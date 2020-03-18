Evden çalışanlara özel öneriler

Virüs salgını nedeniyle birçok şirket evden çalışma sistemine döndü. Peki, evden verimli çalışmak mümkün mü? Evden çalışırken verimli olabilmek için nelere dikkat etmeli?

Koronavirüs salgını nedeni ile "Evinde Kal" anlayışı tüm topluma yayılmış durumda. İşverenler de toplumsal sağlığı koruyabilmek adına evden çalışmanın mümkün olduğu işlerde çalışanlarına evden çalışmaları yönünde düzenlemeye gittiler. Çalışanların işe gittiği dönemde yolda yaşayacakları stres ve panik durumlarını düşünürsek evden çalıştıklarında daha sakin ve konsantrasyonlarının daha yoğun olacağı bir gerçek.

Evden çalışırken bu 5 maddeye dikkat edin!

1- Çalışma alanınızı yaratın

İlk önerimiz koltukta, bilgisayarınız dizlerinizin üstünde çalışmamanız. Çalışma masanız yoksa yemek masanızı kullanın. Sandalye üzerinde dik bir pozisyonda oturmanız işe konsantrasyonunuzu artıracaktır. Aksi takdirde, koltukta veya yatarak çalışmanız uykunuzu getirecek ve iyi performans göstermenizi engelleyecektir.

2- Ekip ile iletişim halinde olun

Evde ne kadar yalnız çalışıyormuş gibi hissetsek de ekibinizden diğer arkadaşlarınızın da bilgisayar başında olduğunu unutmayın. Bu nedenle günlük rutinlerinize belli bir saatte toplantı ekleyin ve görüntülü bir şekilde toplantılarınızı yapın. Kimin hangi işi yaptığından haberdar olun.

3- Rutinlerinize sadık kalın

Göreviniz hala aynı, yaptığınız iş de... Bu nedenle çalışma rutinlerinizi, işe başladığınız saati değiştirmeyin, mola verdiğiniz saati de... 9 buçukta başlıyorsanız işinize tam o saatte yine biligsayarınızın başında olun, güne kahve ile başlıyorsanız yine kahvenizi alın.

4- İşlerinizi ertelemeyin

"Akşam da hallederim nasıl olsa!" sözü evden çalışanları zor duruma sokacak bir sözdür. İşlerinizi ertelemeyin. Güne başlarken yapılacaklar listenizi hazırlayın ve o listeye sadık kalın. Disiplininizi kaybetmeyin.

5- Hareket etmeyi unutmayın

Bu evde de ofiste de asla atlamamanız gereken en önemli madde. Belli aralıklarla mutlaka hareket edin. Ofiste rahat bir şekilde egzersiz yapacağınız bir alanınız olmayabilir ancak evinizdesiniz ve tüm ev sizin! Saatte bir yalnızca 10 dakika ayırarak beden ve ruh sağlığınıza iyi gelecek egzersizler yapabilirsiniz.

İlham veren home ofisler...