizinle beraberken başka birisine aşık oldu mu? Bunu öğrendiğinizde neler yaşadınız?

En uzun ilişkiniz ne kadar sürdü? Peki neden sona erdi?

Geçmiş ilişkilerinizin geçmişte kaldığına ve mevcut ilişkinize inanıyor musunuz?

EVLİLİK KORKUSU NEDİR? "Evlilik korkusu nedir? Evlilik ... YANLIŞ KİŞİ İLE EVLENDİĞİNİZİ NASIL ANLARSINIZ? Kendinize sorduğunuz yanlış soru...

Seks

Hangi cinsel aktivitelerden zevk alırsınız? Sizi rahatsız eden belirli cinsel davranışlar var mı?

Seks için ruh halinizin nasıl olması gerekiyor?

Ailenizin cinselliğe karşı tutumu neydi, cinselliği nasıl öğrendiniz?

İyi bir evlilik için cinsel sadakat zorunluluğuna inanıyor musunuz?

Ne sıklıkta cinsellik beklersiniz?

Cinsel tatminsizlik sizce evliliği bozar mı?

Sağlık

Mevcut sağlık durumunuzu nasıl tarif edersiniz?

Hiç ciddi bir hastalık ve ameliyat geçirdiniz mi?

Ailenizde kanser, kalp rahatsızlığı bulunan var mı? Genetik bir hastalığa sahip misiniz?

Sağlık sigortanız var mı?

Spor yapıyor musunuz? Ne sıklıkla?

Spor veya egzersiz dersleri alabilir misiniz?

Ciddi bir kaza geçirdiniz mi?

Cinsel yolla bulaşan bir hastalık geçirdiniz mi?

Ruhsal bozukluk için tedavi oldunuz mu?

Düzenli kullandığınız bir ilaç var mı?

Sigora ve alkol tüketiyor musunuz?

Sağlık sorunları ilişkiyi bitirmek için bir sebep midir?

Görünüm

İyi görünümlü olmak sizin için ne kadar önemli?

Eşinizin görünümü sizin için ne kadar önemli?

Kilo kontrolü önemli midir? Eşinizin ağırlığı sizin için önemli midir?

Giyim için ne kadar para harcıyorsunuz?

Yaşlanmaktan ve görünümünüzün değişmesinden endişe ediyor musunuz?

Eşinizin bir uzvunun kaybolması durumunda tepkiniz nasıl olurdu?

Dış görünüm ilişkinin bitmesinde bir sebepmidir?

Ebeveyn olmak

Çocuk istiyor musunuz? Ne zaman istiyorsunuz?

Eğer çocuk sahibi olamasaydınız bunu yerine getirilmemiş bir sorumluluk olarak görür müydünüz?

Doğum kontrolünden kim sorumludur? Bir kaza sonucu sevgiliniz gebe kalsa bu sorumluluğu alır mısınız?

Doğal yollardan çocuk sahibi olamasanız evlat edinir miydiniz?

Kürtaja karşı mısınız? Eşiniz istese buna izin verir misiniz?

Aile

Ailenize yakın mısınız?

Ailenizle yaşadığınız çocuktan kalma psikolojik sorunlar tespit ettiniz mi?

Sizin ve eşinizin birbirinizin aileleriyle ilişkileri nasıl olmalı?

Siz çocukken anne ve babanız sık kavga eder miydi? Bunu nasıl karşılardınız?

Anne ve babanızın kararları sizin üzerinizde hala etki ediyor mu?

Aileniz için bir ilişkinizi bitirmek zorunda kaldınız mı?

Arkadaşlar

'En iyi arkadaşım' dediğiniz birisi var mı?

Arkadaşlarınızı haftada kaç kez görüyorsunuz?

Dostluklar sizin için ne kadar önemli?

Dostlarınızın size ihtiyacı var mı?

Arkadaşlarınız mı yokda eşiniz mi sizin için önemli?

Eşiniz ve sizin ortak arkadaşlarınızın olması önemli midir?

Bugüne kadar hiçbir arkadaşınız için kız arkadaşınızdan ayrıldınız mı?

Evcil hayvan

Hayvan sever misiniz?

Köpek, kedi ya da sahip olduğunuz bir hayvan var mı?

Daha önce hiçbir hayvan tarafından saldırıya uğradınız mı?

Aile olunca evinizde evcil hayvan beslemeyi düşünüyor musunuz?

Siz istemediğiniz halde eşiniz eve hayvan getirse tepkiniz ne olurdu?

Tatil ve doğum günleri

Doğum günleri kutlamak sizin için önemli midir?

Özel günler aile geleneğini korumak için önemli midir?

Yıl dönümleri sizin için önemli midir?

Bugüne kadar hiç özel bir günü unuttuğunuz için sevgilinizden ayrıldınız mı?

Evleneceklere 36 kritik soru