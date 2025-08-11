2010 trendleri yeniden!

Katmanlar
2010'larda kısa kollu tişört altına uzun kollu tişört giymeden, gömlekten tişört yakası görünmeden dışarı çıkmak pek mümkün değildi. Şimdi katmanlı giyim geri döndü ama çok daha rahat ve zahmetsiz bir şekilde. Modern yaklaşım kusursuzluğu değil dengeyi hedefliyor. Hem pratik, hem trend, hem de geçmişteki kadar rahatsız edici değil.
