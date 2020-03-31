Evde kendi gökkuşağınızı yapın!

Evinizde kendi gökkuşağınızı yapın!
1. Bir kağıt havluyu alın ve gökkuşağı şeklinde kesin. İki ucundan istediğiniz renklere boyayın.
2. Bir kaba su koyun ve hazırladığınız kağıt havluyu ataç ve ip yardımıyla uçları suya gelecek şekilde yerleştirin ve dik durması için tutmaya devam edin.
3. Su sayesinde mürekkepler yukarı doğru çıkacak.
4. İşte gökkuşağınız hazır!
Videolu anlatımı:
Kaynak: https://melscience.com/US-en/articles/how-grow-rainbow-home/?utm_source=PinterestPost_en&utm_medium=GrowingRainbowAtHomeArticle_en