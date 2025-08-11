2010 trendleri yeniden!

Asker botları, dar kot pantolonlar ve zırh olarak da kullanılabilecek büyük, gösterişli kolyeler... İşte 2010'ların başlarından tekrar denenmeye değer 5 trend ve bunları 2025'te nasıl şekillendirebileceğiniz...

11 Ağustos 2025
  • Dar kot pantolonlar

    2010'ların başında adeta moda dünyasının geçiş töreni sayılan dar paça kot pantolonlar, o yıllarda binicilik çizmeleriyle neredeyse ayrılmaz bir ikiliydi. Eğer bu haber sizi biraz endişelendirdiyse rahatlayın: 2025'in dar paça jean'leri artık o aşırı sıkı modeller değil. Şimdiki versiyonlar daha zarif, özenli ve bilinçli tasarlanıyor.

  • Postallar

    İster hoşunuza gitsin ister gitmesin, askeri tarz botlar yeniden sahnede. Fakat bu defa, bir zamanlar yalnızca dar jean'ler ve asi gençlik günleriyle özdeşleşen Dr. Martens'lerden çok daha rafine bir halde. Günümüzde silüetler daha yüksek, tabanlar daha kalın ve genel görünüm daha modern. 2025'te bu botları güncel tutmanın sırrı, onları beklenmedik parçalarla eşleştirmek...

  • Büyük boy çantalar

    Mikro çantalardan bıkanlar için müjde: dev çantalar geri döndü. Bohem etkisinin yeniden yükselmesiyle, 2000'lerin sonundaki büyük tote modası tekrar hayatımıza giriyor. The Row'un Margaux Tote'u veya Celine'in Luggage Bag'i gibi geniş modeller, hem dizüstü bilgisayarınızı hem dudak parlatıcınızı hem de uzun haftaların yorgunluğunu taşıyacak kadar alan sunuyor.

  • Gösterişli kolyeler

    "Gösterişli kolye" deyince aklınıza J.Crew'un balon kolyeleri ve kot gömlek kombinleri geliyorsa yalnız değilsiniz. O dönemi yaşayanlar hâlâ hafif bir moda travması taşıyor olabilir. Ancak bu sezonun iddialı kolyeleri çok daha sofistike, heykelsi ve abartıdan uzak. Beyaz bir tişört ve midi etek üzerine takılan güçlü bir kolye ucu bu yılın trendi...

  • Katmanlar

    2010'larda kısa kollu tişört altına uzun kollu tişört giymeden, gömlekten tişört yakası görünmeden dışarı çıkmak pek mümkün değildi. Şimdi katmanlı giyim geri döndü ama çok daha rahat ve zahmetsiz bir şekilde. Modern yaklaşım kusursuzluğu değil dengeyi hedefliyor. Hem pratik, hem trend, hem de geçmişteki kadar rahatsız edici değil.

