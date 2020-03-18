Evden çalışanlara özel öneriler

Virüs salgını nedeniyle birçok şirket evden çalışma sistemine döndü. Peki, evden verimli çalışmak mümkün mü? Evden çalışırken verimli olabilmek için nelere dikkat etmeli?

+ Sonra Oku
Evden çalışanlara özel öneriler

Koronavirüs salgını nedeni ile "Evinde Kal" anlayışı tüm topluma yayılmış durumda. İşverenler de toplumsal sağlığı koruyabilmek adına evden çalışmanın mümkün olduğu işlerde çalışanlarına evden çalışmaları yönünde düzenlemeye gittiler. Çalışanların işe gittiği dönemde yolda yaşayacakları stres ve panik durumlarını düşünürsek evden çalıştıklarında daha sakin ve konsantrasyonlarının daha yoğun olacağı bir gerçek. 

 

Evden çalışırken bu 5 maddeye dikkat edin!

 

1- Çalışma alanınızı yaratın

İlk önerimiz koltukta, bilgisayarınız dizlerinizin üstünde çalışmamanız. Çalışma masanız yoksa yemek masanızı kullanın. Sandalye üzerinde dik bir pozisyonda oturmanız işe konsantrasyonunuzu artıracaktır. Aksi takdirde, koltukta veya yatarak çalışmanız uykunuzu getirecek ve iyi performans göstermenizi engelleyecektir.

 

2- Ekip ile iletişim halinde olun

Evde ne kadar yalnız çalışıyormuş gibi hissetsek de ekibinizden diğer arkadaşlarınızın da bilgisayar başında olduğunu unutmayın. Bu nedenle günlük rutinlerinize belli bir saatte toplantı ekleyin ve görüntülü bir şekilde toplantılarınızı yapın. Kimin hangi işi yaptığından haberdar olun.

 

3- Rutinlerinize sadık kalın

Göreviniz hala aynı, yaptığınız iş de... Bu nedenle çalışma rutinlerinizi, işe başladığınız saati değiştirmeyin, mola verdiğiniz saati de... 9 buçukta başlıyorsanız işinize tam o saatte yine biligsayarınızın başında olun, güne kahve ile başlıyorsanız yine kahvenizi alın. 

 

4- İşlerinizi ertelemeyin

"Akşam da hallederim nasıl olsa!" sözü evden çalışanları zor duruma sokacak bir sözdür. İşlerinizi ertelemeyin. Güne başlarken yapılacaklar listenizi hazırlayın ve o listeye sadık kalın. Disiplininizi kaybetmeyin.

 

5- Hareket etmeyi unutmayın

Bu evde de ofiste de asla atlamamanız gereken en önemli madde. Belli aralıklarla mutlaka hareket edin. Ofiste rahat bir şekilde egzersiz yapacağınız bir alanınız olmayabilir ancak evinizdesiniz ve tüm ev sizin! Saatte bir yalnızca 10 dakika ayırarak beden ve ruh sağlığınıza iyi gelecek egzersizler yapabilirsiniz.

 

TECRÜBELİ BAYANDAN “EVDE ÇALIŞMA” ÜZERİNE UYARILAR

 

İlham veren home ofisler...
+54
İlham veren home ofisler...

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Korkmayan var mı?
Korkmayan var mı?
Virüse karşı önlem: Cep telefonu temizliği
Virüse karşı önlem: Cep telefonu temizliği
Tuzun 12 yaratıcı kullanım alanı
Tuzun 12 yaratıcı kullanım alanı
Toplumumuzun hastalıklarını önümüze seren metaforlar
Toplumumuzun hastalıklarını önümüze seren metaforlar
Evde keyifli ve verimli zaman geçirmeniz için...
Evde keyifli ve verimli zaman geçirmeniz için...
Dünya tarihinde etkili olmuş virüs salgınları
Dünya tarihinde etkili olmuş virüs salgınları
Çizgi film karakterlerinin iskeletleri böyle gözüküyor!
Çizgi film karakterlerinin iskeletleri böyle gözüküyor!
Ev temizlerken yapılabilecek 25 hata
Ev temizlerken yapılabilecek 25 hata

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X