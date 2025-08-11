2010 trendleri yeniden!

Postallar

İster hoşunuza gitsin ister gitmesin, askeri tarz botlar yeniden sahnede. Fakat bu defa, bir zamanlar yalnızca dar jean'ler ve asi gençlik günleriyle özdeşleşen Dr. Martens'lerden çok daha rafine bir halde. Günümüzde silüetler daha yüksek, tabanlar daha kalın ve genel görünüm daha modern. 2025'te bu botları güncel tutmanın sırrı, onları beklenmedik parçalarla eşleştirmek...